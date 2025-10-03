Expreso
  Mundo

El primer ministro, Keir Starmer, y su esposa, Victoria, hablan con agentes de la Policía mientras visitan la escena frente a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park.AFP

Reino Unido, en estado de alerta tras el ataque a la sinagoga de Mánchester

Tres sospechosos, dos hombres de unos treinta años y una mujer de unos sesenta, fueron detenidos el jueves

Reino Unido está en estado de "alerta" este viernes 3 de octubre de 2025 para garantizar la seguridad de una comunidad judía preocupada, tras el ataque del jueves a una sinagoga en Mánchester, en el norte de Inglaterra, en el que fueron asesinadas dos personas.

El atacante, abatido por la policía, fue identificado el jueves por la noche como Jihad Al-Shamie, un británico de origen sirio de 35 años, que nunca había sido relacionado con el extremismo islamista.

Los tres sospechosos, dos hombres de unos treinta años y una mujer de unos sesenta, fueron detenidos el jueves.

Las dos personas fallecidas en el ataque, cuyos nombres fueron revelados el viernes por la policía, eran Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66, miembros de la comunidad judía de Mánchester y residentes del barrio de Crumpsall, donde se encuentra la sinagoga de Heaton Park.

El ataque ocurrió el jueves por la mañana, cuando la sinagoga estaba muy concurrida por la festividad de Yom Kipur.

El atacante embistió con su vehículo a personas que se encontraban frente al edificio, antes de salir del vehículo y comenzar a apuñalar a varias de ellas.

Tras el ataque, las autoridades reforzaron la seguridad en los lugares de culto y otros espacios comunitarios judíos.

El primer ministro británico se desplazó

"Estamos en estado de alerta máxima", declaró el viernes en Sky News la ministra de Interior, Shabana Mahmood, que visitó el lugar del atentado el jueves por la noche.

El gran rabino de Reino Unido, Ephraim Mirvis, tiene previsto viajar el viernes a Mánchester, donde se mantiene un fuerte dispositivo policial alrededor de la sinagoga atacada.

"Es un momento sombrío, no solo para los judíos de Reino Unido, sino para toda la sociedad", declaró el rabino a la BBC.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se desplazó, según la prensa británica, a una sinagoga en Londres el jueves, acompañado de su esposa, que es judía, y podría viajar el viernes a Mánchester, según los mismos medios.

En este contexto, la ministra británica de Interior, Shabana Mahmood, dijo estar "decepcionada" porque los organizadores de manifestaciones propalestinas previstas el fin de semana no las hayan cancelado.

"Me parece deshonroso. Podrían haber mostrado moderación y conceder a una comunidad afligida uno o dos días para asimilar lo ocurrido", señaló.

