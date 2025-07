¿Por qué renunció la canciller de Colombia? Las diferencias con Petro al descubierto

La canciller de Colombia, Laura Sarabia, renunció este jueves 3 de julio de 2025 por "diferencias" con el presidente Gustavo Petro en medio de una crisis en el primer gabinete de izquierda colombiano, por el que han pasado más de 50 ministros en tres años.

Hasta hace poco una de las fichas más cercanas al mandatario, Sarabia ha ido distanciándose por distintos desacuerdos, el último de ellos relacionado con la posible extensión del contrato a la empresa que fabrica y distribuye pasaportes colombianos.

En una carta dirigida al mandatario, la ministra de Relaciones Exteriores aseguró que no comparte "decisiones" que se han tomado "en los últimos días" y que le impiden "acompañar" el proyecto de izquierda, sin dar más detalles.

En entrevistas recientes Sarabia ha explicado la necesidad de extender la licitación de pasaportes a la empresa privada Thomas Greg & Sons que lo ha hecho tradicionalmente, pero el gobierno insiste en que se encargue la Imprenta Nacional de Colombia pese a cuestionamientos sobre la viabilidad de esa decisión.

Revelan que excanciller colombiano buscó ayuda de EE.UU. para sacar a Petro del poder Leer más

El tema de pasaportes ha sido la manzana de la discordia con los tres cancilleres que han pasado por el cargo, incluido Álvaro Leyva, el primero, y hoy investigado por liderar un complot para derrocar al presidente.

"No se trata de diferencias menores ni de quien tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar", dijo la ministra en el mensaje difundido por redes.

Sarabia -de años 31 años y sin una carrera política previa- fue una figura clave en la campaña presidencial de Petro en 2022. Tras la victoria, se convirtió en jefa de gabinete, luego ocupó dos altos cargos en el gobierno y en enero fue nombrada ministra de Exteriores.

Petro ha tenido constantes choques con sus colaboradores cercanos, que se evidenció en un escandaloso consejo de ministros televisado en directo en febrero.

Tras los airados reclamos entre el mandatario y los jefes de cartera, Petro pidió la renuncia de todo el gabinete.

Contexto tenso con EE.UU.

La renuncia de Sarabia ocurre en momentos diplomáticos tensos con Estados Unidos.

Petro, y su par estadounidense, Donald Trump, han chocado por diferencias sobre la deportación de migrantes y la guerra arancelaria.

Oposición acusa a Petro de torcer reglas del juego democrático con consulta popular Leer más

El mandatario colombiano también ha pedido explicaciones por un supuesto complot con políticos de Estados Unidos y el excanciller Leyva para derrocarlo, un caso que investiga la fiscalía.

RELACIONADAS Atentado contra Uribe Turbay fractura diálogo entre Gobierno colombiano y oposición

El ingreso de Colombia en el megaproyecto chino Nuevas Rutas de la Seda y su búsqueda de nuevos socios comerciales también irrita a Estados Unidos, que debe decidir en los próximos meses si renueva la certificación del país sudamericano como aliado antidrogas.

La entonces canciller hacía gestiones con el gobierno estadounidense, en un contexto de récords de narcocultivos en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo.

Sarabia es investigada por la Fiscalía por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Llegó al círculo de Petro de la mano del ahora ministro de Interior, Armando Benedetti, una figura controvertida, investigado por corrupción y denunciado por violencia de género.

Pero tras su vertiginosa escalada en el gobierno, Sarabia se distanció de Benedetti.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!