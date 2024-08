¿Qué pasó el 13 de agosto de 2024 en el mundo?

El Gobierno de Milei insiste en que las políticas de género no se han "desfinanciado". La muerte de los buitres amenaza la salud pública y el equilibrio ambiental en la India. La ONU insta al Gobierno venezolano a rechazar leyes para regular ONG y redes sociales. Así está el mundo este nuevo martes de agosto.

ARGENTINA: El Gobierno de Milei insiste en que políticas de género no se han "desfinanciado"

El Gobierno argentino insistió este martes en que la línea telefónica para denunciar violencia de género no se ha desmantelado, después de que Javier Milei eliminara el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, creado por su antecesor, el peronista Alberto Fernández (2019-2023), hoy denunciado por su expareja.

"Más allá de lo que han dicho muchos, la linea 144 sigue activa, tiene 84 personas trabajando de manera permanente, no se ha desfinanciado y sigue a disposición de todo el que sienta cualquier tipo de violencia familiar, intrafamiliar o de género", dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la sede del Ejecutivo.

El portavoz reiteró que "no hay ningún tipo de inconveniente para hacer la denuncia correspondiente" a la línea 144, aunque no detalló el contenido de las políticas de género del actual Ejecutivo.

En junio pasado, el Ejecutivo de Milei cerró el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, departamento encargado de la protección contra la violencia de genero creado en 2019, y la semana pasada anunció que decidió vender el edificio en el que funcionaba.

El Gobierno de Milei aplica una política de reducción del tamaño del Estado y de eliminar los organismos politizados, en el que incluye al Ministerio de la Mujer, que en su opinión, fue utilizado por la Administración anterior para fines políticos-partidarios y no ha servido para bajar la cantidad de feminicidios.

"La política de género se ha utilizado no para ayudar a la mujer, o no para ayudar para evitar la violencia o asesinatos en cuestiones familiares, sino que se ha utilizado para hacer politiquería barata. Los grandes millones que se han utilizado para financiar esa política no han servido para nada", aseveró Adorni.

GUATEMALA: Transportistas pagan hasta 600 millones de dólares en extorsiones anualmente

Empresarios del transporte de Guatemala denunciaron este martes que las extorsiones en su contra han aumentado, por lo que anualmente llegan a pagar hasta 600 millones de dólares y aseguran que la mayoría de actos delictivos en su contra se concentran en el suroeste del país y en la capital.

La cifra fue expuesta por el presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, Carlos Vides, quien durante una conferencia de prensa advirtió que unas 180.000 unidades están sujetas a extorsiones en todo el país, especialmente en las que cubren las rutas hacia el suroeste.

La gremial también informó que durante 2024 han sido asesinados 97 conductores bajo amenaza de extorsiones de parte de grupos delincuenciales y unos 500 trabajadores han decidido dejar sus puestos por seguridad.

De acuerdo con Vides, la situación del transporte se "agudiza" y se ha vuelto casi "insostenible" mantener las operaciones, debido que las autoridades gubernamentales no han autorizado un aumento a las tarifas desde que se reactivó el servicio en 2021, tras la suspensión de 11 meses causada por la pandemia de la covid-19.

Un estudio realizado por el centro de análisis Diálogos, publicado en junio pasado, asegura que durante lo que va de 2024 se han registrado 11.071 denuncias por extorsión en todo el país y tan solo en junio se contabilizaron 1.959 casos.

El estudio detalla que la mayoría de extorsiones se registran en la Ciudad de Guatemala y en otros municipios donde también se concentra la mayor cantidad de casos de homicidios como Escuintla.

En los primeros seis meses del año, el Ministerio de Gobernación (Interior) informó de la captura de 600 personas implicadas en organizaciones criminales dedicadas a este ilícito.

INDIA: Muerte de buitres amenaza la salud pública y el equilibrio ambiental

La población de buitres de lomo blanco, de pico fino y de cabeza roja, esenciales para mantener la salud de los ecosistemas en India al alimentarse de carroña, ha disminuido más de un 95 % en los últimos veinte años, arrastrando con ellos las vidas de miles de personas ante una continua degradación del ecosistema del país.

"Más del 95 % de las tres especies predominantes en la India disminuyeron. Son especies que se extienden hasta el sudeste asiático y que se encuentran en peligro crítico de extinción, en especial los buitres de cabeza roja", dijo a EFE un biólogo de fauna salvaje, que prefiere mantener el anonimato para proteger un estudio que actualmente lleva a cabo sobre estos carroñeros.

Estos animales, con sus cabezas rasuradas y plumas negras, vistos por los expertos como 'equipos de limpieza de la naturaleza', son los mejores aliados de los agricultores, sobre todo a la hora de deshacerse de los cadáveres de ganado.

Una bandada de buitres puede devorar un cadáver en cuestión de minutos, eliminando bacterias dañinas y patógenas que usualmente se acumulan en los restos podridos del ganado, lo que evita la propagación de enfermedades letales.

La alta acidez predominante en el estómago de los buitres, hasta cien veces más acidulado que el de los humanos, permite que estos consuman carroña de forma segura sin que las bacterias existentes sobrevivan en su sistema digestivo, lo que les hace excepcionalmente eficaces, según un estudio realizado por la Universidad de Chicago en febrero de 2023.

