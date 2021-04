Con vacunas y cifras, Israel visualiza un pronto regreso a la normalidad

“La vida está cerca de volver al pre-COVID. Probablemente se puedan levantar las restricciones restantes”, escribió el miércoles 14 de abril en redes sociales, Eran Segal, uno de los científicos más prestigiosos de Israel.

Agregó que “el 73° día de la independencia de Israel también marca su salida de COVID-19, al menos por ahora”.

El también profesor de biología computacional en el Instituto de Ciencias Weizmann, sostuvo en su cuenta de Twitter que desde el pico de mediados de enero último hay un 98 % menos casos; 93 % menos de enfermos críticos; 87 % menos muertes; 85 % de 16 años o más vacunado/infectados”.

Con Segal coincide el doctor Eric J. Topol, profesor de medicina molecular en el Instituto Scripps Research, quien fue miembro del consejo asesor del Proyecto de rastreo COVID, recuerda el diario digital Infobae, que da cuenta de cómo avanza este país del Medio oriente en la lucha contra la pandemia.

“Las vacunas funcionan. Las vacunas funcionan”, repitió Topol en un tweet, haciendo referencia a las cifras presentadas por Segal, antes de concluir: “Y muy bien. También contra B.1.1.7”, destacó en referencia a la variante del coronavirus identificada por primera vez en Gran Bretaña.

¿Por qué resalto esta cepa? Porque en su país, los Estados Unidos, la variante B.1.1.7 se ha vuelto la más dominante. “Piénsese en ella como una versión superpropagadora del virus, capaz de superar a las variantes que no pueden transmitir con tanta eficacia. Sabemos por Gran Bretaña, donde esta variante ha sido responsable de casi el 100 por ciento de las infecciones, que las vacunas han sido muy efectivas para reducir casos, hospitalizaciones y muertes.

Los informes de Israel, que ha vacunado a su población más rápidamente que cualquier otro país, han demostrado que la eficacia de las vacunas de ARNm no se vio disminuida por las tres ‘variantes de preocupación’ más comunes”, destacó en un artículo publicado bajo su firma en The New York Times.