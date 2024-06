¿Qué pasó el 04 de junio de 2024 en el mundo?

En Filipinas, el Ejército niega haber amenazado a punta de pistola a guardacostas chinos. Catar dice que las negociaciones siguen pero que "aún no hay una postura clara" sobre una tregua. Así va el mundo este primer martes de junio.

FRANCIA: ALERTAN DEL DETERIORO ACELERADO DE LOS OCÉANOS

El cambio climático está acelerando el deterioro de los oceános debido al calentamiento del agua, la subida del nivel del mar, la acidificación y la pérdida de biodiversidad, entre otros problemas, alerta la Unesco.

En un comunicado publicado este jueves, a partir del contenido de un informe realizado con más de un centenar de expertos de casi una treintena de países, la Unesco señala diversas amenazas que afrontan los ecosistemas marinos.

Una de las principales conclusiones es que el ritmo de calentamiento del océano se ha duplicado en los últimos veinte años, una evolución considerada alarmante, dado que mientras que las temperaturas atmosféricas tienden a fluctuar, la acuática aumenta de manera constante y sostenida.

Según las estimaciones de los autores del estudio, 2023 aparece como un año en el que se registró uno de los mayores aumentos de temperatura del océano desde la década de 1950.

Los científicos recuerdan que los compromisos internacionales del Acuerdo de París de 2015 eran para limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados, pero en los océanos las temperaturas ya han aumentado por ahora una media de 1,45º.

Algunas zonas como el Mediterráneo, el Océano Atlántico Tropical y el Océano Meridional incluso se ha superado ya ese objetivo que se fijó la comunidad internacional.

El calentamiento acuático va a su vez ligado al aumento del nivel del mar, pues el océano absorbe el 90 % del exceso de calor liberado en la atmósfera, y cuanto más caliente esté mayor es su dilatación, lo que ha provocado que en los últimos treinta años ha subido un total de nueve centímetros.

Asimismo, desde 1960 la oxigenación del agua ha disminuido hasta en un 2 % -también a causa de los contaminantes-, un fenómeno que pone en peligro las especies costeras. En total hay unas 500 "zonas muertas" en las que casi no queda vida marina.

Desde la década de 1990, advierten los autores del informe, la cantidad de plásticos en los océanos ha crecido "considerablemente" y la tendencia es que siga haciéndolo "a un ritmo cada vez mayor", lo que "provocará impactos que van más allá del espacio operativo seguro para la humanidad".

A esa realidad que desafía la supervivencia de la biodiversidad marina se añade como agravante la acidificación provocada por la absorción del 30 % de las emisiones de combustibles fósiles de la que los océanos se hacen cargo.

¿La población global afecta? El crecimiento de la población global, estimado en 2.000 millones de personas más en los próximos 25 años, es también una fuente de presión. El consumo per cápita de alimentos de origen acuático ha progresado el doble de rápido que la población en la última década y no toda su producción se destina al consumo humano, pues también va para la cría de cerdos, aves de corral y suplementos nutricionales.

"La acidificación de los océanos amenaza los organismos marinos y los servicios ecosistémicos, incluida la seguridad alimentaria, al reducir la biodiversidad, degradar los hábitats y poner en peligro la pesca y la acuicultura", avisa la Unesco.

La comunidad científica propone una planificación del espacio marino para gestionar de forma sostenible las actividades humanas (pesqueras, de infraestructura...) que ya han provocado desde 1970 la pérdida de un 30 % de los ecosistemas costeros, como manglares, praderas marinas y marismas.

A finales de 2023 ese compromiso lo habían asumido 126 territorios, sobre todo en África y Oceanía.

CATAR: NEGOCIACIONES SIGUEN, PERO AÚN SIN UNA POSTURA CLARA SOBRE TREGUA



El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, se mostró este martes optimista sobre las negociaciones entre las partes, que siguen conversando para alcanzar un acuerdo de tregua en Gaza, pero señaló que hasta el momento no hay una "postura clara" de Israel y Hamás ante la actual propuesta.

"Vemos un momento positivo con la actual propuesta puesta en la mesa. Pero hemos visto declaraciones contradictorias que vienen de ministros israelíes (...) Hasta el momento no tenemos una postura clara de las partes", afirmó el responsable de Catar, principal mediador entre Israel y Hamás junto a Estados Unidos y Egipto, en una rueda de prensa desde Doha.

Al Ansari señaló que, por parte de Hamás, el movimiento palestino está pidiendo "clarificar" algunos aspectos del lenguaje del documento, pero en general la propuesta ha sido valorada "de forma positiva".

Por ello, el catarí indicó que no se debería echar la culpa a una parte en concreto en estas negociaciones, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera que "Hamás es el único obstáculo para llegar a un alto el fuego completo" tras presentar la actual propuesta de tregua el pasado viernes.

