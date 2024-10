Oposición mexicana pide a Sheinbaum reconciliación y corregir decisiones pasadas

La oposición mexicana pidió este martes 1 de octubre a la presidenta, Claudia Sheinbaum, que inicia su mandato este 1 de octubre con una reconciliación nacional, sororidad femenina y corrección de las decisiones del gobierno saliente, al tiempo que mostró su disposición de trabajar en conjunto.

“La presidenta tendrá dos enormes retos: el primero poner en orden al país y el segundo lograr la unidad y la reconciliación nacional”, dijo la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), María Guadalupe Murguía, previo a la toma de protesta de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México (2012-2018) en el Congreso de la Unión.

La legisladora confió en que la llegada de Sheinbaum a la presidencia de México represente también “mejores tiempos” para las mujeres del país. También confió en que Sheinbaum hará “valer su autonomía” y que cumplirá con su propuesta de gobernar “para todas y todos los mexicanos”.

“La primera presidencia de una mujer no solo puede ser diferente, tiene que ser mejor. Si no, no tendría sentido la lucha de tantas generaciones y mujeres por alcanzar espacios de decisión”, zanjó. Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano (MC), celebró la llegada de una mujer a la presidencia del país, y señaló que ahora es “tiempo de solidaridad, tiempo de reconciliación, es tiempo de mujer”.

La legisladora pidió, recordó el momento histórico que vive México pero pidió que la nueva presidenta imprima su propia visión de gobierno “y no arrastrar los errores ni las manías” del gobierno saliente, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

CRECIMIENTO México en el mundo como ejemplo de crecimiento económico, de seguridad, con sistema de salud fuerte y eficiente.

“En sus manos está destacar por sus propias acciones, en sus manos está propiciar un clima de diálogo, pluralidad, una verdadera reconciliación nacional”, enfatizó Ortega. Asimismo, aseguró que con MC, Sheinbaum encontrará “sororidad, pero no complicidad, encontrará también diálogo pero no sumisión, encontrará respeto, más nunca sometimiento”.

El triunfo de Sheinbaum

Ortega dijo que durante esta legislatura el partido seguirá impulsando las causas de los más de 6,5 millones de personas que votaron por sus candidatos en las pasadas elecciones del 2 de junio, donde Sheinbaum logró un holgado triunfo.

Pidió, por ello, que la nueva presidenta se comprometa con un sistema nacional de cuidados y con ello “pague la deuda histórica que tiene con las mujeres”, y que tenga siempre presente a la niñez mexicana, especialmente a los que viven en las comunidades más alejadas.

Alejandro Moreno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) coincidió en la necesidad de reconciliación nacional e hizo un llamado y convocamos al nuevo gobierno a que la ruta a seguir “contenga la rectificaciones necesarias ante un modelo presidencial agotado”.

Remarcó, además, la disposición de ayudar al nuevo gobierno para construir un país más fuerte, sólido y democrático. “Hoy le decimos al gobierno que pueden contar con el PRI, que juntos podamos corregir el rumbo y trabajar a favor de las familias mexicanas”, enfatizó.

