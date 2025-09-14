Seis noticias internacionales que debes conocer este 14 de septiembre

Protestas, disturbios y crisis marcan la jornada de este domingo. Conoce todos los detalles

Francia: Agricultores contra el pacto UE-Mercosur

El sindicato agrícola francés FNSEA ha convocado para el 26 de septiembre una jornada nacional de protesta contra el acuerdo comercial UE-Mercosur, al que consideran una amenaza directa para la producción local. A su rechazo suman críticas a los aranceles impulsados por Donald Trump y a la importación de productos que, aseguran, no cumplen las normativas francesas.

RELACIONADAS Opositores venezolanos exigen la liberación del exalcalde Macario González

Arnaud Rousseau, secretario general de la FNSEA, advirtió que el ingreso de alimentos latinoamericanos más baratos y con diferentes reglas de producción puede hundir la competitividad de la agricultura nacional. El gremio ha endurecido su postura en un contexto de creciente presión sobre los productores locales.

Inglaterra: violencia en protesta de extrema derecha

En Londres, una marcha convocada por grupos de extrema derecha terminó en disturbios con un saldo de 26 policías heridos y 25 detenidos. La manifestación, denominada "Unir el Reino" y liderada por el activista Tommy Robinson, buscaba rechazar la migración ilegal en Reino Unido.

La Vuelta a España derrotada por las manifestaciones propalestinas Leer más

El acto fue enfrentado por una contramarcha de ciudadanos que denunciaron el avance del fascismo y expresaron su apoyo a solicitantes de asilo. La jornada evidenció la polarización social y el choque entre discursos nacionalistas y movimientos pro derechos humanos en la capital británica.

Nepal: protestas dejan al menos 72 muertos y más de 200 heridos



Las protestas juveniles en Nepal, lideradas por el movimiento “Generación Z”, dejaron 72 muertos y más de 200 heridos de gravedad. La crisis derivó en la renuncia del ex primer ministro K.P. Sharma Oli y la asunción de Sushila Karki como mandataria interina.

Según cifras oficiales, 59 de las víctimas eran manifestantes, mientras que también murieron tres policías y diez reclusos que intentaron fugarse de prisiones durante el caos. El país asiático vive uno de los episodios más violentos de su historia reciente.

Las manifestaciones han dejado fallecidos en Nepal. EFE

Vaticano: denuncia de persecución religiosa

El papa León XIV denunció un repunte de la persecución contra cristianos en distintas regiones del mundo, durante una ceremonia en memoria de los “mártires” del siglo XXI. El pontífice citó casos recientes como el asesinato de una misionera en la Amazonía y la muerte de un niño en Pakistán.

Israel a EE.UU.: “Esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos” Leer más

El líder de la Iglesia Católica remarcó que miles de fieles continúan siendo condenados o asesinados por su fe. Su mensaje buscó visibilizar la violencia religiosa en contextos donde los cristianos aún enfrentan hostilidad sistemática.

España: golpe a pisos turísticos ilegales

El Ministerio de Vivienda de España notificó a las plataformas digitales que deben retirar 53.876 anuncios de pisos turísticos ilegales. Las propiedades incumplen con el requisito de registro obligatorio vigente desde julio, lo que las deja fuera de la normativa.

La medida afecta principalmente a Airbnb y busca devolver estas viviendas al mercado residencial en un país donde el costo del alquiler se ha disparado. Del total de solicitudes de registro, más del 20 % fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos mínimos.

Mali: ataque a convoy de combustibles

En Mali, un convoy de camiones cisterna fue incendiado por hombres armados no identificados en la carretera entre Lakamané y Kayes. Pese a la escolta de las Fuerzas Armadas, varios vehículos resultaron destruidos.

El ataque refleja la fragilidad de la seguridad en este país africano, donde las rutas estratégicas se han convertido en objetivo de grupos violentos. La quema de camiones pone en riesgo el suministro de combustibles en una de las zonas más inestables del Sahel.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!