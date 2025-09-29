Tras la renuncia de Adams, Nueva York decide entre Cuomo y Mamdani

A 38 días de los comicios por la alcaldía, la contienda se redefine en una batalla entre el establishment y el progresismo

Fotografías de archivo donde aparecen los candidatos a la alcaldía de Nueva York Andrew Cuomo (i) y Zohran Mamdani.

La retirada de la contienda electoral del alcalde de Nueva York, Eric Adams, a solo 38 días de las elecciones, despeja en parte el camino para que el exgobernador demócrata Andrew Cuomo compita contra el candidato progresista y favorito en las encuestas, Zohran Mamdani.

De acuerdo con sondeos recientes de CNN, sin Adams en la papeleta, Mamdani lidera la carrera a la alcaldía de Nueva York con un 40 %, seguido por Cuomo con un 30 %: mientras que en tercer puesto está el candidato republicano Curtis Sliwa, quien no cuenta ni con el apoyo del presidente y correligionario republicano Donald Trump.

El socialdemócrata Mamdani ya consiguió el apoyo de los neoyorquinos tras hacerse con la victoria en las primarias demócratas frente a Cuomo, quien ahora se encuentra en campaña como candidato independiente.

No hay garantía de que los partidarios de Adams se sumen automáticamente al movimiento del exgobernador, máxime cuando en su mensaje de renuncia Adams se abstuvo de pedir el voto por ningún otro candidato.

En la mayoría de las encuestas, Adams -con la imagen dañada debido a un sonoro caso de corrupción, ahora desestimado- se encontraba en cuarto lugar, por detrás del candidato republicano, Sliwa, en una Nueva York donde la mayoría demócrata se da por descontada.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anuncia que se retira de la carrera a la reelección y no optará a un segundo mandato. https://t.co/WGbzRAbHXK — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 28, 2025

Trump contra con el candidato Mamdani por "comunista"

"A pesar de todo lo que hemos logrado, no puedo continuar mi campaña de reelección", dijo Adams desde las escaleras de la Mansión Gracie, la residencia de los alcaldes, en un video de nueve minutos compartido este domingo 28 de septiembre de 2025, en sus redes.

No obstante, no dio explicaciones de la razón detrás de su retirada ni pistas de cuál podría ser su próximo puesto.

A principios de septiembre, Adams negó haber recibido una oferta de un cargo en la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, para retirar su candidatura a la reelección y favorecer así a Cuomo, quien se vio forzado a dimitir como gobernador tras escándalos de acoso sexual.

De acuerdo con The New York Times, un asesor de Trump propuso este mes al alcalde de Nueva York como embajador en Arabia Saudí, información que luego confirmaron otros medios pese al desmentido del propio Adams.

Desde que Mamdani ganó las primarias, Trump ha sido extremadamente crítico con el demócrata, de 33 años, y ha señalado públicamente que preferiría que dos candidatos se retiraran para que un tercero se enfrentara al joven candidato.

"Preferiría no tener un alcalde comunista en Nueva York", dijo el mandatario a la prensa.

Según los medios locales, la oferta de un cargo por parte de Trump también se ha hecho extensiva a Sliwa, quien no la negó, pero descartó por completo su retirada.

El domingo, tras la retirada de Adams, Mamdani dijo: "Trump y sus donantes multimillonarios podrían determinar las acciones de Eric Adams y Andrew Cuomo, pero no dictarán los resultados de estas elecciones. Nueva York se merece algo mejor que cambiar a un político corrupto y deshonesto por otro".

De acuerdo con la CNN y The New York Times, existe la posibilidad de que en los próximos días Adams anuncie su respaldo a Cuomo, quien en los pasados meses ha sido blanco de sus ataques, casi tanto o más que Mamdani.

Los neoyorquinos podrán elegir al nuevo alcalde en el período de votación anticipada, del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025, así como el día de las elecciones, el martes 4 de noviembre.

