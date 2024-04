¿Qué pasó el 15 de abril de 2024 en el mundo?

En Italia, la llamada "caldera volcánica" de Nápoles registra 70 seísmos en un día. Mientras otros países se enfrentan a las consecuencias de fenómenos climáticos. Como la alerta por tormentas de arena en varias regiones del norte y el oeste que acaba de emitir el Gobierno de China, o el aumento del número de muertos por impactos de rayos y lluvias torrenciales que se suscita en Pakistán. Así está el mundo hoy.

ESPAÑA: Un incendio deja 3 bomberos heridos y casi 600 hectáreas calcinadas



El incendio forestal declarado este domingo en Tárbena (Alicante, este de España) continúa fuera de control y ya son cerca de 600 las hectáreas arrasadas por el fuego, que ha obligado a desalojar a 180 vecinos de la zona y se ha saldado hasta ahora con tres bomberos heridos.

El personal de bomberos que trabaja en el incendio forestal, que pudo originarse por una quema controlada, confía en controlar las llamas "lo antes posible", según explicó el secretario regional de Emergencias, Javier Montero, tras informar de que tres bomberos resultaron heridos leves durante la noche. "La noche ha sido menos favorable de lo esperado por la climatología, pero parece que mejora", señaló Montero, quien informó de que en la zona trabajan ya ocho medios aéreos.

Sobre la superficie afectada, dijo que tras una primera estimación de los vuelos de reconocimiento se cree que podrían ser unas 580 hectáreas, si bien advirtió de que el terreno es escarpado y es complicado realizar este tipo de cálculos. Por el momento no hay constancia de que se haya incendiado ninguna vivienda pero se mantienen los desalojos preventivos. Las complicaciones del terreno han propiciado que tres bomberos resultaran heridos durante la pasada noche, uno con un golpe en la cabeza, otro con un golpe en la espalda y un tercero con una lesión que no fue precisada pero que no es grave.

Un helicóptero carga agua en una piscina durante los trabajos de extinción del incendio forestal de Tárbena. EFE

El de Tárbena es el primer incendio relevante que tiene lugar en España en esta temporada y ocurre en un momento en que las altas temperaturas registradas en la costa mediterránea española y la escasez de lluvias elevan significativamente el riesgo de que se produzcan este tipo de siniestros

En la zona trabajan quince dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, diez unidades de bomberos forestales del Consell, varios equipos de la UME (Unidad Militar de Emergencias) y dos unidades de bomberos forestales de Murcia (sureste), entre otros especialistas.

KAZAJISTÁN: Inundaciones se acercan a 20 kilómetros de la capital tras rotura de dique



Las inundaciones que azotan desde hace varias semanas Kazajistán se acercaron hoy a 20 kilómetros de Astaná, la capital del país centroasiático, tras la rotura de un dique de riego ubicado en la norteña región de Akmolá, según informaron los servicios de emergencias locales.

"El Servicio de Protección Estatal envió 60 personas para fortalecer la parte interior del dique del sistema de riego ALVA", declaró el subdirector del Departamento de Emergencias local, Yerlán Moldajánov. La avería tuvo lugar en el distrito de Tselinograd de la región de Akmolá, entre las localidades de Karazhar y Akmol. Junto a Emergencias al lugar de la rotura del dique acudieron también pobladores locales, gracias a cuyos esfuerzos se logró detener el vertido de agua. Según las autoridades kazajas en estos momentos las localidades aledañas están fuera de peligro.

Las inundaciones que azotan Kazajistán, las peores en décadas, obligaron a las autoridades del mayor país de Asia Central a cancelar el Foro Internacional de Astaná, previsto para próximo julio. En las regiones norteñas kazajas continúan inundadas 5.411 viviendas y 1.600 parcelas, según Emergencias.

En total, a consecuencia de las inundaciones han sido evacuadas 111.194 personas, de ellas casi 40.000 menores de edad.

