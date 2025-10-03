Protestas masivas en el mundo en apoyo a Palestina: países que marchan hoy

Desde Europa hasta Estados Unidos e India, miles de personas protestan contra la crisis en Gaza

Miles de personas se manifestaron este viernes 3 de octubre de 2025 en distintas ciudades del mundo en apoyo a Palestina, tras la interceptación de la flotilla humanitaria Global Sumud por parte de Israel. Las marchas, que se realizaron en Europa, Asia y América, coincidieron en exigir un alto al fuego en Gaza y la apertura de corredores humanitarios.

En Europa, las movilizaciones fueron particularmente visibles. En Barcelona, unas 15.000 personas salieron a las calles, mientras en Bruselas alrededor de 3.000 manifestantes se concentraron frente al Parlamento Europeo.

En Lisboa hubo plantones frente a la embajada de Israel y en Roma y Turín la huelga general convocada por sindicatos paralizó parte del transporte y derivó en choques con la policía, informó Reuters.

Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de las principales ciudades de Italia en una jornada de huelga nacional convocada por varios sindicatos en solidaridad con la población palestina y con los activistas de la Flotilla Global Sumud, los barcos que querían llevar ayuda a Gaza, detenidos por Israel.

En Roma, más de 60.000 personas, según cifras policiales difundidas por medios locales, marcharon desde la plaza Vittorio Emanuele hasta la estación de Termini, donde la gente se congrega "defendiendo el honor de Italia", según el secretario general de CGIL, Maurizio Landini, sindicato que convocó la huelga.

En India, la ciudad de Kozhikode, en Kerala, acogió un acto multitudinario con la presencia del embajador palestino Abdullah Abu Shawesh, quien agradeció la solidaridad internacional.

Y en Estados Unidos, el colectivo Rabbis for Ceasefire bloqueó el puente de Brooklyn en Nueva York, con saldo de 56 arrestados, según el New York Post.

Lo que se espera en las próximas horas

Mientras tanto, nuevas protestas están en agenda. En Londres, organizaciones pro Palestina mantienen la convocatoria para este sábado en Trafalgar Square, pese al pedido de la Policía Metropolitana de cancelar el evento tras un ataque a una sinagoga en Manchester.

En Australia, la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur deberá resolver si autoriza una marcha prevista frente a la Ópera de Sídney el próximo 12 de octubre.

En Ecuador, colectivos de derechos humanos y agrupaciones estudiantiles evalúan replicar estas acciones con vigilias y concentraciones simbólicas en Quito y Guayaquil. Aunque aún no hay una convocatoria oficial, activistas señalaron que en los próximos días podrían realizarse plantones frente a embajadas y espacios públicos.

La simultaneidad de protestas refleja dos dinámicas: la espontaneidad de las movilizaciones europeas, surgidas casi inmediatamente tras la noticia de la flotilla, y la planificación de actos en otras ciudades, donde el debate sobre el derecho a protestar choca con preocupaciones de seguridad.

Más allá de los escenarios, el trasfondo común es la denuncia de la crisis humanitaria en Gaza, donde Naciones Unidas cifra en más de 30.000 los muertos desde el inicio de la ofensiva israelí. Para los manifestantes, la solidaridad internacional es hoy una forma de presión sobre los gobiernos para detener la violencia y garantizar la llegada de ayuda a la población civil.

