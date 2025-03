Nicolás Maduro cumple 12 años en el poder: ¿Cómo llegó a la Presidencia de Venezuela?

El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó que no asistirá a la investidura de Nicolás Maduro y afirmó que las elecciones de julio en Venezuela "no fueron libres", por lo que Colombia no las reconocerá.



