Una nueva huelga de maquinistas paraliza el tráfico ferroviario en Alemania

La empresa de ferrocarriles alemanes Deutsche Bahn (DB) advirtió este miércoles 24 de enero de 2024 de "afectaciones masivas" en el tráfico ferroviario en toda Alemania por la huelga de advertencia de seis días convocada por el sindicato de maquinistas GDL, que comenzó esta madrugada en el transporte de pasajeros y ayer por la tarde en el de mercancías.

Alemania redujo sus emisiones al nivel más bajo desde 1950, según un estudio Leer más

(Los invitamos también a leer: Más de 200.000 personas en el segundo día de protestas en Alemania)

"La huelga de seis días del sindicato de maquinistas GDL ha comenzado. Es ya la cuarta huelga en esta ronda de negociación colectiva y la más larga en la historia de DB", declaró el portavoz de la empresa, Achim Stauß.

En su página en internet, la empresa de ferrocarriles informa de que los servicios mínimos para el transporte de pasajeros de DB comenzaron esta mañana según lo previsto.

Una vista de la estación principal de tren vacía durante una huelga del Sindicato Alemán de Conductores de Trenes (GDL) en Frankfurt, Alemania, el 24 de enero de 2024. EFE

"La huelga de GDL causará trastornos masivos en todo el tráfico de larga distancia y regionales hasta el lunes inclusive", advierte, y agrega que con los servicios mínimos DB da a sus clientes una oferta de viajes muy reducida, pero fiable".

Las fuertes lluvias e inundaciones golpean el oeste europeo Leer más

El portavoz de la compañía precisó que para el tráfico de larga distancia la empresa ha puesto a circular trenes ICE (IntercityExpress, de alta velocidad) extralargos para poder ofrecer a los pasajeros el mayor número posible de plazas.

También en el transporte regional la oferta está muy restringida, aunque el impacto de la huelga varía mucho de una región a otra, añadió.

(También les puede interesar: El hielo y la nieve provocan la cancelación de 600 vuelos y trenes en Alemania)

El paro también está teniendo un enorme impacto en los servicios de transporte de mercancías de DB Cargo, que comenzó en la tarde de ayer, y por el que ya se tuvieron que suprimir varios trenes.

"Es de temer que la huelga de GDL provoque un descenso significativo de los volúmenes y que muchos clientes desplacen la mayor cantidad posible de mercancías a los camiones y a la carretera", advirtió.

Andenes vacíos en la estación principal de tren durante una huelga del Sindicato Alemán de Conductores de Trenes (GDL) en Frankfurt, Alemania, el 24 de enero de 2024. EFE

Aseguró que desde DB Cargo se está haciendo todo lo posible para que los trenes de mercancías relevantes para el suministro, por ejemplo para centrales eléctricas o altos hornos, lleguen a los clientes.

(Les recomendamos también: Los maquinistas alemanes inician la huelga más larga de su historia)

Alerta en Alemania por la tormenta Zoltan, que ya deja los primeros heridos Leer más

Agregó que DB ha manifestado hasta el último momento su disposición a negociar con GDL para evitar la huelga, "en interés de los pasajeros, pero también de la economía alemana", pero lamentó que el sindicato "sigue negándose a negociar y escalando la situación".

Señaló que ayer por la tarde GDL presentó una propuesta de acuerdo que, no obstante, "no es más que una repetición de las conocidas reivindicaciones máximas que así no pueden aplicarse".

"GDL no nos ha hecho ni una sola concesión como empresa ferroviaria. Esto demuestra la necesidad de volver de una vez a la mesa y buscar soluciones y compromisos", dijo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!