Varias personas trabajan en la colocación de muros, tras las inundaciones que azotan desde hace varias semanas Kazajistán. Ersaín Korshibáyev / EFE

Inundaciones en dos países Kazajistán y Rusia llevan semanas luchando contra la crecida de los ríos, que ha anegado miles de viviendas en ambos países.

CHINA: Emiten alerta por tormentas de arena en varias regiones del norte y el oeste



La Administración Meteorológica de China emitió este lunes una alerta azul por tormentas de arena que se espera afecten a varias regiones del norte y el oeste del país, incluyendo la capital, Pekín.

Según el pronóstico, las tormentas de arena, impulsadas por fuertes vientos fríos, estarán activas desde la mañana local hasta las 20:00 horas (12:00 GMT) de este lunes, afectando principalmente a áreas de Xinjiang (oeste), Qinghai (oeste), Mongolia Interior (norte), Shanxi (centro), así como la citada Pekín y la provincia que la rodea, Hebei (norte). Las autoridades advirtieron de que la visibilidad se reducirá significativamente, lo que podría afectar al tráfico, y aconsejaron a los conductores que reduzcan la velocidad. Como medida preventiva, la institución recomendó a los ciudadanos cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de arena y polvo a los hogares y proteger los ojos y las vías respiratorias con máscaras y pañuelos. También se insta a asegurar cualquier estructura temporal y objetos al aire libre que sean susceptibles de ser movidos por el viento.

La alerta azul es la primera de una serie de cuatro niveles, siendo el rojo el más grave, seguido por el naranja, el amarillo y el azul.

Una mujer anda en bicicleta en Beijing, China, 15 de abril de 2024. El Observatorio Meteorológico de Beijing emitió una alerta azul de tormenta de arena. EFE

En 2023, las autoridades del país asiático estimaron que el número de tormentas de arena ocurridas en dicho año en el norte del país fue el mayor de la última década, debido a la falta de lluvias y ausencia de cubierta de nieve en el norte de China y Mongolia durante el invierno y el inicio de la primavera, lo que facilita que el viento arrastre en suspensión la arena y polvo acumulados.

PAKISTÁN: Aumentan a 38 los muertos por impactos de rayos y lluvias torrenciales

El número de muertos por incidentes relacionados con las lluvias torrenciales que afectan a varias provincias de Pakistán aumentó a 38 este lunes, informaron fuentes oficiales.

Las autoridades del país reportaron 9 muertos y 8 heridos en las últimas 24 horas, la mayoría de ellos por impactos de rayos o derrumbes de viviendas. La mayoría de las muertes se produjeron en la provincia nororiental de Punjab, donde se reportaron cuatro muertos y otras cinco resultaron heridas por la caída de rayos en las últimas 24 horas, según el último boletín emitido por Autoridad Provincial de Gestión de Desastres. Desde el inicio de las incesantes precipitaciones el pasado viernes, la autoridad provincial contabilizó al menos 21 decesos por impactos de rayos. La norteña Khyber Pakhtunkhwa reportó tres muertes y tres heridos debido a las fuertes lluvias que han azotado la provincia en los últimos tres días. La autoridad provincial agregó en un comunicado que un total de 84 casas resultaron dañadas por el colapso de paredes y techos. En concreto, 15 viviendas resultaron completamente dañadas mientras que otras 69 parcialmente dañadas.

Una mujer camina por una calle inundada durante las fuertes lluvias en Karachi, Pakistán, el 14 de abril de 2024. EFE

Por su parte, en la conflictiva Baluchistán dos personas más murieron el domingo en partes de Makran y otras regiones de la provincia. Una persona murió por el impacto de un rayo y otra tras derrumbarse un techo en el distrito de Kech, reportó la autoridad de desastre provincial de Baluchistán en su último boletín. El número de muertos por incidentes relacionados con las fuertes lluvias aumentó a 10 en Baluchistán desde el pasado viernes.

Días tormentas Pakistán es uno de los diez países más vulnerables al cambio climático, y las lluvias suelen causar grandes daños especialmente durante el periodo del monzón y en invierno en las zonas donde la infraestructura es débil y predominan las casas de adobe.

