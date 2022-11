"El Estado de Excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un Estado de Excepción sin una estrategia contra los terroristas, no sirve de nada. Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones", escribió Nayib Bukele, presidente de El Salvador, minutos después de que Guillermo Lasso anunciara el estado de excepción para Guayas y Esmeraldas, tras los más de 10 atentados con explosivos reportados desde la madrugada del 1 de noviembre.

El régimen de excepción en El Salvador

Más de 56.000 supuestos pandilleros y personas ligadas a estas bandas han sido capturas en El Salvador durante un régimen de excepción implementado desde finales de marzo, el cual es criticado por diversos sectores nacionales e internacionales por violar derechos humanos.

La Presidencia salvadoreña señaló que los resultados de la estrategia de seguridad que implementa su Gobierno del presidente Nayib Bukele) "son irrefutables".

Indicó que en lo que va del régimen de excepción, "las fuerzas de seguridad han capturado a más de 56.000 pandilleros".

El régimen de excepción ha sido prorrogado en siete ocasiones por la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, y suspende varias garantías constitucionales.

Recientemente, siete organizaciones de El Salvador dieron a conocer que registran 4.071 denuncias por violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción, que junto a las más de 3.400 registradas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) superan las 7.400.

La mayoría de denuncias son por detenciones arbitrarias y los registros de cada organización van del 100 % al 73 %, con los cuerpos de seguridad como "los señalados como victimarios, en especial elementos de la Policía Nacional Civil (PNC)", detallaron.

Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana (UCA), señala que la mitad de los salvadoreños dice que el régimen de excepción "no resolverá el problema" de las pandillas, pero el 75,9 % aprueba la medida.

El Gobierno atribuye la reducción de homicidios a su plan Control Territorial y a la medida de régimen de excepción, implementado para "combatir" a las pandillas en una "guerra" contra estas estructuras, según la ha llamado Bukele.

Sin embargo, la población desconoce un documento oficial que detalla el camino para atender desde el Estado el fenómeno de las pandillas.