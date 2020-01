Policía busca a un anciano que se masturbó frente a una mujer en un bus

La Policía de Perú busca a un hombre de la tercera edad acusado de masturbarse frente a una mujer de 18 años en el asiento que compartían en el transporte público. A través de redes sociales, la institución aseguró haber "activado las alertas a fin de ubicar al agresor".

La víctima registró el episodio en un video que se viralizó y en el que se ve al anciano, cuya identidad se desconoce, con su órgano fuera del pantalón, tratando de ocultarse con una carpeta.

#URGENTE 🚨| Tras tomar conocimiento de actos indecorosos en flagrancia por parte de una persona de sexo masculino, hemos activado las alertas a fin de ubicar al agresor.



Si conoces su paradero repórtalo a la comisaría más cercana.#NoCallesDenuncia pic.twitter.com/LA59JY7qdw — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 6, 2020

“No es la primera vez que me pasa; pero si es la primera vez que he tenido el valor de grabarlo y enfrentarlo. No saben el miedo y el asco que tengo”, narró la mujer en redes sociales, según Perú21.

Al verse percatarse de que estaba siendo filmado, el hombre se puso de pie y bajó rápidamente del bus, no sin antes rechazar inútilmente las acusaciones de la víctima. “¡Es horrible que pase situaciones como esta a plena luz del día!", escribió la mujer.

El individuo logró bajar del transporte público, sin que nadie hiciera algo por retenerlo, pese a los reclamos de la chica. Una amiga de la denunciante dijo que el acoso se extendió durante 30 minutos.

Por su parte, el Ministerio de De la Mujer se contactó con las víctimas para apoyar en la labor de identificación y captura del agresor.