Perú contempla la destitución de sus magistrados en la judicatura

La votación sobre la posible destitución de los magistrados que conforman la Junta Nacional de Justicia de Perú (JNJ), el máximo órgano de la judicatura, será de forma individual por cada uno de ellos, confirmó este 7 de marzo el legislador José Cueto, de la bancada ultraconservadora Renovación Popular.

La India celebrará las mayores elecciones del planeta Leer más

Cueto declaró a los medios que estaba previsto que se debatiera ayer en el pleno “el informe final de la Subcomisión (de Acusaciones Constitucionales) que ha sido aprobado también por la Comisión Permanente”.

“Han sido citados los miembros de la JNJ con sus abogados, tengo entendido que van a venir, así que hoy se procede con la votación, como está previsto en el reglamento, uno por uno”, detalló el legislador, minutos antes de que los integrantes de la Junta hicieran su ingreso al Parlamento.

Lea también: Mueren tres marinos mexicanos tras desplomarse un helicóptero

Cueto añadió que el único motivo que podría postergar la votación es el desperfecto técnico que hubo el miércoles para la votación por vía telefónica en otro acto legislativo.

El congresista agregó que “no siendo un pleno 100 % presencial, como solicité, hay muchos que no asisten y tratan de entrar por el sistema digital, (pero) si no está (presente), no puede votar y más aún sabiendo que la votación tiene que ser calificada”.

Por su parte, el legislador José Williams de la bancada derechista Avanza País reiteró que la votación será en forma individual por cada uno de los magistrados de la JNJ.

En el mismo sentido, el congresista de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, reiteró que no respaldan la destitución del íntegro de la junta, sino que han acordado que van a evaluar caso por caso.

El tema será debatido y votado después de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara el pasado 26 de febrero un informe que plantea acusar y destituir a los integrantes de la JNJ por una presunta infracción constitucional.

Ese informe fue aprobado el pasado 16 de febrero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo, que recomendó acusar e inhabilitar durante 10 años al pleno de la JNJ.

Alcalde de la capital de Honduras es lesionado en una detonación con dinamita Leer más

La propuesta fue sustentada por el congresista derechista Esdras Medina, a partir de una denuncia constitucional del legislador ultraconservador Jorge Montoya contra los magistrados por haber permitido que la magistrada Inés Tello siga en funciones a pesar de haber superado el límite de edad de 75 años para ejercer el cargo.

Durante el debate del informe, el miembro de la JNJ Aldo Vásquez dijo que la Constitución peruana “establece un único mandato de cinco años, sin disponer expresamente un límite de permanencia por límite de edad” y enfatizó que el Congreso “no puede interferir en el criterio que los miembros de la junta adoptan en el cumplimiento de sus funciones”.

Vásquez anunció este miércoles que los magistrados han presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial en la que piden que se ordene al Congreso que suspenda el debate y votación del informe.

Lea también: 11.280 damnificados por lluvias en estado brasileño fronterizo con Perú y Bolivia

El pasado 2 de febrero, la Justicia de Perú ya declaró fundada una primera demanda de amparo que presentaron los miembros de la JNJ para que se anulara otro proceso iniciado en el Congreso que también pretendía destituirlos.

El Poder Legislativo y el máximo órgano de la Judicatura mantienen un enfrentamiento desde el año pasado, cuando la Comisión de Justicia del Parlamento también recomendó destituir a los magistrados de la JNJ por supuestas “faltas graves”.

Esta situación ha generado la preocupación de la presidenta peruana, Dina Boluarte, y de organismos internacionales como las Naciones Unidas.

Boluarte pidió la semana pasada al Congreso que reflexione acerca del equilibrio de poderes “para garantizar un país democrático, estable y equitativo”.

Para leer contenido de calidad sin límite, SUSCRÍBETE A EXPRESO