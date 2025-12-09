Primarias en Perú: un escenario con figuras familiares y mucha sombra judicial

Los 37 postulantes para 2026 incluyen a Keiko Fujimori, el hermano de un expresidente condenado y un prófugo

Candidatos a la presidencia de Perú Keiko Fujimori (i) por el partido Fuerza Popular y a Rafael López Aliaga por el partido Renovación Popular.

Las elecciones primarias por delegados en Perú definieron este domingo, 7 de diciembre de 2025, las 37 candidaturas restantes para los comicios presidenciales de 2026, entre ellas la de Keiko Fujimori por Fuerza Popular, la de Mario Vizcarra, hermano del expresidente sentenciado Martín Vizcarra (2018-2020), y la del prófugo fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, según los resultados oficiales publicados este lunes.

Un total de tres alianzas electorales y 34 partidos políticos eligieron el domingo a sus fórmulas presidenciales en unas elecciones primarias, organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a nivel nacional.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los delegados se limitaron a confirmar unas listas únicas de candidatos a la presidencia y dos vicepresidentes.

Estos postulantes se suman a las candidaturas de los partidos Renovación Popular y Aprista que eligieron a Rafael López Aliaga, el actual favorito de los sondeos de intención de voto, y al abogado Enrique Valderrama, respectivamente, en un proceso de primarias por afiliados, realizado la semana anterior.

Así, en las primarias del domingo se confirmó la candidatura de Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) que optará por cuarta vez a la presidencia de Perú, con los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres a la primera y segunda vicepresidencia del país.

Igualmente, el hermano del exmandatario Martín Vizcarra, recientemente condenado a 14 años de cárcel por un millonario soborno cuando fue gobernador regional, Mario Vizcarra por el partido Perú Primero, que tiene preferencias entre los votantes de la selva oriental, de acuerdo a los últimos sondeos.

Rafael Belaúnde, candidato presidencial peruano que sufrió un atentado, asegura que reforzará su seguridad personal y que lo costeará él mismo, sin solicitar al Estado protección especial diferente a los demás candidatos.

Figuras polémicas y procesos judiciales

También se confirmó la candidatura del prófugo fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con 43 votos de sus delegados, a pesar de que el exgobernador regional de Junín tiene una orden de prisión preventiva vigente por lavado de activos y que este año fue absuelto por otro caso de presunta corrupción cuando fue autoridad regional.

Cerrón convocó a Pedro Castillo y a Dina Boluarte en la fórmula presidencial izquierdista de Perú Libre en 2021, siendo elegidos ese año, al vencer en segunda vuelta a Fujimori, pero el exmandatario fue destituido en 2022 por un fallido intento de golpe de Estado y, tras reemplazarlo en el cargo, Boluarte también fue destituida por incapacidad moral.

Otros postulantes que fueron elegidos en las primarias del domingo fueron el empresario y gobernador regional de La Libertad, César Acuña por el partido Alianza para el Progreso (APP), la exministra Marisol Pérez Tello por Primero La Gente, el excongresista José Williams por el derechista Avanza País y el empresario Rafael Belaúnde Llosa de Libertad Popular, que la semana pasada sufrió un ataque armado al sur de Lima del que salió ileso.

En las elecciones primarias, los partidos políticos también ha elegido a sus candidatos para los comicios para el Senado y Cámara de Diputados, así como el Parlamento Andino, y, de acuerdo al calendario electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamará los resultados de este proceso el próximo día 15.

Las elecciones generales en Perú se realizarán el domingo 12 de abril de 2026, con una probable segunda ronda en junio para los comicios presidenciales.

