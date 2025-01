¿Daniel Noboa puede desfinanciar a Maduro con petróleo? La verdad detrás del anuncio

El reciente anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la posibilidad de vender hasta 250.000 barriles diarios de petróleo (BdP) a los países que actualmente dependen de Venezuela ha generado reacciones. La intención del Ejecutivo es desfinanciar al gobierno de Nicolás Maduro en caso de nuevas sanciones internacionales.

Nelson Baldeón, consultor ecuatoriano en geopolítica energética, en entrevista a EXPRESO, calificó la medida como un "realismo mágico petrolero". A su criterio, la propuesta de Noboa carece de sustento, ya que la producción nacional no alcanzaría para cubrir la oferta planteada.

"La canciller lo desmiente (a Noboa) en una entrevista diciendo que no ha habido un anuncio oficial; Petroecuador y el Ministerio de Energía no han explicado cómo se ejecutará". Nelson Baldeón Consultor en geopolítica energética

"Por un lado es excelente la opción porque eso te hace que el país pueda generar una expectativa de tener mayores clientes para exportación. Pero si no hay producción y se enfrenta un declive —solo en los tres últimos días (27 al 29 de enero) hay 4.000 BdP menos— (…) estamos cerrando el ITT... (lo veo) muy complicado", analiza el experto.

Actualmente, Ecuador produce aproximadamente 470.000 BdP, de los cuales ya tiene compromisos internos y preacuerdos de exportación. Baldeón sugiere que, para intentar alcanzar a cumplir el anuncio del presidente, el Gobierno debe priorizar un incremento sostenible de esa producción, "estabilizar y potenciar la capacidad operativa nacional antes de asumir compromisos internacionales".

A esto se suma que tras el anuncio se ha evidenciado "una falta de coordinación" del Gobierno para delinear esta medida. "La canciller (Gabriela Sommerfeld) lo desmiente en una entrevista diciendo que no ha habido un anuncio oficial; Petroecuador y el Ministerio de Energía no han explicado cómo se ejecutará", cuestiona

La falta de infraestructura y decisiones clave no permiten aumentar la producción

Para que Ecuador pueda incrementar su producción petrolera y hacer viable la oferta de Noboa, sería fundamental reactivar proyectos clave como Sacha, Bloque 16-67, Pungarayacu, Amistad, entre otros campos. Para ello, se requiere invertir al menos 11.500 millones de dólares.

Además, Baldeón sugiere que debe existir voluntad política para impulsar una consulta popular que revierta el cierre del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), cuyo cierre ha generado una reducción de 50 mil barriles diarios en la producción nacional de petróleo.

Para el consultor en geopolítica energética, el presidente Noboa debió realizar el anuncio autorizando y aprobando proyectos petroleros. Aquello le permitiría a Ecuador incrementar la producción a 700.000 BdP y tener un excedente, ya descontando las preventas petroleras hechas.

¿Se puede reemplazar al petróleo venezolano?

A nivel internacional, la posibilidad de reemplazar el crudo venezolano en mercados como el estadounidense también es cuestionable. Baldeón explica que las refinerías en EE.UU. están diseñadas para procesar crudo pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco (Venezuela), característica que no comparte el petróleo ecuatoriano.

"Meter un crudo ecuatoriano puede ser mucho más costoso (para Estados Unidos). Entonces, repiten el realismo mágico", sostiene.

Además, Venezuela vende aproximadamente 300.000 barriles diarios solo a EE.UU., sin contar sus exportaciones a China y otros países. Aquello significa que Ecuador no podría reemplazar a Venezuela ni siquiera en el mercado estadounidense, por lo que Noboa no lograría su objetivo anunciado, afirma el consultor Baldeón.

El anuncio de Noboa puede repercutir en la migración. Actualmente, explica Baldeón, unos 10.000 ecuatorianos residen en Venezuela, y el gobierno de Maduro podría responder a la medida de Ecuador con decisiones migratorias que agraven la crisis de retorno de compatriotas. ¿Qué haría Ecuador si Venezuela decide devolver a estos migrantes?, formula el experto.

¿Ecuador podrá desplazar a Venezuela en la venta de petróleo? Venezuela vende aproximadamente 300.000 barriles diarios solo a EE.UU. Por lo tanto, los 250.000 BdP propuestos por Noboa no lograrían desfinanciar al régimen de Madura, analiza Nelson Baldeón.

Además, resalta Baldeón, el conflicto no es solo comercial, sino estratégico. La guerra energética no se da de manera convencional, sino con fuerza e influencia global. Mientras Ecuador lanza su propuesta, el gobierno de Venezuela guarda silencio. Nicolás Maduro no ha emitido ninguna reacción pública, lo que para este analista significa que la estrategia ecuatoriana no representa una amenaza real para su economía.

El futuro petrolero ecuatoriano

"Ecuador sigue siendo deficiente: produce menos, importa más. Estamos importando casi 8 mil millones de dólares de derivados al año, mientras exporta solo 6 mil millones de dólares en crudo. Ante esas circunstancias no me puedo atrever a reemplazar 250 mil barriles que ni yo mismo me alcanzo para poder importar lo que no tengo en refinería", sentencia Baldeón.

El experto concluye que el petróleo venezolano es irremplazable, por lo que el anuncio de Daniel Noboa debió haberse enfocado, a su criterio, en la generación de ingresos para las arcas fiscales del Ecuador que representaría el cumplimiento de la propuesta. No obstante, hasta ahora, no observa una estrategia clara ni decisiones políticas concretas, por lo que el próximo gobierno "cualquiera que fuera" recibirá un país con una declinación del 25% de su producción petrolera.

