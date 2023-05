El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes 1 de mayo que no vislumba ninguna crisis económica en el país aunque no descartó que factores externos puedan provocarla pero no antes de 2025.

“No descartamos que sí, pueda haber una crisis económica-financiera externa que pueda impactarnos pero de acuerdo a nuestras proyecciones esa crisis económica-financiera podría darse a partir del 2025”, dijo el mandatario durante una rueda de prensa.

López Obrador aseguró que en lo que resta de su mandato no habrá crisis económica en México, como la ocurrida en 1995 tras el cambio de gobierno en el país.

“Yo puedo decirle a los mexicanos, con absoluta seguridad que no estamos nosotros avizorando ninguna crisis económica o financiera este año ni el otro y se descarta que en el futuro se pueda presentar una crisis como las que han habido en los cambios de gobierno”, enfatizó.

El mandatario mexicano descartó que pudiera darse una crisis económica antes del 2025 debido a que se acercan las elecciones en Estados Unidos.

“De darse una crisis económica-financiera sería hasta el 2025, porque están de por medio las elecciones en Estados Unidos y es muy difícil de que se dé una crisis antes de las elecciones, van a aguantar todo”, explicó.

Asimismo, aseveró que trabajarán para “blindar” la economía mexicana.

“Vamos a seguir manejando las finanzas con mucha responsabilidad para blindar bien la economía, pensando hacia adelante, dejándoles (al gobierno entrante) también márgenes, por ejemplo, no endeudando al país”, apuntó.

Sus declaraciones se producen después de que la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que el producto interno bruto (PIB) mexicano creció 1,1 % trimestral en el primer trimestre de 2023, con lo que alcanzó un máximo histórico.

Además, el viernes, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, estimó que el PIB bruto en México crecerá por lo menos un 2,3 % en 2023.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó hace unas semanas a 1,5 % el pronóstico de crecimiento de México para 2023, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo incrementó a 1,8 % el pasado 11 de abril.

La economía mexicana creció un 3,1 % en 2022 impulsada por todos los sectores, mientras que en 2021 se incrementó en 4,8 %, menor a la expectativa del Gobierno.

México fue uno de los países de Latinoamérica que tardó más en recuperar su PIB tras la pandemia de covid-19, que causó una contracción histórica de 8,2 % en 2020.

La economía de México creció un 2,1 % en 2018, pero se contrajo 0,3 % en 2019, el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.