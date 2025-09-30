Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Nicolás Maduro
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un acto de gobierno este lunes, en Caracas (Venezuela).EFE

Venezuela lista para declarar estado de excepción ante eventual "agresión" de EE.UU.

El decreto permite restringir derechos constitucionales y actuar en materia de defensa, tras despliegue naval de EE.UU.

Venezuela tiene listo un decreto para declarar un estado de excepción que da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro en caso de que Estados Unidos ataque al país petrolero, tras la movilización de sus tropas al Caribe, informó el lunes 29 de septiembre de 2025, el gobierno.

RELACIONADAS

Washington desplegó ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear como parte de un plan para combatir el narcotráfico en el Caribe, donde asegura que destruyó al menos tres embarcaciones supuestamente cargadas con drogas provenientes de Venezuela con un saldo de 14 fallecidos.

"Ya hoy arrancó el proceso de consulta del decreto constitucional de estado de excepción para decretar un estado de conmoción exterior (...) y proteger a nuestro pueblo", dijo Maduro durante su programa de televisión.

Las consultas son para evaluar "los alcances" de este decreto en caso de que Venezuela sea "agredida por el imperio estadounidense", añadió el mandatario que presentó la semana pasada el decreto como una propuesta.

Más temprano, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, mostró una copia del decreto que fuentes gubernamentales explicaron a la AFP aún no fue firmado por el presidente.

Rodríguez dijo que con este decreto Maduro podrá "actuar en materia de defensa y seguridad" si Estados Unidos "se llega a atrever a agredir a nuestra patria".

"Hay una Venezuela compacta en la defensa de nuestro país, preparada para la defensa de Venezuela", insistió Rodríguez en un acto al que acudió el cuerpo diplomático acreditado en Caracas. "Jamás entregaremos la patria".

Denuncia ante la ONU

El decreto de conmoción está contemplado en una ley de estados de excepción e incluye la "restricción temporal" de derechos constitucionales.

inundaciones en Cuba

Tormenta Imelda: Más de 18.000 evacuados por inundaciones en el este de Cuba

Leer más

El director de la oenegé Acceso a la Justicia, Ali Daniels, manifestó a la AFP que la "suspensión o limitación de derechos que no se ajusten a la realidad" es la "principal preocupación" de su organización.

RELACIONADAS

Maduro llamó al alistamiento en las reservas militares y ordenó ejercicios en la Fuerza Armada, así como simulacros para situaciones de emergencia.

Venezuela ya denunció ante la ONU las maniobras de Estados Unidos en el Caribe. Según Maduro, hubo "un buen feedback" en una reunión privada entre su canciller Yván Gil y el secretario general, Antonio Guterres.

El gobierno insiste en que una "agresión armada militar" contra el país "va a afectar todo el país", la región y al propio Estados Unidos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ciclismo urbano en Quito: horarios y rutas del grupo Chaquiñán a Pedal

  2. Vehículos con placas de papel serán multados: conoce la sanción que impondrá la ATM

  3. Presidenta de la FEUE Cuenca rechaza notificación de la Fiscalía por paralización

  4. Caso Triple A: Tribunal niega la prisión preventiva del alcalde Aquiles Álvarez

  5. Paro Nacional: cierre de vías por tramos entre Pichincha e Imbabura marcó la jornada

LO MÁS VISTO

  1. Municipio de Guayaquil cambia las reglas para sacar permisos de instalación de rejas

  2. Pabel Muñoz sobre construcción en La Floresta: "No van a hacer lo que les da la gana"

  3. Xiaomi 17 Pro Max: Así es la seria competencia del iPhone 17

  4. Cotacachi fue escenario de una salvajada que nadie esclarece

  5. Confirman segunda muerte en el paro nacional tras comparecencia en la Asamblea

Te recomendamos