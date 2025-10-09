Expreso
Mundo, Estados Unidos, Venezuela, Despliegue militar
Un pescador observa el horizonte en una playa frente al mar Caribe, en medio del despliegue de maniobras militares de EE.UU. y de Venezuela.AFP

Senado de EE.UU. rechaza frenar operación militar de Trump en Caribe

La iniciativa demócrata buscaba detener los ataques no autorizados a presuntas lanchas narco que han dejado 21 fallecidos 

El Senado de Estados Unidos rechazó el miércoles 8 de octubre de 2025, una iniciativa para paralizar la campaña militar iniciada por el presidente, Donald Trump, en aguas del Caribe, que busca, según defiende, frenar el tráfico de drogas a su país.

La iniciativa, liderada por el senador demócrata Adam Schiff, de California, y copatrocinada por los senadores de su partido Tim Kaine, de Virginia; Ron Wyden, de Oregón, y el independiente de Vermont, Bernie Sanders, fue derrotada por 48 votos a favor y 51 votos en contra.

El objetivo de este proyecto es poner fin a los ataques de las Fuerzas Armadas de EE.UU., no autorizados por el Congreso, contra lanchas en el mar Caribe en las que, en su mayoría, aseguran que viajan narcotraficantes que quieren llevar droga de Venezuela a EE.UU.

Desde el pasado 2 de septiembre, cuando se llevó a cabo el primer ataque, se han destruido al menos cinco lanchas en el Caribe. Según funcionarios estadounidenses, 21 personas, acusadas de tráfico de drogas, han muerto en los ataques.

El texto recoge en sus primeras líneas la capacidad "exclusiva" del Congreso para declarar una guerra, como señala la Constitución en su primer artículo, y recuerda que no lo ha hecho ni tampoco ha autorizado el uso de la fuerza.

Trump, sin embargo, declaró formalmente que EE.UU. está involucrado en un "conflicto armado no internacional" contra los carteles del narcotráfico, con la intención de justificar sus ataques.

"La designación de una entidad como organización terrorista extranjera o terrorista global especialmente designado no otorga al presidente autoridad legal para usar la fuerza contra los miembros de las organizaciones designadas ni contra ningún Estado extranjero", apunta la resolución.

Disputa constitucional por narcotráfico

El proyecto ordena al presidente que cese el uso de la fuerza "a menos que esté explícitamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica".

"El tráfico de drogas ilegales no constituye en sí un ataque armado o una amenaza de ataque armado inminente", concluye.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, criticó la iniciativa y la calificó de "peligrosa".

"Esta resolución busca despojar al presidente Trump de su autoridad constitucional para proteger a los estadounidenses al autorizar ataques militares contra narcoterroristas, los hutíes y otros proxies iraníes", escribió en un mensaje en X.

La iniciativa matiza que no busca impedir que Estados Unidos se defienda de un ataque armado o de una amenaza de ataque armado inminente.

EE.UU. ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe.

