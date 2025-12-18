Reunión Sánchez-Zelenski: España apoya usar activos rusos para Ucrania

Tras movilizar 615 millones, el presidente español respaldó a Ucrania en el espinoso debate europeo para financiar Kiev

Pedro Sánchez y Volodimir Zelenski, se dirigen a una conferencia de prensa conjunta.

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió este jueves 18 de diciembre de 2025, en Bruselas con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para reiterarle su apoyo en medio del debate existente en la Unión Europea sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar a su país.

Sánchez asiste en la capital belga a la última reunión de este año de los líderes de los Veintisiete, a la que Zelenski ha sido invitado a participar en parte de las sesiones.

Aprovechando esa coincidencia, ambos mantuvieron un encuentro en los márgenes de la cumbre en el que Sánchez volvió a garantizarle todo el respaldo de España a su país ante la agresión rusa.

España es partidaria de usar los activos rusos inmovilizados en la Unión Europea (UE) para financiar a Ucrania, una decisión que comparte la mayoría de socios comunitarios, pero que choca con países como Bélgica, donde están depositados la mayoría de esos activos.

Zelenski, a su llegada a Bruselas, advirtió de que su país tendrá un gran problema si la UE rechaza que pueda utilizar los activos rusos.

Bélgica insiste en rechazar el uso de activos rusos: "Nuestra posición no ha cambiado".



Orbán da por "muertos" los planes de la UE para usar activos rusos para ayudar a Ucrania.https://t.co/fAv74ul6BX pic.twitter.com/PrL9TdjA3k — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 18, 2025

Ante ese debate, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró que los Veintisiete van a adoptar una decisión política que permita asegurar las necesidades financieras de Ucrania, pero sin concretar si será mediante el uso de esos activos o un mecanismo distinto.

Sánchez, a su llegada a la cumbre, reclamó unidad de los Veintisiete para garantizar la ayuda al pueblo y al Gobierno ucraniano.

Un futuro en la Unión Europea

Tras su encuentro con Zelenski subrayó en las redes sociales que es fundamental asegurar un apoyo financiero europeo sólido y sostenible a Ucrania.

Además, informó de que ha vuelto a trasladar al presidente ucraniano el compromiso de España con la soberanía de su país, con su integridad territorial y con el objetivo de conseguir una paz duradera.

De la misma forma, el presidente del Gobierno ratificó la apuesta de España por un futuro de Ucrania dentro de la Unión Europea.

Fuentes del Gobierno español han informado de que Sánchez y Zelenski han repasado igualmente el estado actual de las negociaciones de paz para Ucrania.

La reunión del presidente del Gobierno español y Zelenski en Bruselas es la primera desde que el líder ucraniano visitó España en noviembre y Sánchez le anunció la movilización de 615 millones de euros de los 1.000 millones comprometidos en ayuda militar para Ucrania este año, 100 de ellos para la compra urgente de armamento a Estados Unidos y otros 202 millones más para la reconstrucción del país.

Pero dentro del diálogo frecuente entre ambos, pocos días después mantuvieron una conversación telefónica en la que Zelenski informó al jefe de Gobierno español de los resultados de las negociaciones que hubo en Ginebra entre emisarios de Ucrania y representantes de Estados Unidos y varios países europeos sobre el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

