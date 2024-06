¿Qué pasó el 25 de junio de 2024 en el mundo?

Oligarcas kazajos han sido involucrados en el incendio en la isla griega de Hidra. Los devotos de San Juan Bautista en Nicaragua se baten con látigos para pagar promesas. El Gobierno de México reconoce 12 candidatos asesinados, pero niega que haya sido la elección "más violenta". Así está el mundo este martes de junio.

KENIA: Despliegan al Ejército por la "emergencia de seguridad" tras protestas



El Gobierno de Kenia ordenó este martes el despliegue del Ejército para atender la "emergencia de seguridad" causada por las protestas contra un proyecto de ley de subidas fiscales que han sacudido al país hasta el punto de provocar el asalto de manifestantes al Parlamento en Nairobi.

"Las Fuerzas de Defensa de Kenia se despliegan el 25 de junio de 2024 en apoyo del Servicio de Policía Nacional", afirmó el ministro keniano de Defensa, Aden Duale, en un breve decreto publicado en The Kenyan Gazette (Boletín Oficial del Estado).

La movilización militar se produce "en respuesta a la emergencia de seguridad causada por las protestas violentas en curso en varias partes de la República de Kenia que resultaron en destrucción y violación de infraestructura crítica", añadió Duale.

La orden se divulgó después de que la Policía se viera superada por las manifestaciones, sobre todo en Nairobi, epicentro de unas movilizaciones sin precedentes en la historia reciente del país.

Al menos 17 personas murieron este martes en Kenia -14 de ellas en la capital- en las protestas, confirmó a EFE una plataforma integrada por una veintena de ONG.

Un proyecto de ley sacude al país Con esta norma, el Gobierno pretende recaudar 2.700 millones de dólares en impuestos adicionales para reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento estatal.

Sin embargo, los manifestantes antigubernamentales sostienen que esas medidas fiscales empujan a la pobreza a la población.



En la tercera jornada de manifestaciones en la última semana y al grito de "¡Ruto debe irse, Ruto debe irse!", en referencia al presidente keniano, William Ruto, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, invadieron este martes el Parlamento a través del Senado (Cámara Alta), pese a la dura respuesta de la Policía, que abrió fuego para impedir el asalto.

Lo que empezó como una protesta pacífica de miles de jóvenes contra las subidas de impuestos en la capital keniana -y otras ciudades en al menos 29 de los 47 condados del país- derivó en una batalla campal entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. En la invasión al Parlamento, los asaltantes destrozaron mobiliario, ventanas y banderas, mientras acusaban a los políticos de "traidores", después de que 195 diputados votaran de manera preliminar a favor del polémico Proyecto de Ley de Finanzas de 2024, frente a 106 votos en contra, si bien falta la votación final.

Un hombre lleva un televisor saqueado en una tienda cercana durante una protesta cerca del Parlamento contra los aumentos de impuestos, en Nairobi, Kenia, el 25 de junio de 2024. EFE

GRECIA: Oligarcas kazajos involucrados en incendio en la isla de Hidra

Varios empresarios kazajos estuvieron supuestamente involucrados en el incendio de la isla griega de Hidra el sábado pasado después de que los pasajeros de un yate que viajaba por la zona lanzaran fuegos artificiales desde el barco o desde una playa, informó este martes la prensa griega.

Estas personas, entre ellas jefes de compañías petroleras en Kazajistán y que en el pasado formaban parte del entorno del expresidente kazajo, Nursultan Nazarbayev, no fueron detenidas por las autoridades griegas tras el incidente y se les permitió abandonar ese mismo día el país, asegura el diario Kathimerini.

Según el portal de noticias ieidiseis.gr, entre los pasajeros del yate se encontraba el oligarca Daniyar Abulgazin, de la petrolera kazaja "Vitol".

Los trece griegos miembros de la tripulación del yate "Perséfone", alquilado por los empresarios, fueron detenidos y enfrentan ahora hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 200.000 euros si son encontrados culpables por provocar el incendio.

Cuando los oficiales del cuerpo de Bomberos llegaron al yate tras el incidente, los 17 pasajeros kazajos todavía estaban en el barco y tras ser "examinados verbalmente" se les permitió partir hacia el aeropuerto de Atenas, asegura el diario Kathimerini.

Dos miembros de la tripulación de otro yate, que se encontraba en la zona, señalaron en sus testimonios que después de avistar humo y fuego en una colina de la isla, vieron una pequeña lancha trasladando varias personas con bolsas de playa desde la orilla al "Perséfone".

Según esta versión de los hechos, es posible que los fuegos artificiales fueran lanzados desde la playa por los pasajeros y no desde el yate por la tripulación, señala Kathimerini.

Eso sí, la tripulación del yate no había informado a la autoridad portuaria de que iba a "pescar" en la bahía de Bisti, donde se produjo el incidente.

