¿Qué pasó el 10 de abril de 2024 en el mundo?

China: Xi Jinping, "No hay fuerzas que puedan separar a Taiwán de China"

El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este miércoles en Pekín al expresidente taiwanés Ma Ying-jeou (2008-2016) que "no hay fuerzas que puedan separar a Taiwán de China" y que las "diferencias" en los sistemas políticos de ambos "no pueden cambiar el hecho de que las dos partes son un solo país". Xi señaló, durante unas observaciones preliminares a la reunión a puerta cerrada, que no hay "ningún problema del que no se pueda hablar", pero enfatizó que "los compatriotas a ambos lados del Estrecho son chinos".

"Mientras no haya separación, mientras ambas partes reconozcan ser chinas, los compatriotas a ambos lados del Estrecho podrán sentarse juntos, iniciar contactos y mantener intercambios como miembros de una sola familia", dijo Xi al recibir a Ma, responsable del mayor acercamiento entre China y Taiwán desde el final de la guerra civil, en 1949. El mandatario agregó que la "interferencia extranjera no puede detener la tendencia histórica de la unificación", recoge el rotativo hongkonés South China Morning Post, uno de los medios a los que se permitió el acceso a los primeros momentos del encuentro. Xi, que recibió a Ma en calidad de secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), dejando claro el carácter no oficial de la visita, señaló que "únicamente como parte de una sola familia se podrá mejorar el entendimiento mutuo, generar confianza y resolver los conflictos". "No hay fuerzas que puedan separarnos", resaltó Xi, para quien las diferencias en los sistemas políticos de ambos "no pueden cambiar el hecho de que las dos partes son un solo país".

Israel: siguen las operaciones militares en el corredor que divide Gaza

El Ejército israelí informó este miércoles que la brigada Nahal continúa operando en el denominado corredor Netzarim, de reciente creación y que divide en dos la Franja de Gaza, desde la divisoria con Israel a la altura del kibutz Beeri hasta la costa del mar Mediterráneo. Las tropas están "llevando a cabo operaciones selectivas" y redadas contra sitios y milicianos de Hamás en la zona, detalló hoy un comunicado castrense en referencia a un enclave estratégico -exactamente al sur de la ciudad de Gaza y antes del campamento de Nuseirat- que permite a Israel controlar el acceso al norte de los palestinos que buscan regresar a sus hogares.

Tras 187 días de guerra en la Franja Las muertes en la Franja de Gaza superaron este miércoles las 33.400 después de los ataques israelíes de las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás. En su comunicado diario la oficina detalló que 122 personas murieron y 56 resultaron heridas en el último día, lo que eleva el total de muertos desde que comenzó la guerra a 33.482, y los heridos a 76.049.

Según el comunicado, milicianos fueron abatidos en los últimos días en este área en "emboscadas proactivas" y puestos de lanzamiento de misiles antitanque y morteros, así como la boca de un túnel de Hamás, fueron eliminados. Se trata de los pocos miles de soldados israelíes que permanecen en la Franja, tras la salida el sábado de las tropas que habían combatido en Jan Yunis, sur de Gaza precedente al área de Rafah, durante los últimos cuatro meses. Ese movimiento causó el rechazo de los ministros ultranacionalistas de Israel, entre ellos el de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, quien amenazó con romper la coalición gobernante con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, si este debilitaba la ofensiva militar o no atacaba por tierra Rafah. El enclave palestino vive su peor crisis humanitaria, con la mitad de la población pasando hambre, y dos millones de personas han sido forzosamente desplazadas.

