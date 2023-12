Mujeres en la guerrilla antifranquista

Apenas un centenar de los alrededor de 6.000 guerrilleros antifranquistas que hubo en España entre 1939 y 1952 eran mujeres, pero no se trata de guerrilleras al igual que los hombres ya que no las permitían participar en operaciones y reuniones, y básicamente quedaron asignadas a las tareas de cocinar y coser.

El historiador Benito Díaz, experto en la resistencia antifranquista, es autor de una decena de libros sobre la guerrilla y ha coordinado, junto a Armando Recio y Juan Bernardo Moreno, el libro ‘Maquis, la resistencia armada’, presentado esta semana en el Congreso español.

Díaz remarcó la diferencia entre los guerrilleros y ellas que, aunque podían tener armas en alguna ocasión, no participaban en asaltos a las labranzas -que era el modo de conseguir comida y armas- ni en enfrentamientos con los guardias civiles y tampoco recibían información.

“El Partido Comunista no quería que hubiese mujeres en la sierra, lo tenía muy claro, no quería”, explicó el historiador, y pensaba que si eran detenidas hablarían, además de creer que no tenían la misma capacidad que los hombres para correr y huir. Hay informes de la dirección guerrillera del Partido Comunista español ordenando ‘sacar a las mujeres de la sierra’, también para evitar la ‘rivalidad sexual’ entre los hombres que podían tener allí a sus parejas y los que no.

“El papel que tenían otorgado a las mujeres era el que (ellas) tenían en la sociedad en ese momento, hacían la comida, cosían la ropa. Y esto lo han contado alguna de aquellas mujeres con las que he hablado, y también ellos”, señaló Díaz, quien rechazó de forma tajante que su función fuera de tipo sexual. “Todas están muy alejadas del patrón de barragana o de prostituta que les imputaron”, afirmó.

Algunas de ellas sí se marcharon a la sierra porque eran novias de un guerrillero o una vez allí surgió un noviazgo, pero siempre “tenían una relación monógama” con su pareja.

En el libro han participado 15 expertos que abarcan todo el país: en total, más de 750 páginas y cinco años -pandemia incluida- para sacar a la luz la historia del movimiento guerrillero español surgido tras el final de la Guerra Civil (1936-1939).

