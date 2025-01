Ucrania reconoce situación difícil en Kurájove, donde aún controla parte occidental

La situación para las tropas ucranianas es difícil en Kurájove, donde todavía controlan la parte occidental y la central eléctrica, aseguró este martes el grupo operativo-estratégico 'Jortitisia' del Ejército ucraniano, responsable del frente del este, que desmintió que la ciudad haya sido tomada enteramente por los rusos.

"La situación en Kurájove es realmente muy difícil en este momento y una parte significativa de la ciudad ha sido destruida. Las tropas ucranianas se mantienen en la parte occidental de la ciudad, en sus afueras occidentales. También mantienen la central eléctrica situada en la ciudad", señaló en declaraciones a televisión el portavoz de 'Jortitsia', Viktor Sinegubov, citado por la agencia Ukrinform.

Agregó que "los rusos simplemente intentan destruir todos los edificios de la ciudad, incluso los de poca altura".

"Las afueras de la ciudad han sido completamente destruidas, simplemente no hay lugar para mantener la defensa, porque en la práctica no quedan fortificaciones. Cualquier edificio es una fortificación. Si no hay casas, si solo hay tierra quemada, es imposible mantener la defensa allí", dijo.

TÁCTICAS DE TIERRA QUEMADA

Indicó que en Kurájove los rusos emplean activamente tácticas de tierra quemada, que aplican desde la batalla por el aeropuerto de Donetsk.

En su lugar, las tropas ucranianas están destruyendo efectivos y equipamiento de los rusos, obstaculizando su avance, afirmó.

El lunes, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció la toma de Kurájove, algo que las fuerzas ucranianas desmintieron al afirmar que se estaban llevando a cabo medidas para detener los ataques rusos en este bastión ucraniano en la región de Donetsk.

"En el sector de Kurájove, el enemigo está llevando a cabo operaciones de asalto en la zona urbana de Kurájove, en dirección a Petropavlivka y Dachne", señaló 'Jortitsia' entonces.

