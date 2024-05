¿Qué pasó el 01 de mayo de 2024 en el mundo?

Mientras en Bolivia denuncian que el 99,3 % de los casos de violencia doméstica quedan impunes, Australia destina unos 600 millones de dólares para prevenir los asesinatos de mujeres. Israel pide más tiempo a la Justicia para redactar el plan de reclutamiento de los ultraortodoxos. Así está el mundo este primer día de mayo, en medio de las jornadas de festejos y marchas por el Día Universal del Trabajador.

AUSTRALIA: destinan 600 millones de dólares para prevenir los asesinatos de mujeres



El Gobierno de Australia anunció este miércoles que destinará en los próximos 5 años unos 925 millones de dólares australianos (598 millones de dólares estadounidenses o 561 millones de euros) para prevenir las muertes de mujeres en incidentes de violencia doméstica o de género.

Las relaciones disfuncionales perjudican a toda la sociedad. Se trata de que avancemos todos, toda la sociedad, y una forma de hacerlo es abordar estos problemas intergeneracionales. Anthony Albanese, primer ministro de Australia

"La violencia contra las mujeres es una vergüenza nacional", dijo este miércoles la titular de Servicios Sociales, Amanda Rishworth, junto al primer ministro, Anthony Albanese, en una rueda de prensa en Sídney, al referirse a los feminicidios que se han registrados en su país, que han cobrado la vida de casi 30 mujeres en lo que va del año. El millonario monto, que se anunció hoy tras una reunión de emergencia con líderes federales y estatales para abordar esta crisis, se destinará para el programa Dejando la Violencia, mediante el cual se atenderá las necesidades de las personas que huyen de situaciones de maltrato doméstico, dar apoyo financiero y otro tipo de ayudas.

Asimismo, el Gobierno anunció una serie de medidas para combatir la misoginia en línea, que incluyen futuras leyes para prohibir la creación y distribución sin consentimiento de pornografía generada con tecnología artificial en el internet profundo, así como la publicación de información íntima con el fin de causar daño. También dará inicio a un programa piloto en torno a las restricciones al acceso de menores a contenidos pornográficos en línea, especialmente los violentos, entre otras medidas y campañas en internet con el fin de promover las "relaciones respetuosas" entre hombres y mujeres.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, interviene durante una manifestación contra la violencia de género en Camberra (Australia). EFE

Albanese, que asumió el poder en 2022, implementó ese año un Plan Nacional para Acabar con la Violencia contra Mujeres y Niños, de diez años, que ya cuenta con una dotación de unos 2.300 millones de dólares australianos (1.488 millones de dólares estadounidenses o 1.395 millones de euros).

BRASIL: llega a 2.000 la cifra de muertes por dengue este año



Brasil, que enfrenta la peor epidemia de dengue en su historia, registra en lo que va de año un récord de 2.073 muertes por la enfermedad, sin contar los 2.291 óbitos sospechosos aún en investigación, informó este martes el Ministerio de Salud.

El número de fallecimientos casi duplica los 1.094 decesos registrados en todo 2023, que era hasta ahora el año con más muertes, según los datos del boletín epidemiológico divulgado este martes por la entidad. Los óbitos por dengue en los primeros cuatro meses de este año superan más de tres veces los 671 registrados en el mismo periodo de 2023.

El número de casos probables también es récord, con 4,1 millones hasta el lunes. Los contagios en lo que va de este año superan en casi un 150 % los registrados en todo 2015 (1,6 millones), que era hasta ahora el año con más infecciones, y cuadruplican los del mismo período de 2023.

El Ministerio de Salud prevé que Brasil terminará este año con un nuevo récord, de cerca de 4,4 millones de casos.

Primer país del mundo con vacuna En medio de la epidemia, Brasil se convirtió en febrero en el primer país del mundo en ofrecer la vacuna contra el dengue a través del sistema público de salud, aunque el bajo número de dosis a disposición ha limitado su aplicación solo a niños y adolescentes.

Pacientes infectados y sospechosos de padecer dengue en Brasil, país que en lo que va de 2024 presenta una cifra récord de 2.073 muertes por la enfermedad. EFE

El ritmo de contagio se ha desacelerado fuertemente tras el final del verano, que es la época con mayor incidencia por el calor y la humedad, condiciones que favorecen la proliferación del mosquito transmisor. "Me gusta citar la metáfora de que ya subimos la montaña y ahora la estamos bajando. Pero en esa bajada aún hay muchos casos que pueden registrarse y óbitos que se pueden evitar. Por eso necesitamos seguir alertas", afirmó la secretaria de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud, Ethel Maciel, en una rueda de prensa.

La actual epidemia se atribuye a los efectos del fenómeno climático de El Niño, que elevó las temperaturas y aumentó las lluvias en todo el país, factores que contribuyen para la proliferación del Aedes aegypti, el mosquito que transmite el dengue.

