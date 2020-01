Exparticipante de Calle 7 habla acerca del abuso sexual del que fue víctima

"La culpa no era mía", así empieza el mensaje que Josdy González, exparticipante de Calle 7, publicó en su cuenta de Instagram y que acompaña un video en el que habla sobre el abuso sexual del que su hermana y ella fueron víctimas.

En el audiovisual, difundido este jueves 2 de enero de 2020, la ex chica reality cuenta que cuando tenía 9 años practicaba atletismo junto a su hermana y que la agresión ocurrió después de una de esas prácticas.

Para regresar a casa solían tomar un bus, pero antes debían cruzar un puente peatonal. Fue entonces cuando un hombre las interceptó y las llevó a una escuela cercana en donde abusó de ellas.

Al llegar a su vivienda, sus padres notaron que algo ocurría: "fue una noche terrible en la que llamamos a la Policía (...) Mi mamá estaba muy mal", dice González en el clip que hasta el momento acumula 81,949 reproducciones.

En el video también asegura que personas las escucharon gritar; pero no hicieron algo para ayudarlas. "Me costó volver a mis entrenamientos; pero yo quería seguir con mis sueños y eso no iba a determinar mi vida", continúa.

"Una niña de 9 años sintiéndose culpable. Me costó admitir que yo no tenía la culpa de lo que me pasó (...) Viví muchos años con la culpa de algo que yo no busqué y no merecía", agrega.

Con su testimonio, la exparticipante del programa que fue transmitido por TC Televisión busca que otras mujeres denuncien la violencia sexual: las invita a levantar su voz y a buscar ayuda.