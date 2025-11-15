Minería en Argentina: Rechazan plan de Milei para permitirla cerca de glaciares

"Sin glaciares, no hay agua. Y sin agua, no hay futuro", han dicho grupos ambientalistas que se oponen a la iniciativa

Una iniciativa anunciada por el presidente de Argentina, Javier Milei, para impulsar la minería en áreas cercanas los glaciares de la Cordillera de los Andes ha desatado una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas que advierten que está en juego el agua de los argentinos.

"Sin glaciares, no hay agua. Y sin agua, no hay futuro. No vamos a permitir que se avance sobre las reservas hídricas que sostienen la vida en nuestro país. Proteger estos cuerpos de hielo es proteger el agua que millones de personas necesitan para vivir hoy y mañana", dijo a EFE Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.

Milei anunció el jueves 13 de noviembre que enviará al Congreso un proyecto de ley para que sean las provincias las que determinen las zonas cercanas a los glaciares donde se permitan las actividades mineras.

En momentos en que Argentina registra fuertes inversiones en el sector minero -particularmente en litio, cobre y oro-, el presidente alegó que la minería es uno de los sectores que presentan "grandes oportunidades para hacer negocios" y que tiene potencial para crear un millón de puestos de trabajo.

Según la Constitución argentina, son los estados provinciales los dueños de los recursos naturales. La Carta Magna también establece la protección de los derechos ambientales.

"No podemos permitir que los intereses de las empresas privadas se sobrepongan frente a las fuentes de vida de todos los argentinos", afirmaron a EFE fuentes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Luego de una fuerte presión de la sociedad civil, de la comunidad científica y de las organizaciones ambientales, Argentina aprobó en 2010 una Ley de Glaciares pionera en Latinoamérica, que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

Desde entonces, la norma ha enfrentado cuestionamientos por parte de sectores vinculados a la megaminería, que buscaron limitar su alcance.

Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema de Justicia ratificó su constitucionalidad y reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.

En 2024, el Gobierno de Milei intentó reformar la norma para permitir actividades económicas en ambientes periglaciales, lo que no prosperó por los contundentes reclamos de los ambientalistas.

Glaciares están bajo amenaza en Argentina

De acuerdo a un inventario oficial hecho entre 2011 y 2018, ahora en actualización, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo, de los cuales 16.078 se encuentran en la cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico sur. En total, cubren 8.484 kilómetros cuadrados.

En un informe presentado en diciembre del 2024 ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Argentina reconoció que el aumento de la temperatura ha generado un retroceso de casi todos los glaciares patagónicos de los Andes durante las últimas décadas: 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur presentaron una creciente disminución.

Según alertaron desde la FARN, "la afectación de los glaciares y el área periglacial tendría impactos ambientales, sociales y económicos, si consideramos su rol relevante para alimentar el caudal de los ríos, recurso del cual dependen múltiples actividades productivas".