Incluso sus excrementos pueden funcionar como buenos desinfectantes.

Según el estudio, los buitres llegaron a estar por todas partes en la India, con una población que pudo haber superado fácilmente los cincuenta millones.

GRECIA: Hallan cuerpo calcinado en incendio a las puertas de Atenas bajo control

Las autoridades griegas han hallado un cuerpo carbonizado en la sede de una empresa situada en la zona urbana de Vrilisia, en el norte de Atenas, arrasada por las llamas de un gran incendio que se ha logrado controlar aunque sin poder aún bajar la guardia.

Las primeras impresiones de los investigadores apuntan a que la víctima puede ser una mujer de 60 años, propietaria de la empresa donde fue encontrado su cuerpo, "aunque todavía esto no ha podido ser confirmado debido al (mal) estado en el que se encontró el cadáver", explicó a EFE una portavoz de los Bomberos.

La situación respecto a la propagación de las llamas ha mejorado este martes considerablemente, ya que ya no se habla de un frente activo, sino de cientos de focos menores y dispersos.

Más de 700 bomberos con 200 camiones, seis aviones y un número igual de helicópteros cisterna siguen operando hoy en la zona para evitar que las fuertes ráfagas de viento reaviven las llamas.

El fuego, que se declaró el domingo en la localidad de Varnava, a unos 40 kilómetros al norte de Atenas, y se propagó rápidamente hacia el sur hasta alcanzar el tejido urbano de la capital, forzó la evacuación de más de 50.000 personas y quemó más de 10.000 hectáreas.

Las imágenes difundidas por la prensa griega son desoladoras y muestran vastas áreas de bosques totalmente calcinados, así como decenas de casas, empresas y coches.

Este martes se espera que lleguen refuerzos de medios aéreos y bomberos de Francia, Italia, Serbia, Chequia, Turquía y Rumanía, activados a través del Servicio de Protección Civil de la Unión Europea, informa el diario Efsyn.

SUIZA: La ONU insta al Gobierno venezolano a rechazar leyes que regula ONG y redes sociales

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió este martes al Gobierno de Venezuela que rechace sendos proyectos de ley para regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y de las redes sociales por el impacto negativo que tendrían en los derechos humanos y en la democracia en general.

La Presidencia de la Asamblea Nacional venezolana ha indicado que se planea aprobar hoy en segunda discusión el primer proyecto, mientras que el segundo se encuentra en preparación luego de que el presidente Nicolás Maduro señalara a las estadounidenses WhatsApp e Instagram y a la china TikTok como instrumentos "multiplicadores del odio y el fascismo".

“Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socavan el espacio cívico y democrático en el país” solicitó Türk.

En el contexto de las protestas y de la respuesta a las mismas por parte de las fuerzas del orden, el jefe de derechos humanos de la ONU pidió la liberación "de todas las personas detenidas arbitrariamente" y que se respeten las garantías judiciales en los procesos.

Sostuvo que ha recibido información de que las autoridades han cancelado los pasaportes de algunas personas, aparentemente como represalia por el trabajo que realizan.

Asimismo dijo que en las redes sociales estarían circulando listas de personas buscadas por supuestamente promover la violencia, entre ellas miembros de la oposición y periodistas.

"También hay llamamientos de las autoridades para que se presenten denuncias en contra de quienes participaron en supuestos actos criminales, que incluiría actividades legítimas, como participar en asuntos públicos, manifestarse pacíficamente o ejercer el derecho a la libertad de expresión", señaló en una declaración leída en Ginebra por su portavoz.

COSTA RICA: Decomisan 2,2 toneladas de cocaína en un semisumergible en el Pacífico



Las autoridades de Costa Rica decomisaron 2,2 toneladas de cocaína que eran transportadas en una embarcación semisumergible en el Pacífico y tripulada por dos colombianos y un ecuatoriano, que fueron detenidos.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) de Costa Rica informó este lunes que el operativo, realizado a 148 kilómetros al sur de la costa de Golfito, provincia de Puntarenas (Pacífico), estuvo a cargo del Servicio Nacional de Guardacostas y contó con apoyo de autoridades de Estados Unidos y de Colombia.

"Reconocemos el apoyo del Gobierno de Estados Unidos a través de sus aviones radares que nos dieron las ubicaciones para nuestros guardacostas (...) Gran trabajo en favor de Costa Rica y 2,2 toneladas aproximadamente de cocaína fueron el objeto de esta acción de nuestra policía", dijo el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.

Según la información policial, al percatarse de la presencia policial, los tripulantes de la lancha abrieron las válvulas que permiten el ingreso de agua a la nave con la intención de hundir completamente la embarcación para perder la droga y declararse náufragos.

Los oficiales arrestaron a los tres tripulantes de la embarcación identificados como un ecuatoriano de apellido Castillo, de 29 años de edad, y los colombianos Paredes, de 47 años, y López de 37 años.

La nave decomisada es de aproximadamente 45 pies de largo y era propulsada por tres motores de 90 caballos de fuerza cada uno y, estaba pintada en color azul para hacer más difícil su detección.

La droga provenía de Suramérica y las autoridades investigan si el objetivo era desembarcarla en Costa Rica para luego reenviarla a algún otro destino. La última vez que las autoridades costarricenses decomisaron un semisumergible con droga fue en agosto de 2023.