"Lo que necesitamos es que la comunidad internacional presione a ambas partes para aceptar la propuesta y que finalice esto inmediatamente", aseveró, y añadió que la "idea básica es tener una posición clara y formal de ambas partes en base a los principios reflejados por el presidente de EE.UU. en su discurso".

Un miembro del grupo Veteranos por la Paz sostiene una bandera palestina fuera de la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. EFE

También aclaró que la mediación de Catar seguirá, pese a que el país del golfo que acoge la oficina política de Hamás advirtiera hace unas semanas que podría retirarse de su papel como intermediario, "hasta que se llegue a un acuerdo final en el que se alcance un alto el fuego y comience la reconstrucción de Gaza".

Ayer, Biden habló por teléfono con el emir de Catar, Tamim Bin Hamad Al Thani, y le aseguró que Israel está "listo para seguir adelante" con la propuesta de tregua en Gaza para el canje de los rehenes israelíes en Gaza por los prisioneros palestinos en Israel.

Aprovechó también para pedirle a Catar que utilice su influencia sobre Hamás para que el grupo islamista palestino también dé el visto bueno a la propuesta de alto el fuego.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha insistido en que quiere una "victoria total" sobre Hamás, ha evitado comprometerse con la propuesta de tregua y aseguró que el plan detallado el viernes pasado por Biden estaba incompleto.

ESPAÑA: UN JUEZ CITA A DRCLARAR COMO INVESTIGADA A LA ESPOSA DE SÁNCHEZ

Un juez español ha citado a declarar como investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en una causa sobre presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

El juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha convocado a Gómez el viernes 5 de julio.

La citación forma parte de las diligencias previas en las que investiga una serie de contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que Gómez codirigía.

El juez abrió diligencias contra ella por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia del autodenominado 'sindicato' Manos Limpias, que se fundamenta en noticias de prensa y que la Fiscalía pidió archivar.

El juez Peinado la trata como investigada en el procedimiento desde que abrió diligencias previas, el pasado 16 de abril, según consta en varias resoluciones que obran en el sumario del caso.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. EFE

FILIPINAS: EJÉRCITO NIEGA AMENAZA CON PISTOLA A GUARDACOSTA CHINO

El Ejército filipino negó este martes que sus tropas hubieran apuntado con pistolas a guardacostas chinos desde uno de los atolones del mar de China Meridional que ambos países se disputan, en pleno aumento de las tensiones bilaterales.

"Nuestras tropas actuaron con el máximo nivel de profesionalidad, control y disciplina en el desarrollo de su actividad para salvaguardar nuestra soberanía", subraya un comunicado divulgado hoy por las fuerzas armadas filipinas.

El mismo "niega las reportadas denuncias" sobre la supuesta amenaza a punta de pistola por parte de soldados del destacamento militar filipino en el Sierra Madre, un barco varado que Manila mantiene en el atolón Second Thomas, a guardacostas chinos.

El origen de la denuncia es un vídeo divulgado por la cadena china CGTN hace dos días, que parece mostrar a soldados filipinos empuñando armas mientras se acercan los guardacostas chinos, en un suceso supuestamente ocurrido el 19 de mayo.

Al respecto, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, dijo hoy en una rueda de prensa que "Filipinas ha sido la parte provocadora, exacerbando las tensiones y violando los derechos", sin verificar de forma explícita el contenido del vídeo.

Mao exhortó a Filipinas a "no traicionar la confianza ni crear conflictos, y a resolver las diferencias a través del diálogo y la consulta".

El comandante de la Unidad Expedicionaria de los Marines de EE.UU. Stuart Glenn (C), y los oficiales de los Marines de Filipinas en la apertura de los ejercicios militares conjuntos. EFE

Dos países y un reclamo histórico Embarcaciones de ambos países, incluidos los guardacostas, han aumentado sus enfrentamientos en aguas cercanas a dichos atolones en los últimos meses, con Manila denunciando en ocasiones que navíos chinos han empleado cañones de agua o láseres militares contra sus efectivos, además de haber protagonizado colisiones menores. Pekín, que tiene una flota mucho mayor que la filipina, alega razones históricas para reclamar casi la totalidad del mar de China Meridional, por el que circula alrededor del 30 % del comercio global y que alberga el 12 % de los caladeros mundiales, además de yacimientos de petróleo y gas.

Las autoridades filipinas envían regularmente misiones de aprovisionamiento al atolón Second Thomas (conocido en Filipinas como Ayungin y en china como Ren'ai Jiao), donde cuenta con un barco varado, el Sierra Madre, con un pequeño destacamento militar.

Manila dejó de manera intencionada el Sierra Madre en 1999 en Second Thomas, en el archipiélago Spratly, para reclamarlo como propio.

Las autoridades filipinas alegan que Second Thomas y otro atolón en disputa, el Scarborough (conocido como bajo de Mansiloc en Filipinas y como Huangyan Dao en China), ocupado por Pekín, se encuentran dentro de las 200 millas náuticas (370 kilómetros) de su zona de exclusividad económica, que según la ley internacional le da derecho a la explotación de los recursos.

