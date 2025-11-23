Expreso
secuestros en escuelas de Nigeria
Padres retiraron a sus hijos de las escuelas luego de que el Gobierno dispuso su cierre ante la amenaza de secuestros.EFE

Secuestros en Nigeria: Más de 200 estudiantes siguen retenidos tras huída de un grupo

El papa León XIV expresó su “profundo dolor” por el secuestro de estudiantes, sacerdotes y docentes en Nigeria y Camerún

Al menos 50 de los 303 estudiantes secuestrados de la Escuela Católica St. Mary’s, en el estado de Níger, al norte de Nigeria, lograron escapar de sus captores, según dijo este domingo 23 de noviembre la Asociación Cristiana de Nigeria.

Según el obispo Bulus Dauwa Yohanna, los estudiantes lograron huir de forma individual entre el viernes y el sábado, aunque 253 alumnos y 12 profesores siguen retenidos por los secuestradores.

El lunes pasado, unas 25 niñas fueron raptadas de otro internado escolar y el martes pasado unos 38 feligreses de la Iglesia Apostólica de Cristo en Eruku, estado de Kwara, incluido el pastor, fueron secuestrados por distintos grupos armados.

El Gobierno de Nigeria ordenó el cierre temporal de 41 internados que se encuentran en los estados de Níger y Kebbi, en el noroeste, y en Plateau y Benue, en la región central del territorio, que son los principales focos de secuestros y asesinatos en el país.

Un informe de Unicef, publicado en abril del 2024, señala que solo 37 % de los colegios de diez estados de Nigeria, afectados por conflictos, cuenta con sistemas de alerta temprana ante amenazas.

Papa León XIV pide la liberación de los secuestrados

El papa León XIV expresó este domingo su “profundo dolor” por el secuestro de estudiantes, sacerdotes y docentes en Nigeria y Camerún y pidió la liberación inmediata de los rehenes.

León XIV dijo sentir “un profundo dolor, especialmente por los numerosos jóvenes secuestrados y por sus angustiadas familias”.

