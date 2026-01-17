Sequía, tierras y gas, ​la raíz del problema

Los recursos naturales son en la actualidad el telón medioambiental de los grandes conflictos internacionales

Sequía. La presa Amir-Kabir muestra signos evidentes de sequía en la provincia de Elburz, norte de Irán. Un problema que ha movilizado a la población.

Los seis años de sequía que padece Irán, los recursos minerales que atesora Groenlandia, los acuerdos energéticos transfronterizos firmados por Venezuela o los intereses rusos en el Ártico sitúan los principales conflictos internacionales sobre un telón de fondo medioambiental.

Estos conflictos se desarrollan en un contexto marcado por la postura de Estados Unidos en contra de la agenda verde y de transición ecológica, con su salida del Acuerdo de París a partir del próximo 27 de enero y su apuesta decidida por los combustibles fósiles, subrayada por el control de las exportaciones del petróleo venezolano tras el ataque a este país.

Señales de una mayor normalidad en Teherán parecen rebajar en las últimas horas la tensión en Irán, tras dos semanas de protestas desencadenadas por el desplome económico del país, agravado por la crisis energética y por seis años consecutivos de sequía.

Las intensas lluvias de diciembre apenas supusieron un alivio ante la escasez de agua que padecen decenas de ciudades iraníes, con algunas presas en niveles inferiores al 2,5 % y medidas paliativas tan dispares como la siembra de nubes y los rezos colectivos.

Según la organización Fanack Water, que recopila datos sobre los recursos hídricos en Oriente Medio y el norte de África, la sequía ha sido en Irán “un factor clave del malestar social y del riesgo político”.

La emergencia hídrica, añade, es “un multiplicador de riesgos” y, aunque obedece en parte al cambio climático, ha sacado a la luz “defectos estructurales” como el bombeo excesivo de acuíferos, las fugas en las tuberías de distribución y los trasvases por motivos políticos. Muchos iraníes se han visto obligados, afirma esta organización, “a emigrar o a salir a la calle”.

El 20 % de Groenlandia que no está bajo el hielo ha dado pistas de que la isla autónoma danesa es una gran reserva de recursos naturales, por lo que se presupone que el 80 % restante tiene un enorme potencial de extracción de petróleo, gas, uranio, niquel, cobre, oro y las codiciadas tierras raras.

Donald Trump ha asegurado que no va a permitir “que Rusia o China ocupen Groenlandia” y que está decidido a “hacer algo” con esta isla del Ártico, “ya sea por las buenas o por las malas”.

Algunas fuentes estiman que un 25 % de todas las tierras raras -un grupo de elementos químicos fundamentales para la producción de dispositivos electrónicos, aerogeneradores o equipos médicos- no descubiertas pueden estar en Groenlandia, protegidas hasta ahora por los altos costes de extracción, las duras condiciones climáticas y la falta de infraestructuras mineras en la isla.

China lidera el mercado global de tierras raras

China lidera el mercado global de tierras raras y participa, junto con Australia, en el polémico proyecto Kvanefjeld en Groenlandia para explotar esos elementos, paralizado por el gobierno local y pendiente de los tribunales.

Groenlandia decidió en 2021 dejar de emitir nuevas licencias para la exploración de petróleo y gas por motivos medioambientales, los mismos que Trump ha decidido ignorar desde su llegada a la presidencia.

La nueva situación en Venezuela tiene implicaciones en el área del Caribe relacionadas con las fuentes energéticas.

Así, el Gobierno de Trinidad y Tobago firmó distintos acuerdos gasíferos con Nicolás Maduro que el derrocado presidente ordenó suspender en octubre, tras el apoyo dado por Puerto España al despliegue militar estadounidense en la zona para combatir el narcotráfico.

Pero el ministro de Energía trinitense, Roodal Moonilal, ha asegurado que no han recibido notificación alguna sobre esa suspensión.

Según Moonilal, sigue vigente la licencia concedida en octubre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos para el yacimiento de gas Dragon que se encuentra en aguas venezolanas, cerca de la frontera marítima con Trinidad.

“Estamos muy seguros de que se defenderán los intereses de Trinidad y Tobago en lo que respecta a los proyectos transfronterizos”, añadió Moonilal.

Trinidad y Tobago es el principal exportador de gas natural licuado de América Latina, pero necesita gas metano y su única solución a mediano plazo es Venezuela.