ETIOPÍA: las minas antipersona causaron al menos 1.500 muertos el pasado año



Los muertos por minas terrestres antipersona en Etiopía, uno de los países más contaminados por este armamento, ascendieron a 1.500 en 2023, procedentes principalmente de las regiones del Tigré y Afar, indicó este miércoles una experta de Naciones Unidas.

La representante del Servicio de Acción contra Minas de la ONU (UNMAS) en Etiopía, Francesca Chiaudani, aseguró en rueda de prensa en Ginebra que la situación en el país africano es "bastante compleja" debido a la falta de recursos para retirar este tipo de armamento. "En estos momentos no hay ningún operador de una organización internacional de actividades relativas a las minas plenamente acreditado para realizar actividades de reconocimiento y retirada en el país", afirmó la experta.

En este sentido, Chiaudani aseguró que aproximadamente seis ONG que ya trabajan sobre el terreno dando información y asistencia a las víctimas de las minas estarían esperando el permiso del gobierno de Etiopía para llevar a cabo estos trabajos. Por otro lado, la experta indicó que aunque el Ejército etíope cuenta con conocimientos y experiencia en retirada de minas, el alcance de su actividad es "limitado" debido al tamaño del país y al elevado nivel de contaminación por estos explosivos que sufre.

Según datos del UNMAS, de las víctimas registradas el año pasado en Etiopía, alrededor del 87 % eran hombres. Ante esta situación, la experta instó a aumentar la inversión internacional para ampliar las actividades de desminado en el país, cuyas necesidades ascienden a 10 millones de dólares, de los cuales sólo se ha cubierto un 2 % hasta ahora.

ISRAEL: piden más tiempo a Justicia para redactar plan de reclutamiento de ultraortodoxos



El Gobierno de Israel solicitó al Tribunal Superior de Justicia una prórroga de varias semanas para terminar de preparar un plan de reclutamiento para los estudiantes judíos ultraortodoxos, quienes desde el 1 de abril y por orden de este mismo tribunal no gozan ya de exención militar.

El Estado israelí presentó una declaración jurada en la que se compromete a entregar el próximo 2 de junio un plan detallado que, dijo, conducirá al reclutamiento inmediato de algunos miembros de la población ultraortodoxa; que representa ya el 13 % de la sociedad israelí. "Las autoridades están trabajando arduamente en un plan para el reclutamiento gradual de la comunidad ultraortodoxa e implementarlo de inmediato", se lee en la declaración escrita, a la que tuvo acceso el diario israelí Haarezt.

Tras la entrega de esta declaración, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, pidió al Gobierno israelí que “deje de perder el tiempo y reclute a los ultraortodoxos inmediatamente”. "No se puede decir 'juntos ganaremos' si no nos movilizamos juntos", agregó en la res social X, donde demandó que Israel no invierta "ni un centavo más" a los jóvenes ultraortodoxos que no sirvan en el Ejército.

La cifra de los ultraortodoxos Se estima que unos 66.000 jóvenes ultraortodoxos tienen la edad de servir en el Ejército, lo que equivale a unas cinco divisiones militares.

La policía retiene a judíos ultraortodoxos durante una protesta contra el reclutamiento militar, en Jerusalén el 11 de abril de 2024. EFE

Durante décadas, los israelíes ultraortodoxos no era obligados a alistarse en las fuerzas armadas si se dedican a tiempo completo a los estudios religiosos de la Torá y otros textos talmúdicos. Sin embargo, en 2017 el Tribunal Supremo determinó que estas exenciones eran “discriminatorias” e “inconstitucionales” y pidió al Estado buscar una solución.

Pero los diferentes gobiernos israelíes ignoraron esa sentencia, al necesitar a los grupos ultraortodoxos para formar coalición, por lo que fueron prolongando una disposición ejecutiva que les redimía. Sin embargo, el año pasado con el estallido de la guerra en Gaza y la necesidad de reclutar a más de 300.000 hombres, así como un recrudecimiento de la tensión y la violencia en el territorio ocupado de Cisjordania, encendieron como nunca antes el debate.

BOLIVIA: denuncian que el 99,3 % de casos de violencia doméstica quedan impunes

El 99,3 % de los casos de violencia doméstica quedan en la impunidad en Bolivia por rechazos, abandono o sobreseimiento de las denuncias, alertaron este martes activistas que se manifestaron contra la reforma a la ley contra la violencia machista planteada por senadores oficialistas que consideran que esa norma es "antihombres".

La Red contra la Violencia a las Mujeres Cochabamba, que reúne a 22 instituciones, incluyó esta información en un pronunciamiento que rechaza la propuesta de un grupo de senadores del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) para reformar la 'Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia', o Ley 348. "El 99,3 % de los procesos por violencia intrafamiliar queda en la impunidad por rechazos, abandonos y sobreseimientos. Entonces, cuando existe una impunidad de ese tamaño, ¿podemos seguir sosteniendo que la Ley 348 es antihombres?", cuestionó la red.