JAPÓN: ACTIVISTAS PROTESTAS CONTRA EL CONSUMO DE CARNE DE BALLENA

Activistas de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), la mayor organización de derechos animales a nivel mundial, se concentraron este martes ante máquinas expendedoras de carne de ballena en Tokio para protestar contra su consumo.

Miembros de la organización, enfundados en disfraces de vaca, cerdo y pollo, sostenían carteles con el lema "Cada animal es alguien, hazte vegano" y un plato con trozos de carne de soja ante un establecimiento donde los clientes pueden escoger entre cuatro máquinas expendedoras diferentes variedades de carne de ballena: en forma de hamburguesa, aderezada con salsa de miso, o acompañada de arroz y curri, entre otras.

"Permiten (el Gobierno japonés) cazar ballenas y muchos restaurantes sirven su carne. La gente que no está acostumbrada a comer carne de ballena puede querer probarla y queremos parar eso", explicó a EFE la mujer al mando de la protesta, Laila Imai, mientras ofrecía "carne vegana de ballena" a los transeúntes del distrito tokiota de Shinagawa.

Imai hizo extensivo el clamor de PETA, organización con más de nueve millones de simpatizantes, a otros animales: "No queremos que maten a las ballenas, pero tampoco a pollos, cerdos, vacas o peces".

La capital nipona cuenta con otros dos establecimientos como el escogido por PETA para la acción, abiertos bajo el nombre de Kujira Store y con apoyo del gobierno japonés para promocionar el consumo de carne de ballena, extendido en el país durante los años de posguerra, pero cada vez menos frecuente entre la población.

Los partidarios de PETA se manifestaron frente a las máquinas expendedoras de carne de ballena en Tokio. EFE

Datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón sitúan el consumo de esta carne en mínimos históricos que oscilan entre las 1.000 y 2.000 toneladas al año, menos del 1 % del consumo anual en la década de 1960, de unas 200.000 toneladas.

Japón permite la caza de tres tipos de ballena, la de Bryde (o de ojos grandes), la de Minke y la de Sei (o norteña o boba), y en mayo anunció que planea añadir a su lista de cetáceos permitidos para la caza comercial otra especie, la de aleta, el segundo animal más grande del planeta por detrás de la ballena azul.

La captura comercial de ballenas se reanudó en las aguas del país en julio de 2019, tras 32 años sin practicarse oficialmente, lo que motivó que el país abandonara la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que veta la caza de esos animales.

EL SALVADOR: DETIENEN "INTENTO DE TERRORISMO EN VÍSPERAS DE INVESTIDURA

Agentes de Seguridad de El Salvador "cortaron" un "intento de acto de terrorismo" que supuestamente se llevaría a cabo el pasado sábado durante la toma de posesión del presidente Nayib Bukele para un segundo mandato consecutivo, según confirmaron a EFE este lunes fuentes de la Casa Presidencial.

Nayib Bukele promete "sanar" la economía de El Salvador en su segundo mandato Leer más

La Policía Nacional Civil (PNC) informó el viernes de la captura de siete "dirigentes de veteranos de guerra" por, según la corporación, "planificar atentados con explosivos en varios puntos del país" el día de la investidura, el 1 de junio.

Los supuestos veteranos "estaban agrupados en la llamada Brigada de Insurrección Salvadoreña" y su objetivo, indicó la Policía, "eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas".

La entidad añadió que parte de "los explosivos" fueron localizados en el distrito de Guazapa, 28 kilómetros al norte de la capital salvadoreña.

Entre el material decomisado por la Policía están "bolsas de sulfato de amonio" usado supuestamente para "provocar más daño al estallar los explosivos", hierro y tubos plásticos.

Se desconoce, hasta el momento, si las personas detenidas han sido presentadas a los tribunales correspondientes para ser procesados.

Simpatizantes del presidente Nayib Bukele, asisten a la ceremonia de investidura para un segundo período consecutivo de Bukele el 1 de junio de 2024. EFE

Tampoco la Fiscalía General ha brindado más información o detalles sobre las detenciones, los materiales encontrados ni tampoco ha confirmado si sigue una investigación al respecto.

Un fuerte dispositivo de seguridad -compuesto por militares y policías- fue desplegado en San Salvador antes y durante la toma de posesión de Bukele, lo que también incluyó a francotiradores que se ubicaron el día del evento en lo alto de edificios cercanos al Palacio Nacional, donde se realizó la ceremonia.

Según el presidente Bukele, El Salvador se ha convertido en el país "más seguro del hemisferio occidental" por la reducción de homicidios atribuida, en buena parte, a la medida de régimen de excepción, implementada por el Gobierno para combatir a las pandillas y que suspende algunos derechos, como el de la defensa.

