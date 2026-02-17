Tres ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el Caribe dejan 11 muertos

Washington desplegó su fuerza naval en el Caribe para perturbar esas supuestas líneas de contrabando marítimo

Es una captura de pantalla de los videos difundidos de los ataques por el Comando Sur de los Estados Unidos.

Tres ataques en el Pacífico y el Caribe contra lanchas de supuestos narcotraficantes acabaron con la muerte de once personas, informaron las fuerzas armadas estadounidenses hoy 17 de febrero del 2026.

Los ataques tuvieron lugar el lunes, y arrojaron un saldo de "cuatro muertos en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe" informó el Comando Sur en la red X.

Estados Unidos inició su campaña contra esas presuntas narcolanchas en septiembre, y desde entonces ha registra por lo menos 140 personas muertas en cerca de 40 ataques.

El anuncio en la red X incluye vídeos de los ataques contra las tres embarcaciones, dos de las cuales estaban inmóviles cuando fueron bombardeadas, mientras que una tercera navegaba a gran velocidad. En los vídeos se puede ver a personas moviéndose dentro de dos de las lanchas antes de los ataques.

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra con supuestos "narcoterroristas" que operan en América Latina, pero no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

Estados Unidos está desplegado en el Caribe

Washington desplegó una enorme fuerza naval en el Caribe, que además de perturbar esas supuestas líneas de contrabando marítimo, también ayudó a aplicar un bloqueo petrolero contra Venezuela y a capturar a su presidente Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos.

La pieza central de la flotilla, el portaaviones USS Gerald R. Ford, fue enviado la semana pasada a Medio Oriente junto con varios destructores que lo acompañan, como parte de la amenaza de intervención militar contra Irán.

