Primer paso tímido de la UE hacia la utilización de activos rusos a favor de Ucrania

UE avanza hacia un préstamo millonario para Ucrania, mientras Putin niega que medidas afecten significativamente su economía

Fotografía de la reunión de la 'Coalición de los Dispuestos' sobre el apoyo militar a Ucrania, con asistencia de líderes occidentales en Reino Unido, el 24 de octubre de 2025.

Los dirigentes de la Unión Europea le encargaron el jueves, 23 de octubre de 2025, a la Comisión que avance en una propuesta para financiar a Ucrania en los próximos dos años, abriendo la puerta para un préstamo utilizando activos rusos congelados, afirmaron varios diplomáticos a la AFP.

Esta propuesta fue redactada deliberadamente en términos muy generales para tener en cuenta la reticencia de Bélgica, tras varias horas de negociaciones y, según estas fuentes, estará en la agenda de la próxima cumbre europea que se celebrará en diciembre.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski saludó los "buenos resultados" de la cumbre en Bruselas.

"Obtuvimos apoyo político sobre los activos rusos congelados", afirmó Zelenski en una publicación en X, aunque lo acordado por los líderes europeos es más general.

El líder ucraniano había instado este jueves a dirigentes de la Unión Europea a dar luz verde a un plan para utilizar los activos rusos congelados para otorgar un gigantesco préstamo a su país.

Su objetivo es que los dirigentes europeos logren un acuerdo para otorgar un préstamo de 140.000 millones de euros (162.000 millones de dólares) para Ucrania utilizando los activos del Banco Central de Rusia inmovilizados en la UE.

Zelenski celebró el jueves la decisión de Estados Unidos y de la UE de imponer sanciones al sector petrolero de Rusia y afirmó que es un mensaje "contundente" para presionar al presidente ruso Vladimir Putin a que ponga fin a la guerra.

El Banco Central de Rusia reduce a la mitad las previsiones de crecimiento económico de la economía rusa para 2025.



Las sitúa en una horquilla de entre el 0,5 y el 1 por ciento, después de las sanciones aprobadas por EEUU contra dos petroleras.https://t.co/ubsljBWXNb pic.twitter.com/dnSIdds0TB — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 24, 2025

Obstáculo belga

Esta es la medida más directa impuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su retorno a la Casa Blanca, anunciada después de que fracasaran los planes para celebrar una nueva cumbre con Putin en Hungría.

Zelenski había señalado al margen de la cumbre que esperaba "una decisión política" que sea positiva para ayudar a su país y que constituya forma de "préstamo de reparación".

"Rusia trajo la guerra a nuestro país y tienen que pagar por esta guerra", afirmó el mandatario.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se declaró optimista a su llegada a la cumbre y afirmó que espera que se logre "una decisión política que garantice las necesidades financieras de Ucrania para 2026 y 2027".

Pero el bloque de los 27 debe superar la reticencia de Bélgica, donde está la mayoría de los activos rusos congelados.

El primer ministro belga, Bart De Wever, amenazó con bloquear el proceso si no se comparten los riesgos.

"Las consecuencias no pueden recaer únicamente sobre Bélgica" si Rusia va a juicio.

VIDEO | Ucrania se defiende del plan de Rusia para sumirla en el frío y la oscuridad. pic.twitter.com/9b03zGGgZt — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 21, 2025

Putin descarta impacto significativo de las sanciones

Las sanciones estadounidenses implican la congelación de todos los activos de las petroleras rusas Rosneft y Lukoil en Estados Unidos, así como la prohibición de que todas las empresas hagan negocios con estas dos compañías.

Las penalizaciones dispararon los precios del petróleo en más del 5% este jueves, avivando los temores de tensiones en el suministro de oro negro.

Los esfuerzos de Trump para poner fin al conflicto no han dado resultados y Rusia continúa bombardeando Ucrania.

Al menos tres personas murieron este jueves en ataques rusos en Ucrania, dos de ellos periodistas, dijeron las autoridades y el medio local Freedom TV.

Putin descartó que las sanciones anunciadas tengan un impacto significativo en la economía rusa.

"Van a tener consecuencias, pero no un impacto significativo en nuestro bienestar económico", afirmó el mandatario.

La portavoz del Ministerio ruso de Relaciones Exteriores, María Zajárova, declaró que la imposición de sanciones es un paso "contraproducente", pero afirmó que su país "ha desarrollado una fuerte inmunidad contra las restricciones occidentales".

China, por su parte, afirmó que se "opone" a las sanciones estadounidenses.

Flota fantasma

Además, Putin afirmó que va a continuar con el "diálogo", pese a que Trump anunció un aplazamiento de la reunión prevista entre ambos en Hungría para poner fin al conflicto.

Sin embargo, amenazó con una respuesta contundente, en caso de que el territorio ruso sea atacado con misiles estadounidenses Tomahawk, un tipo de armamento que Ucrania pide a Washington.

"Si este tipo de armas son utilizadas para atacar territorio ruso, nuestra respuesta será contundente, por no decir sorprendente", advirtió Putin.

El paquete de sanciones de la UE incluye la prohibición total de la importación de gas natural de Rusia para 2026 y medidas adicionales contra la denominada flota fantasma de petroleros que supuestamente Moscú utiliza para eludir las sanciones de los países occidentales.

El comercio petrolero atribuido a esta flota fantasma representa "más de 30.000 millones de euros" (35.000 millones de dólares) para el presupuesto de Rusia y permite financiar "entre el 30% y el 40% de su esfuerzo bélico" contra Ucrania, denunció el presidente francés Emmanuel Macron.

