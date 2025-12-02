Senadores de EE. UU. indagan ataque en el Caribe: habrían rematado a sobrevivientes

La Casa Blanca defiende un segundo ataque en el Caribe mientras crecen dudas legales sobre la muerte de los ocupantes

El presidente estadounidense, Donald Trump, interviene en una reunión de su gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington

La Casa Blanca confirmó que el almirante Frank M. 'Mitch' Bradley, del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU., autorizó un segundo ataque selectivo contra una presunta embarcación dedicada al narcotráfico que navegaba en el Caribe el 2 de septiembre de 2025. Esta acción ocurrió después de que el primer ataque no eliminara a todas las personas que permanecían a bordo.

Estas revelaciones amplían las dudas sobre la muerte de tripulantes no identificados y avivan el debate sobre la legalidad de una campaña militar estadounidense sin precedentes contra objetivos marítimos.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, comparece ante una comisión del Senado durante una audiencia en Washington DC Foto: EFE

Un medio internacional reportó recientemente que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría dado la orden de “matar a todos” los ocupantes de la embarcación. Según ese informe, un segundo ataque se efectuó cuando el bote ya estaba inutilizado y aún quedaban dos sobrevivientes.

Para varios expertos en derecho militar, si se confirma que existió una instrucción explícita para eliminar a personas que estaban fuera de combate, la actuación podría configurarse como un crimen de guerra o, al menos, un acto ilegal bajo normativas nacionales e internacionales.

La Casa Blanca niega irregularidades

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, defendió la actuación del almirante Bradley y aseguró que operó dentro de los límites legales. Señaló que el funcionario estaba plenamente facultado por el secretario Hegseth para ejecutar el segundo ataque, que según un medio internacional terminó con la vida del resto de los tripulantes.

Leavitt afirmó que tanto el presidente Donald Trump como Hegseth han establecido que los grupos narcoterroristas designados por la Casa Blanca pueden ser objetivo de acciones letales conforme a las leyes de la guerra. Añadió que el operativo se realizó bajo el principio de defensa propia, en aguas internacionales y siguiendo el derecho de los conflictos armados.

La explicación no ha frenado los cuestionamientos en ambos partidos. Algunos legisladores demócratas han descrito el hecho como un posible crimen de guerra.

¿Crimen de guerra o asesinato?

Para Daniel Maurer, fiscal general retirado del Ejército y académico de la Universidad del Norte de Ohio, matar personas que naufragan o que ya no representan una amenaza constituye un crimen de guerra, independientemente de si son narcoterroristas o criminales.

Sin embargo, Maurer considera que EE.UU. no se encuentra inmerso en un conflicto armado con grupos de esa categoría. Por ello, de confirmarse lo ocurrido, el hecho podría encajar más bien en una ejecución extrajudicial, lo que se traduciría en asesinato bajo el derecho internacional y las leyes estadounidenses.

¿Qué implica un doble ataque?

En lenguaje militar, un “doble ataque” ocurre cuando una ofensiva inicial es seguida por otra para asegurar un objetivo. Rusia ha sido señalada por usar esta táctica en Ucrania, y EE.UU. también recibió críticas durante la administración del expresidente Barack Obama por emplear esta práctica en ataques con drones durante la guerra contra el terrorismo.