Además, los trece acusados "intentaron borrar las huellas del incendio retirando de la playa las pruebas que los incriminaba" e intentaron huir, señala el portal de noticias protothema.gr, que alude a filtraciones de la investigación preliminar.

El fuego arrasó unas 30 hectáreas de Hidra y quemó una parte del único bosque de pinos de la zona. EFE

ISRAEL: Dictaminan el fin de la exención militar para ultraortodoxos

El Tribunal Supremo israelí dictaminó este martes por unanimidad el fin de la exención militar para jóvenes judíos ultraortodoxos, una medida muy polémica que históricamente ha dividido a la sociedad israelí, especialmente desde la guerra en la Franja de Gaza.

La Corte decidió que "no existe base legal para excluir a los hombres ultraortodoxos del reclutamiento" y que si no sirven en el Ejército tampoco deben recibir subvenciones educativas y de asistencia social financiadas con fondos públicos.

No queda claro si este fallo implica el envío inmediato de órdenes de reclutamiento para los aproximadamente 67.000 hombres haredíes elegibles -el equivalente a cinco divisiones militares- para el servicio militar obligatorio en estos momentos, o será un proceso gradual.

Los dos partidos ultraortodoxos -Shas y Judaísmo Unido de la Torá (JUT)- se oponen frontalmente al reclutamiento de los jóvenes estudiosos de la Torá y han amenazado con abandonar la actual coalición de gobierno de Benjamín Netanyahu si la medida entra en vigor, poniendo en peligro su supervivencia porque aportan 18 escaños vitales.

"Nunca ha habido un fallo del Tribunal Supremo a favor de los estudiantes de la yeshivá y en interés del público ultraortodoxo. No hay un solo juez allí que entienda el valor del estudio de la Torá y su contribución al pueblo de Israel", afirmó hoy uno de los líderes de JUT, el rabino y diputado Moshe Gafni.

Nueve meses en el frente Tras la movilización masiva de unos 300.000 reservistas para la guerra en Gaza, que ya dura casi nueve meses, además de para batallones de soldados tanto en la frontera norte con el Líbano como en el territorio ocupado de Cisjordania, muchos israelíes reclaman a Netanyahu, que todos los jóvenes en Israel cumplan con su “deber” militar.

La exención militar para los judíos ultraortodoxos no es una ley, sino una disposición ejecutiva que se prolonga periódicamente y que existe desde el nacimiento del Estado de Israel, aunque hay varias sentencias judiciales que indican que viola el principio de igualdad que rige en la ley básica israelí.

El Supremo israelí comenzó a principios de junio a escuchar argumentos en el caso de la exención militar de los judíos ultraortodoxos, que desde la formación del Estado de Israel pueden evitar el servicio militar obligatorio si estudian a tiempo completo en una escuela talmúdica (yeshivá), un asunto que ha provocado grandes divisiones en la sociedad israelí y dentro del gobierno.

A comienzos de abril, expiró una norma temporal que permitía mantener la exención, y numerosos grupos de la sociedad civil han reclamado acabar con los privilegios de los ultraortodoxos, que representan alrededor del 13 % de la sociedad israelí.

Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en Sderot. EFE

NICARAGUA: Devotos de San Juan Bautista se baten con látigos para pagar promesas



En un pintoresco pueblo del Pacífico de Nicaragua, los devotos de San Juan Bautista se baten con látigos elaborados con el pene disecado de un toro para pagar las promesas hechas a este santo, en un ritual violento que lleva más de cuatro siglos y es conocido como 'Los Chinegros'.

Venezuela, Cuba y Nicaragua, en la lista de países con más tráfico de personas Leer más

El lugar que acoge esa festividad religiosa, popular y violenta es el municipio de San Juan de Oriente, donde cada 24 de junio se reúnen decenas de devotos de San Juan Bautista, sin importar edad, género ni parentescos, para liarse con látigos, con baile incluido.

La danza es conocida como 'Los Chinegros', que consiste en hacer una rueda con espectadores para que devotos del santo, de dos en dos, se batan con 'chilillos' (latigos) elaborados con el pene disecado de un toro al que le dan forma de espada y que es capaz de partir la piel en un solo toque.

De esa manera y para pagar milagros y favores recibidos, San Juan Bautista es venerado y adorado en este pueblo de origen indígena, que data de 1585.

A pesar de su naturaleza violenta, y a veces sangrienta, esa práctica se realiza para mantener viva esa tradición que forma parte de la identidad cultural del pueblo y en la que innumerables ocasiones se repite entre hombres, niños y algunas mujeres.

Un patrimonio local La tradición, que fue declarada 'Patrimonio Inmaterial municipal de San Juan de Oriente' en 2019, llegó con los esclavos africanos, lo que explica el término 'Los Chinegros', según los historiadores. Esta festividad religiosa y popular existía en la época precolombina, sin venerar al santo, y sufrió modificaciones con la colonización, de acuerdo con historiadores.

