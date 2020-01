Pedro Sánchez, ante el reto de desactivar la crisis en Cataluña

El flamante gobierno de coalición dirigido por Pedro Sánchez tiene uno de sus principales retos en Cataluña, donde prometió iniciar una controvertida negociación con los separatistas para desanudar un conflicto que lleva una década marcando la política del país.

El pacto entre el PSOE de Sánchez y ERC contempla la creación de “una mesa de negociación” entre el gobierno central y el regional catalán controlado por los separatistas para “encauzar el conflicto político en la región”, cuyos posibles acuerdos sean sometidos al voto de los catalanes.

“El tema catalán ha sido el mayor problema durante cinco o seis años en España y es la primera vez que alguien decide ponerle coto en una mesa de negociación”, destaca el politólogo Ernesto Pascual, de la Universitat Oberta de Cataluña. El compromiso era una condición indispensable para que el partido separatista ERC facilitara con su abstención en el Congreso la investidura de Sánchez, reconducido a la presidencia del gobierno que alcanzó en junio de 2018.

En Guayaquil, un grupo de españoles y personas vinculadas con el Casal Catalá de Guayaquil reconocen que el anuncio de una mesa de negociación resulta significativo, pero también que va a ser difícil que finalmente este diálogo termine por desatar el nudo.

“La mesa de negociación es un paso en el camino de la desjudicialización de la política en la península ibérica, pero no creo que la mesa por sí misma genere un resultado inmediato, ni siquiera pronto, menos de manera suficiente como para apagar todos los fuegos activos”, asegura Santiago Barreiro, miembro del Casal local. “Las distancias son demasiado amplias”, agrega.

Las autonomías, desde el punto de vista de una amplia parte de los catalanes, luego de 40 años, ha probado no ser una solución adecuada para ellos. La relación del estado con los gobiernos de Cataluña ha ido deteriorándose en los pasados 10 años, casi a punto de no retorno.

La iniciativa de la mencionada mesa nace entre críticas de la derecha y el independentismo más radical y dudas sobre qué acuerdos pueden alcanzarse ante la lejanía de las posiciones de ambas partes.

Los independentistas quieren llevar a la mesa de negociación el derecho a la autodeterminación de esta región nororiental y la amnistía para los dirigentes encarcelados o huidos al extranjero tras el fallido intento de secesión de 2017. El PSOE ya descartó un referéndum sobre la independencia.

Para Vicente García García, presidente de la Sociedad Española de Beneficencia, quien reconoce no estar de acuerdo con el independentismo, porque “todos somos España y tenemos que seguir siéndolo”, cree necesario que se concrete este llamado a conversar porque “está claro que hay que darle una solución ya mismo y en política y en estos tiempos, los problemas se arreglan sentándose a dialogar”.

No existe otra forma y si creo que habrá una salida aunque no guste a todos, pero es necesario terminar de una vez con este problema que no permite al gobierno ocuparse de otras funciones y que está enfrentando no sólo a España si no a los propios catalanes.

Vicente García García,

​Sociedad Española de Beneficencia