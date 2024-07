¿Qué pasó el 22 de julio de 2024 en el mundo?

Detienen en Groenlandia el activista y defensor de las ballenas Paul Watson. La mayor parte de Japón en alerta por temperaturas de hasta 39 grados. China confirma “acuerdo provisional” con Filipinas para “desescalar” tensiones marítimas. Así está el mundo este lunes de julio, en un resumen breve de noticias.

ITALIA: Más de 40 días sin agua en algunas poblaciones de Sicilia, afectada por la sequía



Algunas poblaciones de la isla italiana de Sicilia (sur), que vive la sequía más grave de su historia, llevan más de 40 días sin agua corriente, lo que ha llevado a los vecinos a convocar una manifestación este lunes para protestar porque la situación les ha obligado a contratar servicios de distribución de agua bajo costes elevados.

Europa: El sur y el este enfrentan semana de altas temperaturas y calor excepcional Leer más

La protesta convocada en Caltanisetta (centro), bajo el lema "Queremos el agua", es una iniciativa popular que "sin ideología política" que pretende "formar un equipo y tratar de dar un impulso para intentar mitigar molestias actuales y futuras" en la gestión del agua, según sus promotores,

En esta zona, propietarios de bares y restaurantes se ven obligados a pagar entre 250 y 400 euros al mes en barriles de agua para poder llevar a cabo su actividad con normalidad, mientras que en la de Niscima, al sur de la isla, sus vecinos no tienen agua corriente desde hace 42 días, según los medios locales.

Con Sicilia en estado de emergencia ante la sequedad y las lluvias casi inexistentes del último año, también ganaderos y agricultores agonizan ante las elevadas temperaturas, que en 2021 llegaron a alcanzar los 48,8 grados centígrados, la mayor jamás registrada en Europa.

La falta de agua no tiene precedentes tras un año sin precipitaciones y Sicilia sufre una desertificación acelerada que podría hacer que un tercio de la región pase a ser territorio yermo en 2030.

Se estima que pueden haber pérdidas de la mitad de producción de cítricos y hortalizas, y la caída del trigo puede llegar al 75%.

El lago Pergusa, única laguna natural de Sicilia, se ha secado casi totalmente, otra muestra de la desastrosa situación de las cuencas hídricas del territorio.

Áreas de pastos secas en la zona de Sicilia occidental, inmersa en una sequía sin precedentes que está llevando a la agonía la agricultura y la ganadería. EFE

ESTADOS UNIDOS: Un piloto retirado se corona como el 'doble' de Hemingway en Cayo Hueso

David 'Bat' Masterson, un jubilado de 71 años de la ciudad floridana de Daytona Beach, fue coronado este domingo ganador del tradicional concurso de Cayo Hueso (Florida) como el más parecido al escritor estadounidense Ernest Hemingway.

El pueblo más bonito para Hemingway celebra 100 años de su llegada a España Leer más

Masterson, un expiloto de helicóptero, compitió contra otros 121 aspirantes en una rigurosa competencia de tres rondas que culminó en un emocionante enfrentamiento en Sloppy Joe's, lugar favorito del famoso autor y premio Nobel de Literatura (1954) cuando vivió en la ciudad.

Su victoria, conseguida en su décimo intento, no fue sólo un testimonio de su parecido físico con Hemingway sino también de su espíritu aventurero compartido, como indicó.

"Al igual que Hemingway, tengo sed de vida y búsqueda de aventuras", dijo Masterson en un comunicado de la Oficina de Noticias de los Cayos de Florida. "Me gusta volar, andar en motocicleta, saltar de aviones y ese tipo de cosas. Ernest Hemingway era un hombre muy aventurero, y lo admiro por eso", agregó.

El concurso comenzó con rondas preliminares el jueves y viernes, en las que los concursantes vestían ropa informal, deportiva o de pescador intentando emular la personalidad ruda que Hemingway adoptó en sus últimos años.

Foto de David 'Bat' Masterson (c) celebrando con dobles de otros años por haber ganador el concurso de 'dobles' del escritor Hemingway, en el Sloppy Joe’s Bar en Cayo Hueso, Florida (EE. UU). Andy Newman / EFE

En la ronda final del sábado por la noche, los participantes exhibieron sus imitaciones de Hemingway en medio de un público animado que agitaba carteles y animaba a sus mejores selecciones.

El aniversario 125 del escritor El concurso para elegir al hombre más parecido a Hemingway, que este año celebra su 43 edición, es uno de los hitos de la festividad de los 'Días de Hemingway' y del verano en los Cayos de Florida. El evento de este año coincidió con el 125 aniversario del nacimiento de Ernest Hemingway (1899-1961) el 21 de julio. Hemingway pasó en la ciudad de Cayo Hueso largas temporadas, sobre todo los inviernos, desde finales de la década de los años 20 hasta el fin de los años 30.

