Varios muertos al descarrilar un famoso funicular turístico del centro de Lisboa

El Ascensor de Gloria, en la capital de Portugal, sufrió un accidente este miércoles 3 de septiembre

Al menos una veintena de víctimas se registraron este miércoles 3 de septiembre al descarrilar el Ascensor de Gloria, uno de los principales funiculares turísticos de Lisboa.

Al menos una veintena de víctimas, entre las que hay varios muertos y heridos, se registraron este miércoles 3 de septiembre al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, dijo a EFE una fuente de los bomberos zapadores de la capital.

La fuente no pudo confirmar que haya tres fallecidos, como han informado algunos medios de comunicación portugueses, y señaló que los datos de que dispone son preliminares.

Sobre el terreno, EFE pudo constatar que el funicular ha volcado y que su techo ha quedado completamente aplastado.

En la zona hay un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona, y de equipos de emergencia, que se encuentran con unas veinte ambulancias.

Turistas en el Ascensor de Gloria

Cientos de curiosos, muchos de ellos turistas, se concentran en las inmediaciones, algunos grabando este hecho con sus móviles.

El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.

