I Encuentro Iberoamericano de Patrimonio Universitario: lo que debes saber

"La universidad atesora las memorias del mundo", ya que "además de ser una gran promotora del conocimiento, es una generadora de patrimonio", asegura Luis Méndez, director del I Encuentro Iberoamericano de Patrimonio Universitario, que comienza este 13 de mayo en Sevilla (España).

"Coraje" y "Seguiremos luchando": los deseos entre el papa Francisco y Daniel Noboa Leer más

Durante tres días expertos de una veintena de universidades de América y Europa analizarán las medidas que se llevan a cabo en el ámbito iberoamericano para el reconocimiento, protección y transmisión del patrimonio universitario, detalla el organizador y director general de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla.

(Te puede interesar: Se avecina un coletazo si Glas se queda solo )

"Europa y América no se pueden entender sin sus universidades", sentencia Méndez, que añade que estas instituciones han ido transformando el conocimiento y acumulando un conjunto de patrimonio histórico, artístico, documental, arquitectónico, científico y tecnológico aunque reconoce que "o no se ha hecho la narrativa necesaria, o no ha llegado a la sociedad". El cambio que se quiere operar con este encuentro es establecer políticas culturales que hagan que ese patrimonio "tenga una función social fundamental".

PONENTES PARTICIPANTES

Organizado por la Universidad de Sevilla junto a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), entre los ponentes figuran las representantes de la UNESCO para Oriente Medio, Nuria Sanz, y el Caribe, Claudia Felipe, así como la responsable de Programas del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM), Valerie Magar.

RELACIONADAS Las balsas ya tienen su historia plasmada en un libro

Suben a 342 los talibanes muertos por las inundaciones Leer más

Magar avanza que las universidades "custodian un rico patrimonio", en forma de colecciones de archivos, bibliotecas y museos, pero también un patrimonio edificado y artístico, y con espacios que establecen nexos entre la cultura y la naturaleza, que incluyen áreas verdes, jardines botánicos, herbarios y colecciones científicas.

El patrimonio universitario "abre paso a la memoria", con el acceso a colecciones, publicaciones y exhibiciones y por medio del contacto con profesores e investigadores, desgrana. "Todo ello permite comprender el pasado, aprender lecciones y generar nuevas propuestas para el presente y el futuro", por ejemplo, afirma Magar, en relación con el cambio climático, para el que se pueden buscar soluciones "a través de conocimientos, materiales y diseños tradicionales, que pueden incorporarse en la vida actual".

UNA DECLARACIÓN PARA SEGUIR COOPERANDO

El encuentro se cerrará el miércoles próximo con la firma de la Declaración de Sevilla del Patrimonio Universitario y su función social.

Elecciones del 5 de mayo, las de mayor participación en era democrática de Panamá Leer más

(Lea también: Caso Metástasis: procesados están unidos por autos y testaferros )

Firmado por 300 universidades, "más las que se quieran ir sumando", será el "punto de partida" de un plan de cooperación de las universidades iberoamericanas, con un programa de investigación y formación, detalla Méndez, que añade que se creará un grupo de trabajo inicial para desembocar en una red iberoamericana de investigadores en patrimonio.

El evento, que tendrá su continuidad el próximo año en una universidad americana, conlleva actividades como una exposición en el Archivo de Indias con los seis documentos originales inscritos en el registro de la UNESCO como "Memorias del Mundo", entre ellos el Tratado de Tordesillas, que dividía en dos el nuevo mundo conocido hasta ese momento.

¿Quieres leer contenido de calidad sin límite? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!