El Departamento Meteorológico de Pakistán (PMD) advirtió la semana pasada de estas fuertes precipitaciones en el oeste del país, que comenzarán a debilitarse desde este lunes, de acuerdo con las previsiones. El pasado marzo, unas 53 personas, entre ellas 30 niños, murieron y otras 65 resultaron heridas por las fuertes lluvias que golpearon parte del país y que obligaron a las autoridades a evacuar a miles de personas. Al menos 1.700 personas murieron durante las severas inundaciones que sufrió el país en 2022, que además dejaron ocho millones de desplazados y afectaron en total a 33 millones de habitantes, una séptima parte de la población del quinto país más poblado del mundo.

MÉXICO: Tres muertos deja desplome de helicóptero privado en Ciudad de México

Tres muertos, presuntamente el piloto y dos tripulantes, dejó este domingo la caída de un helicóptero de uso privado en la alcaldía Coyoacán, sur de la Ciudad de México, informaron autoridades del Gobierno capitalino.

La aeronave, un helicóptero Bell 206JR III con matrícula XB-PIP operado por la empresa Helidom, cayó sobre un taller mecánico ubicado en la avenida Del Imán y avenida Aztecas, en el sur de la metrópoli. "Me encuentro en la alcaldía Coyoacán donde una aeronave particular se desplomó. Al momento se confirma que 3 personas perdieron la vida. La población no está en riesgo, ni corren peligro las viviendas aledañas", señaló el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCCDMX) de la capital, Pablo Vázquez Camacho en un mensaje en la red social X. El funcionario previamente había indicado que la aeronave no pertenecía al agrupamiento de vigilancia Cóndores de la citada dependencia y dijo que en el lugar se encontraba personal de la dependencia a su cargo, además del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y policías de tránsito y personal de bomberos. Antes, el jefe de Gobierno de la capital mexicana, Martí Batres, en un mensaje en la red social X, informó del accidente.

Foto aérea donde se observa el predio donde se desplomó un helicóptero la tarde de este domingo, en la Ciudad de México (México). Isaac Esquivel / EFE

"Se reportó la caída de una aeronave al sur de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital atiende la situación. Los cuerpos de emergencia también van hacia el punto", apuntó.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) abrió una investigación luego de la caída del helicóptero y expuso que agentes de la Fiscalía de Investigación Territorial en esa demarcación, de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, así como de la Policía de Investigación estaban trabajando en el lugar de los hechos.

Oficiales de la Policía resguardan el predio donde se desplomó un helicóptero la tarde de este domingo, en la Ciudad de México (México). Isaac Esquivel / EFE

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno mexicano, dijo que en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) investigan el desplome de la aeronave y revisan los permisos correspondientes de la mismas.

Además, personal de la Seneam trabaja ya en la extracción de las grabaciones de audios e imágenes del radar.

ITALIA: La caldera volcánica de Nápoles registra 70 seísmos en un día



Los llamados 'Campos Flegreos', una caldera volcánica en el norte de la ciudad italiana de Nápoles (sur), ha registrado 70 terremotos en el último día, aunque los científicos han declarado este lunes concluida esta secuencia sísmica.

Los temblores han llegado a alcanzar una magnitud de 3,7, según los datos preliminares del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV). La secuencia sísmica empezó a las 09:35 horas locales (07:35 GMT) de ayer 14 de abril y ha sido declarada concluida hoy. Los terremotos se produjeron en el subsuelo de la localidad de Pozzuoli, en el centro de los 'Campos Flégreos', denominados de este modo ('campos ardientes') por los antiguos griegos por ser una enorme caldera volcánica con más de una veintena de cráteres, algunos submarinos y muy activos, de los que suelen emanar gases. En lo que va de año, el INGV ha notificado 1.230 terremotos en este área del Golfo de Nápoles.

Esta zona en los últimos tiempos atraviesa una fase de bradisismo, un fenómeno que eleva o reduce el nivel del suelo en función del magma o gas acumulado en el subsuelo (desde 2016 la tierra se ha elevado 87 centímetros, de acuerdo a datos del INGV).

