Una editorial que acerca la literatura de Taiwán al público hispanohablante

'Más al Este', sello independiente que busca acercar la literatura en lengua china y en especial la taiwanesa al mundo latino

Amelia Pérez (1998), editora y traductora en la editorial zaragozana 'Más al Este', posa en una entrevista con EFE desde una cafetería en Taipéi.

Amelia Pérez no puede ocultar su cansancio. Sus últimos días en Taipéi han sido un vaivén de reuniones con escritores, negociaciones de derechos y encuentros con agentes y editores. Un oficio duro, sí, pero también satisfactorio: el 14 de febrero 2026 llega a librerías la primera novela de su editorial, y su felicidad es absoluta.

"Queríamos que la fecha de publicación coincidiera con San Valentín para reivindicar que no todas las celebraciones de San Valentín son heterosexuales, ni todas las parejas son iguales, ni todas son blancas u occidentales", explica esta editora zaragozana al hablar de 'Llevo tu nombre grabado', de la autora DiFer.

La obra, basada en la película de temática LGBT más taquillera en la historia de Taiwán, inaugura el catálogo de 'Más al Este', un sello independiente que busca acercar la literatura en lengua china -y especialmente la taiwanesa- al público hispanohablante y tiene previsto publicar otros tres títulos a lo largo de este año.

"Va a ser todo literatura en chino, ya sea de China, de Taiwán o incluso, en el futuro, de Hong Kong; cualquier libro ambientado en esa cultura", señala la fundadora del proyecto en una entrevista con EFE en la capital taiwanesa, adonde viajó la semana pasada para participar en la Feria Internacional del Libro de Taipéi.

Editorial con espíritu familiar

Amelia Pérez vivió casi tres años en Taipéi, recorriendo sus librerías y fascinándose por todas esas joyas que todavía estaban sin traducir. Fue precisamente ese amor por la literatura taiwanesa, sumado al deseo de compartir sus obras favoritas con sus amigos de España, lo que le llevó a poner en marcha una editorial propia, en la que también trabajan sus padres y su hermano.

"Como tenía unos ahorros y ganas de emprender más allá de ser 'freelance', le propuse a mi familia la idea de crear una editorial y les pareció muy bien", afirma la joven de 27 años, que compagina su labor en 'Más al Este' con su labor como traductora e intérprete.

De hecho, fue ella misma quien tradujo 'Llevo tu nombre grabado' al español, una novela juvenil ambientada en el final de la ley marcial en Taiwán (1949-1987) que sigue a Ahan y Birdy, dos estudiantes de una escuela católica para varones que van descubriendo su sexualidad justo cuando la isla "comienza a abrirse" en lo político y lo social.

Con una tirada inicial de 1.000 ejemplares, algo "bastante ambicioso" para un sello de reciente creación, Pérez pretende demostrar el "espacio, mimo y cariño" que dará a cada uno de los libros que publicará a lo largo de 2026, entre los que también figura 'La bicicleta robada', de Wu Ming-yi, una de las grandes figuras literarias de Taiwán.

"(Wu Ming-yi) tuvo fe y nos confió un libro con la idea de seguir cediéndonos más títulos si el proyecto funciona. Este tipo de apoyos nos está permitiendo iniciar nuestra trayectoria y demostrar si valemos o no, para que después otros agentes, editoriales o autores puedan elegir trabajar con nosotros", subraya.

Una literatura sobre la "identidad"

La literatura taiwanesa ha ido ganando visibilidad en los últimos años gracias al aumento del turismo, a una mayor presencia de la isla en los medios de comunicación internacionales y a las becas de su Ministerio de Cultura, que facilitan la traducción de más obras y, en consecuencia, la llegada a nuevos lectores.

En contraste con China, que cuenta con una tradición literaria consolidada desde hace siglos, en Taiwán todo es "experimental", apunta Pérez, quien destaca la enorme diversidad de influencias que caracteriza a los autores isleños.

