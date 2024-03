Nikki Haley abandonará la carrera presidencial dejando el camino libre a Trump

Nikki Haley anunciará este miércoles, 6 de marzo de 2024, que abandona la carrera por la Presidencia de los Estados Unidos, según informan medios estadounidenses.

Haley, exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y quien se convirtió en la única rival del expresidente Donald Trump en la campaña de las primarias presidenciales republicanas, abandonará la contienda electoral luego de conocer los resultados del 'supermartes', en los que Trump ganó en 14 de los 15 estados en juego.

Se tiene previsto que, a las 10 de la mañana, hora local, Haley anuncie su decisión mediante un discurso que dará en Charleston, la principal ciudad de Carolina del Sur, el estado del cual fue gobernadora, según los diarios The Wall Street Journal y The New York Times.

El retiro de Haley permite a Trump enfocarse por completo en las elecciones de noviembre y en su revancha contra Biden. El expresidente está a punto de alcanzar los 1215 delegados necesarios para hacerse con la nominación republicana a finales de este mes.

Haley, quien pedirá a Trump que se gane el apoyo de los votantes que la respaldaron, hizo historia como la primera mujer en ganar unas primarias republicanas. Venció a Trump en los distritos de Columbia y Vermont.