Masterson se destacó al realizar una parodia temática de 'Friends in Low Places' de Garth Brooks, impresionando al panel de jueces compuesto en su totalidad por ganadores anteriores del concurso.

(Los invitamos también a leer: Muere el delfín rescatado Hemingway, uno de los más populares de Florida)

El nuevo 'Papa', tal como se apodaba a Hemingway, dijo que escribe un poco y comparte otros rasgos con el novelista. "Mi padre se parecía mucho al padre de Hemingway. Me enseñó todo sobre las actividades al aire libre, la pesca y la caza, y cómo cuidar y ser un buen administrador de nuestro medio ambiente", agregó.

Entre la ruidosa multitud de Sloppy Joe's se encontraba la famosa chef Paula Deen, cuyo esposo, Michael Groover, había ganado previamente el concurso de parecidos en 2018.

GROENLANDIA: Detienen al activista y defensor de las ballenas Paul Watson



Paul Watson, exfundador de la organización Greenpeace y activista medioambiental, fue detenido este domingo cuando su embarcación atracó en Nuuk, la capital de Groenlandia, según denunció en redes sociales la fundación que él dirige.

Rocas de Groenlandia guardan registro más antiguo del campo magnético terrestre Leer más

Según estas fuentes, una docena de policías abordaron el buque y se llevaron a Watson esposado, cuando había hecho una parada para repostar. La fundación añadió que el barco con sus 25 tripulantes, se dirigía a una misión al Paso del Noroeste como parte de la campaña #OpKangeiMaru, destinada a interceptar a un nuevo barco ballenero japonés en el Pacífico Norte.

Watson es actualmente responsable de la Fundación que lleva su nombre, Captain Paul Watson Fundation (CPWF) en su siglas en inglés.

Según esta organización, la detención está relacionada con una serie de cargos que el detenido podía tener pendientes en Japón por su lucha contra la caza de ballenas en el Antártico..

"Estamos completamente conmocionados, ya que la notificación roja había desaparecido hace unos meses. Nos sorprendió porque podía significar que la habían borrado o hecho confidencial. Ahora entendemos que Japón la hizo confidencial para atraer a Paul a una falsa sensación de seguridad. Imploramos al gobierno danés que libere al capitán Watson y no atienda esta petición motivada políticamente", publicó, esta misma mañana. Locky MacLean, director de operaciones navales de CPWF, en la web de la organización.

Desde la detención del domingo, la Fundación confirmó este lunes que Watson sigue bajo custodia policial pero que no se han podido comunicar con él. Fuentes de CPWF temen que esta detención sea el primer paso para la extradición de Watson a Japón.

Watson, de 73 años, también fue director de la organización Sea Shepherd Conservation Society, y es conocido por su participación en la serie de telerrealidad 'Whale Wars', y por sus enfrentamientos con barcos balleneros.

El activista canadiense Paul Watsonal llegar a una rueda de prensa en Fráncfort, Alemania, el 21 de mayo de 2012. EFE

JAPÓN: La mayor parte del país en alerta por temperaturas de hasta 39 grados



Japón registró este lunes temperaturas de entre 37 y 39 grados en casi todo el país, que dejaron al menos un centenar de personas hospitalizadas por golpe de calor en la capital, mientras que la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA) recomendó no salir al exterior.

Japón: Un terremoto de magnitud 6 sacude la costa oeste sin alerta de tsunami Leer más

El termómetro alcanzó hoy los 39 grados en la ciudad de Gifu (centro) y Kumagaya (centro), mientras que en Shizuoka (este) y Kioto (centro) llegó a los 37 grados, según la JMA.

En Tokio, la máxima se situó en los 38 grados, con las autoridades alertando sobre posibles golpes de calor, también en la cercana Saitama, mientras que en Chiba, al este de Tokio, el mercurio llegó hoy a los 35 grados. Estas altas temperaturas llevaron a ingresar a 103 personas en el hospital el pasado domingo, con edades comprendidas entre los 1 y 94 años, de los cuales dos personas se encuentran en estado grave, dos hombres de unos 40 y 90 años.

Las autoridades japonesas decretaron alerta por golpe de calor hoy para 39 prefecturas, sobre todo en el oeste y este de Japón, donde también se esperan "noches tropicales", donde el termómetro no bajará de los 30 grados, especialmente en el archipiélago de Okinawa, al sur de Japón.

Un verano muy caliente Las temperaturas medias en el verano de 2023 fueron las más altas registradas desde que existen datos comparables, y supusieron un incremento de 1,29 grados respecto al promedio de los últimos 30 años. La mayor temperatura a nivel nacional se situó en los 40 grados, observados en agosto en las localidades de Fukushima (noreste) e Ishikawa (centro).