El colectivo precisó que "en solo siete días, siete mujeres bolivianas han sido asesinadas por sus esposos, novios, exparejas, hijos y vecinos", después de que el presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, dijera que la Ley 348 es "antihombres" y que "ha destruido familias". "Fue como si sus palabras alentaran a los violentos a perpetrar una ola de feminicidios, o como si el mismo sistema patriarcal, que aún impera en Bolivia, le demostrara lo equivocado que está", señalaron las activistas.

Los pocos casos Con datos de la Fundación Construir, el colectivo sostuvo que solamente el 0,7 % de los casos de violencia doméstica llega a una sentencia y que ese porcentaje de sentenciados no va a prisión, "sino que cumple sanciones disciplinarias alternativas como el arresto de fin de semana, una multa o trabajos comunitarios simbólicos".

Un letrero durante una marcha por el Día Internacional de la Mujer en La Paz (Bolivia). EFE

La red sostuvo que "los verdaderos destructores de las familias son la violencia y el feminicidio", y no la ley, y que esto se puede comprobar preguntando sobre la violencia vivida a los 1.080 niños y adolescentes que han quedado huérfanos por feminicidio desde la aprobación en 2013 de la norma. Además defendió que la ley "no es antihombres, sino antiviolencia" y que sólo lleva a los violentos a prisión en casos de feminicidio, tentativa de feminicidio o lesiones gravísimas.

Las activistas consideraron que pretender "menospreciar o restarle valor al testimonio de la víctima en los casos de violencia intrafamiliar y sexual" supone un "descomunal retroceso en el escaso avance" logrado por el país respecto a la revictimización.

COLOMBIA: faltan más de un millón de proyectiles y municiones de 2 bases militares

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este martes que dos inspecciones hechas en sendas bases militares del país encontraron que faltan más de un millón de proyectiles y municiones, incluidos misiles, y aseguró que esos materiales pueden estar en manos de redes internacionales de tráfico de armas o de grupos armados ilegales.

"La única manera de explicar este tipo de faltantes es que han existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de las Fuerzas Militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas usando las armas legales del Estado colombiano", expresó el mandatario en una declaración en la Casa de Nariño. Petro detalló que las inspecciones fueron hechas en el Fuerte de Tolemaida, ubicado en el céntrico departamento del Tolima, y en la base de la Brigada 10 del Ejército, en el norte del país.

En Tolemaida hacen falta, según el mandatario, "746 granadas calibre 81 milímetros; 3.712 granadas de mano M-26; 2.880 granadas de 40 milímetros; 1.590 granadas de 60 milímetros; 797 granadas de 40 milímetros eslabonadas; 8.203 municiones de calibre 7.62; 41.745 municiones calibre 5.56; 131.577 municiones calibre 7.62 eslabonados y 626.614 municiones calibre 5.56". Mientras que en la base de la Brigada 10 no encontraron "dos misiles Spike; 37 misiles Nimrod (ambos de fabricación israelí); 550 cohetes RPG; 22 granadas de 155 milímetros; 621 granadas de 106 milímetros; 1.077 granadas de 105 milímetros para obús; 1.077 granadas calibre 90 milímetros; 960 granadas calibre 81 milímetros", y "1.218 granadas de 60 milímetros".

También faltan en los depósitos "4.171 granadas calibre 40 milímetros; 24 cartuchos calibre 40 milímetros L70HE; 1.494 granadas de 40 milímetros eslabonadas; 3.694 granadas de mano M-26; 17.456 cargas antitanque; 22.293 cargas antitanque .50 TAP; 330.419 municiones calibre 7.62 Slap; 9.829 municiones calibre 162; 761.551 municiones 5.56; 57.992 municiones calibre 5.56 Slap y 1.262 calibre .38 especial". "Como ustedes pueden observar, solo entre municiones 5.56 hay más de un millón de municiones perdidas", añadió el presidente, quien estuvo acompañado en la declaración por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y por el comandante de las Fuerzas militares, general Helder Giraldo Bonilla.

El posible destino El mandatario explicó que las redes que supuestamente se robaron las armas las vendieron "a grupos armados en Colombia" o posiblemente proveen "conflictos extranjeros, el más cercano el de Haití". Esto porque ese país está "a horas en lancha rápida" desde la base de la Brigada 10, ubicada en la región caribeña colombiana.

Petro lamentó además que "con estas mismas municiones se terminan hiriendo y matando a los mismos miembros de las Fuerzas Militares" y advirtió que seguirán haciendo este tipo de inspecciones en otras bases del país. "Este tipo de bandas debe ser desmanteladas", concluyó el jefe de Estado.

