Senadores demócratas bloquearán fondos para inmigración tras muerte en Mineápolis

El anuncio abre la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a encarar un nuevo cierre federal a partir del 31 de enero

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en una fotografía de archivo.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció este sábado 24 de enero que su partido bloqueará en esa cámara la asignación de fondos federales adicionales para el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de seguridad fronteriza e inmigración, a raíz de la muerte, hoy, de un hombre durante una redada contra un migrante en la ciudad de Mineápolis.

La afirmación del líder demócrata abre la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a encarar un nuevo cierre federal a partir del próximo 31 de enero después de haber experimentado el más largo de su historia entre octubre y noviembre del año pasado.

(Te puede interesar: Niña ecuatoriana de 2 años, retenida por el ICE, ya está con su madre)

Tras 43 días de suspensión administrativa federal, demócratas y republicanos aprobaron en noviembre paquetes de financiación provisionales para que el Gobierno pudiera funcionar hasta el próximo viernes, fecha antes de la cual deben aprobarse los presupuestos pendientes para el resto del ejercicio fiscal (que concluye el 30 de septiembre) para evitar otro cierre.

"Los senadores demócratas no proporcionarán los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)", escribió Schumer en su perfil en X.

"Los demócratas buscaron reformas sensatas en el proyecto de ley de gastos del DHS, pero debido a la negativa de los republicanos a oponerse al presidente (Donald Trump), el proyecto de ley del DHS es lamentablemente insuficiente para frenar los abusos del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)", añade el senador.

What’s happening in Minnesota is appalling—and unacceptable in any American city. Democrats sought common sense reforms in the Department of Homeland Security spending bill, but because of Republicans’ refusal to stand up to President Trump, the DHS bill is woefully inadequate to… — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 24, 2026

Schumer: "Lo que está sucediendo en Minnesota es espantoso e inaceptable"

Schumer asegura que "lo que está sucediendo en Minnesota es espantoso e inaceptable en cualquier ciudad estadounidense" y asegura que él mismo no votará a favor de ese paquete de asignaciones si no es enmendado y el Departamento de Seguridad Nacional, que gestiona al ICE, recibe menos financiación.

Un muerto en Mineápolis tras tiroteo de agentes federales, según medios de EE. UU. Leer más

Agentes de inmigración abatieron el sábado a tiros a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE.

El suceso ha deparado la condena de destacados miembros del partido demócrata -incluyendo a la senadora Elizabeth Warren, que también ha anunciado que votará en contra de la ley para financiar al DHS-, que han pedido además poner fin a las redadas en Mineápolis.

RELACIONADAS Protestas en Mineápolis tras redadas antiinmigración y detención de un niño

Las redadas a gran escala en Mineápolis, que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad, fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!