Una vista muestra los escombros de las casas destruidas tras una operación militar israelí en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. EFE

Medio Oriente: Los musulmanes celebran fin de Ramadán entre luces y sombras



Millones de musulmanes celebran este miércoles el Aíd al Fitr, la fiesta que pone fin al mes sagrado de ramadán, que este año ha pasado entre luces y sombras con la guerra en la Franja de Gaza sin un alto el fuego. En el Líbano, al igual que en los otros países de la región, muchos no se han separado de las pantallas de televisión y los periódicos con las imágenes de lo que ocurría en la frontera con Israel y en el enclave palestino, donde más de 33.000 personas han muerto por la ofensiva israelí desencadenada por el ataque del grupo islamista Hamás contra Israel, que causó unos 1.200 muertos.

Ahmad, de 32 años, residente en Beirut y oriundo del sur del país, donde se libra el peor conflicto en décadas entre el grupo chií libanés Hizbulá e Israel, afirmó a EFE que tanto antes como después del "iftar" (comida en la que se rompe el ayuno) todo lo que hacen es "ver las noticias y esperar que nuestras casas y terrenos sigan ahí". El mes de ramadán, que este año ha durado treinta días según el calendario lunar, es el momento en el que las familias, amigos y vecinos se reúnen para comer, hablar, reír y jugar. Pero este año ha sido muy diferente para Ahmad, que prefiere no dar su apellido ni el lugar de donde es originario. "A veces, solíamos ir a nuestra aldea los fines de semana y pasar tiempo con nuestros vecinos o parientes, la mayoría de los cuales están ahora desplazados en Beirut en casas de otros familiares", aseguró. "No puedo ni imaginarme cómo fue el ramadán para ellos si fue así de estresante para nosotros", dijo. Seis meses de choques en la frontera han dejado ya alrededor de 93.000 desplazados internos del lado libanés y otros 60.000 en el Estado judío, al tiempo que se ha cobrado cerca de una veintena de vidas en Israel y más de 330 en el Líbano.

las niñas pobres pasan junto a las personas que asisten a las oraciones de Eid al-Fitr en Saná, Yemen, 10 de abril de 2024. EFE

Italia: Buscan "sin muchas esperanzas" a desaparecidos en central hidroeléctrica



Los bomberos continuaron durante toda la noche la búsqueda de los cuatro desaparecidos en la explosión en las profundidades de una central hidroeléctrica de un embalse de Suviana, en Bolonia (centro-norte de Italia) y que ha causado al menos tres muertos y cinco heridos. "No estamos trabajando con muchas esperanzas de encontrar con vida a los desaparecidos, el escenario que tenemos ante nosotros no nos da esa idea", afirmó a los medidos Luca Cari, responsable de comunicación de los bomberos, al referirse a la intervención que se lleva a cabo desde ayer por la tarde en la central hidroeléctrica de Enel Green Power en la localidad de Bargi, en el lago de Suviana, al responder a una pregunta sobre la posibilidad de encontrar supervivientes.

Cari explicó que "la situación es muy difícil, el agua está subiendo y se está trabajando por debajo del nivel del lago, así que con el agua entrando. Ya estamos a 40 centímetros de profundidad en el piso -8 donde estábamos trabajando con los equipos de búsqueda". Según el portavoz de los bomberos, "el agua del lago también ha invadido el suelo afectado por la explosión de la turbina" y los bomberos están trabajando en una situación muy peligrosa. El balance oficial y provisional se mantiene en tres víctimas mortales, cuyos cadáveres ya han sido recuperados y hay cinco heridos de distinta consideración, algunos de gravedad y que han tenido que ser ingresados en hospitales de la zona. La explosión se produjo en torno a las 15:00 hora local (13:00 GMT) en la central hidroeléctrica del embalse de Suviana, cerca de Bolonia (norte), a unos 30 metros de profundidad, lo que está dificultando las labores de búsqueda y rescate.

Brasil: mosquitos, los caballos de Troya contra el dengue

Investigadores brasileños anunciaron este miércoles que han puesto en marcha un método para luchar contra el mosquito transmisor del dengue que utiliza al mismo insecto como caballo de Troya para diseminar un larvicida, en medio de la peor epidemia de esta enfermedad en la historia del país. Se trata de una técnica desarrollada por el laboratorio público Instituto Fiocruz y consiste en un recipiente lleno de agua en el que colocan una tela impregnada de larvicida que, si bien no mata a los mosquitos, acaba con las larvas de los criaderos.

