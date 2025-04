Médico describe últimos minutos del Papa Francisco

El doctor Sergio Alfieri, coordinador del equipo médico que atendió al Papa Francisco, compartió un conmovedor relato sobre los últimos instantes de vida del Sumo Pontífice, fallecido el lunes 21 de abril a los 88 años. En declaraciones a medios italianos, Alfieri describió la escena en la residencia de Santa Marta, donde constató que no había posibilidad de salvar al papa, respetando su deseo de “morir en casa”.

La última llamada y una decisión irreversible



El lunes en la mañana, Alfieri recibió una llamada urgente de Massimiliano Strappetti, el enfermero personal de Francisco. “El Santo Padre está muy enfermo, tenemos que volver al Gemelli”, le comunicó Strappetti. El médico llegó a Santa Marta en 20 minutos, pero al entrar a la habitación del papa, se enfrentó a una realidad irreversible. “Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos pero no me respondía, no había nada que hacer”, relató Alfieri. “Comprobé que no tenía problemas respiratorios e intenté llamarlo, pero no contestaba”, y agregó, precisando que Francisco “no respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta de que no podía hacer nada más. Ya estaba en coma”.

Alfieri explicó que se descartó trasladar al papa al hospital Gemelli, siguiendo las instrucciones previas del pontífice. “Corríamos el riesgo de que muriera en el traslado. Strappetti sabía que el papa quería morir en casa, siempre lo decía cuando estábamos en el Gemelli”, afirmó el médico. Esta decisión reflejó la voluntad de Francisco, quien, según Alfieri, había pedido expresamente durante su última internación no ser intubado ni sometido a tratamientos invasivos.

Un adiós sereno en Santa Marta



El doctor también destacó la serenidad del momento final. Tras confirmar el estado de coma, Alfieri permaneció en la habitación junto a Strappetti, el enfermero Andrea Rinaldi y otros colaboradores cercanos. Cuando llegó el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, todos rezaron un rosario en torno al cuerpo del Papa. “Me sentí privilegiado”, confesó Alfieri, quien se despidió de Francisco con una caricia.

Sobre la causa de la muerte, Alfieri indicó que fue “uno de esos infartos que te llevan en una hora, quizá se inició un émbolo y ocluyó un vaso sanguíneo del cerebro”, lo que provocó un derrame cerebral y un colapso cardiocirculatorio irreversible. El médico subrayó que Francisco “murió sin sufrir, y en su casa”, como él mismo había deseado, refiriéndose a Santa Marta no solo como su residencia, sino como su hogar.

El relato de Alfieri, quien operó al Papa en dos ocasiones y lo acompañó durante años, pone en relieve la dignidad y la calma con las que Francisco enfrentó su final, tras un pontificado marcado por su cercanía con los fieles y su compromiso con los más vulnerables.

