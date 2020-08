El Vaticano dice que es inválida la fórmula: ‘Nosotros te bautizamos”

El Vaticano declaró inválida una frase del bautismo modificada “arbitrariamente” por los curas, en la que se proclama “nosotros te bautizamos” y se deberá volver a impartir el sacramento a quienes lo hayan recibido de ese modo.

Recientemente la Congregación para la Doctrina de la Fe viene estudiando algunos casos en los que la fórmula sacramental del bautismo ha sido modificada respecto a la que se estipula en los libros litúrgicos, explicó ayer la Santa Sede.

En concreto, algunos curas, a la hora de impartir el sacramento, habían dejado de decir “Yo te bautizo...” para emplear la fórmula “Nosotros, el padre y la madre... te bautizamos”.

Reaparece aquí con discutibles motivos de orden pastoral, una antigua tentación de sustituir la fórmula tradicional con otros textos juzgados más idóneos", pero "el recurso a la motivación pastoral oculta, a veces de forma inconsciente, una deriva subjetiva y una voluntad manipuladora. Congregación para la Doctrina de la Fe

Esto con la intención de subrayar su valor comunitario y para expresar “la participación de la familia y de los presentes y evitar la idea de la concentración de un poder sagrado en el sacerdote”. Sin embargo, la Congregación ha desautorizado estos cambios y le ha presentado su postura al papa Francisco, quien el pasado 8 de junio aprobó su decisión y ordenó que fuera publicada.

A la pregunta de si es válido para la Iglesia católica el bautismo recibido con la fórmula ‘Nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo’, el dicasterio responde que “negativo”.

A la cuestión de si deben ser bautizadas “en forma absoluta”, de nuevo, las personas que lo hayan sido antes con la fórmula anterior e incorrecta contesta que “afirmativo”.

El prefecto del antiguo Santo Oficio, el español Luis Ladaria, señaló en una nota aclaratoria que es fundamental que la acción sacramental sea realizada “no en nombre propio, sino en la persona de Cristo, que actúa en su Iglesia, y en nombre de la Iglesia”.

“El ministro no solo carece de autoridad para disponer a su gusto de la fórmula sacramental (...) sino que tampoco puede declarar que actúa en nombre de los padres, los padrinos, los familiares o los amigos y ni siquiera en nombre de la misma asamblea reunida para la celebración”, subraya.

Por último, zanjó que “alterar la fórmula sacramental significa, además, no comprender la naturaleza misma del ministerio eclesial, que es siempre servicio a Dios y a su pueblo, y no ejercicio de un poder que llega hasta la manipulación de lo que ha sido confiado a la Iglesia con un acto que pertenece a la tradición”.

EN GUAYAQUIL NO EXPERIMENTAMOS

Para monseñor Luis Gerardo Cabrera, el bautismo se lo hace en nombre de Cristo y no en nombre de una comunidad. Algo que en Guayaquil, la arquidiócesis a su cargo se respeta. “En ninguna iglesis de Guayaquil se experimenta con cosas que no están en la doctrina litúrgica. Donde no se da esto, implica que no hay bautizo, no es que se deba realizar otro. Lo que no hay es que no existió”. Monseñor Cabrera concuerda con lo que el Vaticano anunció ayer, acerca de una modificación arbritraria sobre el bautismo.