Los socorristas trasladaron a las víctimas a diferentes casas de salud, luego de que el bus cayó a un abismo en Colombia.
Los socorristas trasladaron a las víctimas a diferentes casas de salud, luego de que el bus cayó a un abismo en Colombia.Foto: Facebook Rescate Colombia

Paseo de estudiantes se transformó en tragedia, tras caída de bus en Colombia

17 personas fallecieron en Colombia, luego de que el bus en el que regresaban de un paseo a la playa, cayó a un abismo

Al menos 17 personas fallecidas y 15 heridas dejó este domingo 14 de diciembre de 2025 el accidente de un bus que cayó a un abismo en una carretera del departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia. La tragedia ocurrió cuando un grupo de estudiantes regresaba de una excursión en la playa, informaron fuentes oficiales.

El autobús había partido de la localidad turística de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre. Pero durante el trayecto, el bus perdió pista y se precipitó al vacío en el sector El Chispero, en la localidad Remedios. Las causas aún se desconocen, dijo el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón.

"Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello (municipio del área metropolitana de Medellín), que venían de una excursión", escribió el gobernador en su cuenta de X (antes Twitter).

Según Rendón, los jóvenes regresaban de celebrar su graduación. En inicio se indicó que las víctimas mortales eran 12, pero el reporte de las 17:52 señaló que había 17 personas fallecidas y 15 heridos. La magnitud del accidente obligó a que toda la red hospitalaria de la zona se active "para atender y apoyar esta emergencia".

Restos de las víctimas fueron llevados a Medellín

El gobernador expresó sus "sentidas condolencias a las familias" y luego se trasladó a la zona para visitar a los heridos en el hospital de Remedios.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad vial dijo en un comunicado que la autoridades competentes llevan a cabo las investigaciones "para establecer las causa del siniestro y confirmar el número de víctimas fatales y de personas lesionadas".

A inicios de la noche de este domingo, los restos de las víctimas comenzaron a ser trasladados a Medellín.