"Atraído por el agua y el color negro del recipiente, el insecto viene a la estación y se contamina con un larvicida que esparce por todas partes. ¿Quién mejor para encontrar los criaderos que el propio mosquito?", afirma el profesor Rodrigo Gurgel, coordinador del laboratorio de la Universidad de Brasilia responsable de este proyecto. Brasilia es la ciudad que tiene un mayor índice de contagios en la histórica epidemia que vive Brasil este año y una de las regiones más afectadas en la capital es la Ciudad Estructural, un área pobre construida alrededor de un vertedero, donde gran parte de la población no tiene saneamiento básico. Año tras año, vecinos como Manoel dos Santos hacen frente a un aumento de casos del dengue durante la época de lluvias. "En esta calle, la mayoría ya pasó el dengue. Mi vecino y varias personas más. Hay poca gente que no lo haya tenido", explica Santos. En 2020, investigadores de la Universidad de Brasilia emprendieron un proyecto, financiado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para instalar estaciones con larvicida y tubos para recolectar y analizar los mosquitos en 150 casas de este barrio, al que volvieron durante los 11 meses siguientes para realizar un seguimiento.

El profesor Rodrigo Gurgel, del Laboratorio de Parasitología Médica y Biología de Vectores, instala una trampa de larvicida para mosquitos en el barrio Santa Luzia, a las afueras de Brasilia. EFE

EE.UU.: las grandes cadenas de TV, van por un cara a cara Biden-Trump



Las cinco mayores cadenas de televisión de Estados Unidos preparan una carta conjunta para pedir al presidente estadounidense, Joe Biden, y al virtual candidato presidencial republicano Donald Trump que participen en debates televisados, ante la especulaciones de que en este año electoral no lleguen a un acuerdo para celebrar este tradicional cara a cara. CNN, ABC, NBC, CBS y Fox News solicitan que la campaña presidencial que conduce a la elección en noviembre, tenga este año esos debates que han sido parte de la tradición de Estados Unidos en todos los ciclos electorales desde 1976.

"Las firmantes organizaciones noticiosas nacionales instamos a los probables candidatos presidenciales a que se comprometan públicamente a participar en debates antes de la elección", señala un borrador de la solicitud revelado por el diario The New York Times. El demócrata Biden, de 81 años de edad, no ha desechado la idea de enfrentarse nuevamente con Trump ante las cámaras y la audiencia nacional, como lo hizo dos veces en 2020. Por su parte Trump, de 77 años de edad, quien rehusó participar en los debates de las primarias republicanas este año, ha dicho que está dispuesto a debatir con Biden "en cualquier momento, en cualquier parte". Estos debates han ido perdiendo interés para los votantes: el segundo enfrentamiento de Trump y Biden en 2020 atrajo una audiencia de 63 millones de personas, 10 millones menos que el primero, y 8,6 millones menos que el debate final de Trump y la candidata demócrata Hillary Clinton en 2016. En su carta, según el borrador citado por The New York Times, las cadenas de televisión afirman que "si hay algo en lo que los estadounidenses pueden estar de acuerdo, en estos tiempos de polarización, es que lo que está en juego en esta elección es excepcionalmente importante". "Simplemente, nada puede sustituir el debate de los candidatos cara a cara, ante la ciudadanía, con sus visiones para el futuro de la nación", agrega el texto. El primero de estos debates televisados ocurrió en la campaña de 1960 cuando se enfrentaron el candidato republicano y vicepresidente Richard Nixon, y el joven senador demócrata John F. Kennedy, y pasaron 16 años hasta la confrontación del entonces presidente republicano Gerald Ford, y el gobernador demócrata de Georgia, Jimmy Carter.

