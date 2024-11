Sheinbaum niega estar de acuerdo con cierre de fronteras anunciado por Trump

El republicano amenaza con imponer aranceles a las importaciones mexicanas si no se detienen la migración

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum rechazó la noche de este miércoles 27 de noviembre de 2024 estar de acuerdo con un eventual cierre de fronteras para detener la migración hacia Estados Unidos, extremo que había anunciado el mandatario electo estadounidense, Donald Trump, después de una llamada telefónica entre ambos.

El republicano, que ha amenazado con imponer aranceles a las importaciones mexicanas si no se detienen la migración y el tráfico de drogas, charló el miércoles con Sheinbaum sobre estos dos temas.

La presidenta de México "estuvo de acuerdo con detener la migración a través de México y hacia Estados Unidos cerrando efectivamente la frontera sur", anunció Trump en su red Truth Social.

Pero poco después, la presidenta desmintió estas palabras del magnate en un mensaje en la red X. A Trump "le expuse la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio (...) Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras", subrayó.

Esta diferencia surge luego de que el lunes Trump amenazara con imponer aranceles de 25% a México y Canadá -sus socios en el acuerdo comercial T-MEC- cuando asuma para un segundo mandato el próximo 20 de enero.

Previo a esta diferencia, Trump en su mensaje había calificado la conversación como "maravillosa" y "productiva", mientras que Sheinbuam, que por la tarde informó de la llamada, la describió como "excelente".

"Abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas (de migrantes) a la frontera norte porque son atendidas en México", dijo la mandataria izquierdista en su primer mensaje de la tarde.

Sheinbaum había anticipado que buscaría una llamada con Trump tras la amenaza de los aranceles, aunque ninguno detalló en sus mensajes si se abordó el tema.

El presidente electo Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, el 20 de noviembre de 2024. AFP

El republicano ha dicho que esa medida se mantendrá hasta detener lo que llamó la "invasión" de drogas y "migrantes ilegales" de Estados Unidos.

La presidenta mexicana envió el martes una carta al magnate en la que advirtió que la migración y el consumo de drogas no se resuelven "con amenazas" y que si Estados Unidos impone aranceles, México tomaría una medida similar.

México es el principal socio comercial de Estados Unidos, adonde envía poco más de 80% de sus exportaciones.

Los anuncios de Trump ya habían motivado una plática el martes entre el presidente electo y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

CASI COMO UN TIRO EN EL PIE

Este miércoles temprano, el gobierno de Sheinbaum redobló la apuesta al señalar las afectaciones que tendría un arancel generalizado.

"El impacto sobre las empresas es enorme. (...) Se perderían alrededor de 400.000 empleos" en Estados Unidos, aseguró en rueda de prensa el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a partir de un cálculo basado en cifras de empresas automotrices de ese país que operan en México.

Dijo además que la medida pegaría a los bolsillos de los consumidores estadounidenses. Citó como ejemplo las camionetas pick up que se venden en Estados Unidos, 88% de las cuales provienen de México y verían elevado su costo unos 3.000 dólares por derechos de aduana.

"Por eso decimos que es un tiro en el pie", agregó el funcionario al señalar que México, en cambio, propondrá a sus socios políticas para convertir a Norteamérica en el bloque comercial "más seguro, productivo y competitivo del mundo".

LA INFLACIÓN PEGARÍA A EE.UU.

Reconociendo que hay "incertidumbre", el Banco de México (Banxico, central) dijo este miércoles que analiza opciones para hacer frente a la posible imposición de aranceles a México.

"No debemos adelantar conclusiones, pero eso no quiere decir que no estemos considerando distintos escenarios", dijo la gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez, durante la presentación de un informe trimestral de inflación.

Analistas del banco privado Citibanamex advirtieron en un reporte que la imposición de aranceles generaría inflación en Estados Unidos, "además de una depreciación del peso mexicano y una disminución de la actividad (económica) en México".

Entre los principales productos que México envía a Estados Unidos están automóviles y partes de vehículos, así como accesorios para maquinaria.

México, Estados Unidos y Canadá mantienen desde hace tres décadas un acuerdo comercial que fue renegociado durante el primer mandato de Trump (2017-2021), quien alegó que había perjudicado a las empresas estadounidenses, especialmente a las automotrices.

