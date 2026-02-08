Tribunal iraní condena a la Nobel de la Paz Mohammadi a siete años y medio de prisión

La activista fue detenida de manera violenta a mediados de diciembre, durante una ceremonia fúnebre

Un tribunal revolucionario ha condenado a la premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la décima sentencia contra la encarcelada activista desde 2021.

“Fue condenada a seis años de prisión por los cargos de congregación y colusión, a un año y medio de prisión por actividad propagandística, y como pena complementaria, a dos años de prohibición de salida del país”, informó este domingo en X su abogado Mostafa Nili.

El letrado explicó que la mañana del domingo recibió una llamada de la activista, en su primera comunicación tras ser detenida hace 59 días, en la que le informó de que el sábado fue trasladada a la sala primera del Tribunal Revolucionario de Mashad (noreste) y tras la audiencia se dictó sentencia en su contra.

Dijo que Mohammadi le informó además de que hace tres días fue trasladada a un hospital por su mal estado de salud y que cuando le empezó a contar las circunstancias de su arresto la llamada se cortó.

Nili indicó que dado que se ha dictado sentencia la activista debe ser trasladada a una prisión, según la legislación iraní, y que en su opinión debe ser liberada.

“En vista de sus enfermedades, se espera que se ordene su liberación temporal bajo fianza para que pueda recibir tratamiento médico”, dijo el abogado.

¿Cómo fue detenida Narges Mohammadi?

Mohammadi fue detenida de manera violenta a mediados de diciembre, junto con otros activistas, durante una ceremonia fúnebre de un abogado en la ciudad nororiental de Mashad, según denunció su familia.

Hace seis días comenzó una huelga de hambre para denunciar su detención hace 59 días en los que ha estado “en aislamiento absoluto y con el corte total de comunicaciones”.

La sentencia se produce tras las protestas que sacudieron Irán en diciembre y enero y que comenzaron en Teherán por la caída del rial, pero pronto se extendieron por el país pidiendo en fin de la República Islámica y que se apagaron tras una brutal represión.

El Gobierno iraní reconoce la muerte de 3.117 personas en una violencia que atribuye a Estados Unidos e Israel, pero la ONG opositora HRANA, con sede en EE.UU., los sitúa en 6.961, si bien continúa verificando más de 11.000 posibles muertes, así como 51.000 arrestos.

Activistas por los derechos humanos detenidos en Irán

En medio de esa represión han sido detenidos activistas por los derechos humanos, como el guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película 'Un simple accidente', Vida Rabbani, Abdullah Momeni y Ghorban Behzadian-Nejad.

Mohammadi se encontraba en libertad condicional desde diciembre de 2024, cuando fue puesta en libertad por problemas médicos, y a finales de noviembre denunció que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma "permanente" salir del país y que no le emitían pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

La activista ha sido arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y fue encarcelada por última vez en 2021.

A pesar de las condenas y el encarcelamiento, la activista de derechos humanos y de las mujeres ha continuado denunciando las violaciones de derechos fundamentales en Irán, incluyendo la aplicación de la pena de muerte y la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico.

El Comité Nobel noruego concedió en 2023 el prestigioso galardón a Mohammadi "por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y para promover los derechos humanos y la libertad para todos”.

