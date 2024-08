Paraguayos reclaman a Peña más empleo en su primer año de Gobierno

Cientos de paraguayos del campo y la ciudad se manifestaron este jueves en Asunción y reclamaron al presidente Santiago Peña trabajar en políticas sociales que promuevan el empleo y la producción agrícola, cuando este 15 de agosto el gobernante cumplió su primer aniversario de Gobierno.

Con el lema 'Estamos peor, ellos son la crisis', campesinos, estudiantes, trabajadores y jóvenes llenaron las calles centrales de Asunción en respuesta a la convocatoria del Partido Paraguay Pyahura (PPP).

"Aquí están pequeños productores que no pueden vender sus productos, están jóvenes que quieren estudiar y trabajar y no pueden, están muchas familias que concurren a los centros de salud y no encuentran respuesta a su dolencia", señaló a EFE Ermo Rodríguez, el secretario general del PPP, un movimiento con una base social especialmente campesina.

El dirigente reclamó al presidente que la estabilidad macroeconómica que ha mantenido durante su primer año de Administración "se presenta como estadística con orgullo, pero eso no se evidencia en el bolsillo de la gente".

Ciudadanos participan en una manifestación convocada por el Partido Paraguay Pyahura (PPP) este jueves, en Asunción (Paraguay). Nina Osorio / EFE

"De qué te sirve mantener o sostener una macroeconomía, sin embargo una mayoría vive en la pobreza, en la miseria, en la necesidad. Esto es muy contradictorio, y ahí es donde hace falta políticas de Estado que realmente transformen esta realidad".

Paraguay proyecta una tasa de crecimiento del 3,8 % para 2024, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), lo que la posiciona como la segunda economía que más crecerá en Suramérica, por detrás de Venezuela (5 %).

EL SEGMENTO DE TRABAJADORES INFORMALES

No obstante, la tasa de pobreza total en 2023 fue del 22,7 %, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que también ubicó la tasa de desocupación del segundo trimestre de 2024, en el 6,4 % (195.948 personas), frente al 5,8 % registrado el mismo lapso de 2023.

Además, el 2023 cerró con el 62 % de la población ocupada como trabajadora informal.

Rodríguez reclamó además que se garantice una reforma agraria y acceso a la tierra a campesinos, más complejos industriales para impulsar la generación de empleo y mayor inversión en salud, educación y vivienda.

En la protesta, que terminó con una concentración en la Plaza Uruguaya del centro de Asunción, también participó la exsenadora opositora, Kattya González, destituida por la mayoría oficialista del Partido Colorado por un supuesto "uso indebido de influencias".

La decisión fue considerada "inconstitucional" por el Ministerio Público el pasado 14 de junio, al pronunciarse sobre una acción presentada por la política.

Un hombre sostiene un letrero durante una manifestación convocada por el Partido Paraguay Pyahura (PPP) este jueves, en Asunción (Paraguay). Nina Osorio / EFE

"(Este es) un año de Gobierno que solo trajo retrocesos, que implica el atraso definitivo de todo lo que significa el avance de políticas sociales", dijo González a EFE quien agregó que los paraguayos viven un encarecimiento de los precios de la canasta básica, lo que "implica un empobrecimiento".

Igualmente, la organización expresó en un comunicado su preocupación sobre la supuesta "la aparición del autoritarismo" para "castigar voces disidentes".