Los rivales se dan latigazos sin ningún tipo de protección y en ocasiones dejan a los participantes con moretones, ensangrentados y con la piel desprendida, según constató EFE.

Por eso en estas luchas no hay ganador ni vencedor. No existe paga. No se levantan apuestas. No hay victorias ni derrotas. No se despiertan enemistades.

Sin embargo, por brusco que parezca, existen reglas como la de no apuntar hacia el rostro o debajo de la cintura. Y cada uno tiene las mismas oportunidades de ataque, y detenerse cuando el rival abandone la posición de ataque.

Dos hombres se dan latigazos mientras realizan el baile de los Chinegros este lunes durante las festividades en honor a San Juan Bautista en la ciudad de San Juan de Oriente (Nicaragua). EFE

MÉXICO: Reconocen los 12 candidatos asesinados, no que sea la elección "más violenta"

El Gobierno mexicano reconoció este martes el asesinato de 12 candidatos a los comicios del 2 de junio, por lo que negó que hayan sido las elecciones "más violentas" de la historia, como señalan organizaciones civiles independientes que documentan el homicidio de al menos 30 aspirantes.

El proceso electoral de este año fue muy cuidado y vigilado (...). Se recibieron 645 peticiones de protección, 595 de las cuales fueron atendidas y 50 declinadas por los propios solicitantes. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, argumentó que solo registraron el asesinato de "12 personas candidatas registradas oficialmente ante los institutos electorales locales", mientras que las asociaciones reportan también a aspirantes que no habían formalizado su registro.

"Hemos visto el interés de grupos opositores al régimen actual para generar alarma y la idea equivocada de que México vivió el proceso electoral más violento de la historia reciente, pero esto no es así, se trata de campañas que pretenden desprestigio al Gobierno", manifestó en la conferencia diaria del Palacio Nacional.

Organizaciones independientes contabilizan más víctimas, como la consultora DataInt, que la semana pasada reportó el homicidio de 43 aspirantes, incluyendo 17 que ya se habían registrado de forma oficial como candidatos.

Además, contabilizó 176 asesinatos vinculados a las elecciones al incluir asesores, familiares y funcionarios actuales, lo que implica un 57 % más de víctimas que los comicios intermedios de 2021.

La más grande de la historia México tuvo la elección más grande de su historia el 2 de junio, cuando 98 millones de mexicanos estuvieron llamados a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia, que ganó la oficialista Claudia Sheinbaum.

Pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado estas cifras y críticas de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La responsable de Seguridad señaló ahora que en el proceso electoral, en el que "participaron más de 70.000 candidatos y candidatas, las agresiones se centraron en aspirantes locales, entre ellos suplentes a una regiduría o sindicatura, así como a presidencias municipales”.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa este martes, en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE

EGIPTO: Ordenan reducir cortes eléctricos diarios en medio de una crisis



El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, ordenó este martes al Gobierno reducir "de forma inmediata" los cortes eléctricos de hasta dos horas que se aplican desde hace meses y que ahora han aumentado a tres debido a la crisis económica, en medio de un creciente enfado entre la población.

Egipto retira la licencia de 16 agencias por organizar viajes "irregulares" al 'hach' Leer más

"El presidente Al Sisi instruyó al Gobierno a trabajar de forma inmediata y tome las medidas necesarias para reducir los períodos de apagón y distribuirlos de manera justa" entre los distintos barrios del país, dijo una fuente gubernamental egipcia de "alto nivel" al canal progubernamental Extra News, sin ser identificada.

El mandatario ordenó que el Ejecutivo, en funciones desde hace tres semanas, "ponga fin completamente, lo ante posible, a la crisis" originada por los cortes eléctricos, según el informante.

Estas órdenes de Al Sisi se producen después de una nueva decisión del Ejecutivo de aumentar las horas de cortes eléctricos a tres, "durante dos días", aunque luego anunciaron su extensión con el fin de reducir el consumo, lo que ha elevado aún más el tono de las críticas y el enfado de la población en todo el país.

Sin energía, pero sí tarifas altas Los recortes coinciden con una crisis económica y presiones inflacionistas cada vez mayores sobre la ciudadanía egipcia, además de la aplicación este año de un aumento de más del 20 % de los precios de electricidad, entre otros incrementos de servicios y productos.

Se espera que el primer ministro egipcio, Mostafa Madbuli, ofrezca hoy explicaciones sobre esta crisis en un discurso televisado.

Esos cortes se aplican en todo Egipto desde mediados de 2023 con el fin de ahhttps://suscripcion.expreso.ec/orrar gas natural en la producción de electricidad para exportar el excedente y obtener divisas para sus importaciones, mayoritariamente de alimentos, para una población de más de 106 millones de habitantes.

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi. EFE

