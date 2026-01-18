Sudáfrica declara desastre nacional por inundaciones que han causado 31 muertos

Las autoridades de Sudáfrica declararon el estado de desastre nacional por las intensas lluvias e inundaciones que azotan principalmente las provincias de Limpopo (norte) y Mpumalanga (noreste), y que han causado ya 31 muertos en estas zonas desde diciembre.

El mal tiempo, que también ha afectado a las provincias de Kwa-Zulu Natal, el Cabo Oriental y el Noroeste, “ha causado la pérdida de vidas, daños a la propiedad, la infraestructura y el medio ambiente, así como la interrupción de los servicios básicos”, destacó el director del Centro Nacional de Gestión de Desastres, Elias Sithole, en un comunicado.

La declaración del desastre nacional implica que la responsabilidad recae sobre el Ejecutivo nacional sudafricano.

Las lluvias han traído diversas afectaciones en el país

Así, Sithole instó a todos los órganos del Gobierno a “reforzar aún más su apoyo a las estructuras de gestión de desastres” y a garantizar que los planes de contingencia están plenamente activados para afrontar las consecuencias de las inundaciones.

Por su lado, el ministro de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales, Velenkosini Hlabisa , afirmó que van a "reordenar nuestros presupuestos para intervenir en estas comunidades, para que la vida vuelva a la normalidad o incluso mejor que antes", según dijo en unas declaraciones a medios locales.

En imágenes publicadas por medios locales, se pueden ver ríos desbordados por el crecimiento de su caudal, que ha hecho que el agua cubriera puentes y arrollara árboles, vehículos e infraestructuras, provocando el desplazamiento de la población.