Este archipiélago también sufrirá los efectos del tifón número 3 de la temporada, que se acerca al mismo desde Filipinas y que podría dejar desde este martes fuertes lluvias y cambios repentinos en el tiempo.

RELACIONADAS Japón activa sistemas de alerta ante posible lanzamiento de satélite norcoreano

Desde este verano, el Ministerio de Medioambiente de Japón ha puesto en marcha un sistema de alerta meteorológica para días de temperaturas elevadas que puedan suponer un riesgo sanitario, ante el incremento de las muertes vinculadas al calor en los últimos años. Cuando se activa esta alerta, las municipalidades deben abrir instalaciones públicas designadas como "refugios de refresco" como bibliotecas o centros cívicos, según explicó el Ministerio.

Varias personas se protegen del sol mientras pasean por los jardines del Palacio Imperial en Tokio. EFE

CHINA: Confirman “acuerdo provisional” con Filipinas para “desescalar” tensiones marítimas



El Ministerio de Asuntos Exteriores de China confirmó este lunes que alcanzó un “acuerdo provisional” con Filipinas para “desescalar” las tensiones en torno a un atolón en el mar de China Meridional que ambos países reclaman y donde se han producido choques violentos de barcos en los últimos meses.

Marcos: Filipinas "no instigará a la guerra", tras incidente con China Leer más

Según un portavoz de la Cancillería china, ambas partes acordaron “gestionar conjuntamente las diferencias sobre cuestiones marítimas y trabajar para la desescalada” en esta región, luego de lograr un entendimiento en torno al “reabastecimiento humanitario de suministros de vida” del contingente filipino ubicado en el atolón Second Thomas.

El acuerdo fue alcanzado tras un encuentro que mantuvieron representantes de ambos países el pasado 2 de julio, lo que dio lugar a más consultas y el establecimiento de una línea de comunicación directa entre el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., y su homólogo chino, Xi Jinping.

Uno de los puntos principales de fricción entre ambas partes está relacionado con el viejo buque filipino Sierra Madre, varado con una guarnición militar en el Second Thomas desde 1999 para reclamar la soberanía del atolón.

“Seguimos exigiendo que Filipinas remolque el buque (Sierra Madre) y restaure el estado de Ren’ai Jiao (Second Thomas) de no albergar personal ni instalaciones”, aseguró el portavoz chino de Exteriores en un comunicado publicado en la madrugada de este lunes.

(También les puede interesar: Una flotilla civil zarpa para reclamar soberanía filipina en mar de China Meridional)

Si Filipinas necesita enviar suministros de vida al personal del barco, China está dispuesta a permitirlo con un “espíritu humanitario”, siempre y cuando Manila informe a Pekín con anticipación y después de que se haya realizado una “verificación in situ”, de acuerdo al texto oficial.

En caso de que Filipinas envíe “una gran cantidad” de materiales de construcción al buque de guerra, o intente construir instalaciones fijas o un puesto permanente, “China no lo aceptará en absoluto y lo detendrá resueltamente de acuerdo con la ley”, subrayó el portavoz de Exteriores chino.

Pescadores filipinos a bordo de un barco de madera motorizado mientras navegan por las aguas del disputado mar de China Meridional, el 16 de mayo de 2024. EFE

BRASIL: Daniel Ortega no le atiende el teléfono a Lula

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló este lunes que su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, no le atiende el teléfono desde que el papa Francisco le pidió que abogue por la situación de un obispo en ese país.

La brasileña Embraer revela el primer prototipo a escala real de su taxi aéreo Leer más

"Conversé con el papa y él me pidió que conversara con Ortega sobre un obispo que estaba preso", dijo Lula en una entrevista con corresponsales extranjeros, en relación al religioso Rolando Álvarez, encarcelado por su oposición al Gobierno nicaragüense.

"Lo concreto es que Ortega no me atendió el teléfono y no quiso hablar conmigo. Entonces, nunca más hablé con él", agregó.

Lula lamentó que eso ocurra con "un tipo que hizo una revolución como la que Ortega hizo para derrotar a (Anastasio) Somoza" y dijo que hoy no sabe si esa revolución fue "porque quería el poder o porque quería mejorar la vida de su pueblo".

El presidente brasileño se dijo favorable a que en todo país "haya una alternancia en el poder", porque es "lo más sano" para una democracia.

Según Lula, "cuando un dirigente se pone en la cabeza que él es imprescindible o insustituible, ahí es que comienza a nacer el espíritu del dictador".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una entrevista con periodistas de agencias de noticias internacionales. EFE

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!