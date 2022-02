En la casa de los Mosquera Murillo solo había un dispositivo electrónico, un celular, y por él se peleaban los hijos, de 12 y 13 años, hasta que esta semana a su hogar en una comuna de Medellín, en el noroeste de Colombia, llegaron dos nuevos computadores.

‘Computadores Futuro’ es una estrategia de transformación educativa que poco entendía esta familia colombiana desplazada cuando tres de sus integrantes descendieron de la pronunciada ladera en la que habitan para asistir a la entrega de 5.500 ordenadores a estudiantes de colegios públicos en Medellín.

Los hermanos Leidy Marcela y Brayan fueron los últimos en llegar a la danza de cajas de cartón en la que se convirtió la repartición de estos equipos tecnológicos, que busca “transformar la vida de un niño, reducir las brechas y desigualdades”, según lo explicó el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, quien persigue la idea de convertir a Medellín en un “Valle del Software”.

En el Centro de Eventos La Macarena, escenario de conciertos y antes hogar de corridas de toros, este par de hermanos firmaron la paz. Así lo cree Flor Mirian Murillo, la madre y dueña del único celular que había en su casa.

“Esto representa mucho para nosotros. Somos población desplazada y no tenemos acceso a tener un computador”, dijo Flor Mirian, de 39 años y con cuatro hijos. “Yo me enojaba porque ella siempre quería tener el celular”, agregó Brayan señalando a su hermana, una joven espigada y ‘buena estudiante’, que cursa noveno grado y promete ‘sacarle provecho’ a su nuevo computador en materias como Tecnología y Emprendimiento en el Antonio Derka Santo Domingo, uno de los 19 colegios citados para la entrega de los ordenadores.

A Manantiales, una humilde barriada que suele acoger a población desplazada, llegó Flor Mirian cuando dejó su natal Belén de Bajirá, en los límites entre los departamentos de Antioquia y Chocó, para buscar oportunidades. “De lo poco que yo puedo tener les daba para que fueran a las salas de Internet a investigar”, contó la mujer.

De la misma manera que Leidy Marcela y Brayan se aferraron a su caja para abrirse a oportunidades, miles de niños y jóvenes lo hicieron cuando recibieron, con la estrategia ‘Computadores Futuro’, el mismo equipo portátil Dynabook Tecra A40-G con un disco duro de 256 GB y pantalla HD de 14 pulgadas.

Medellín, estigmatizada en el pasado por el narcotráfico y la violencia, inició hace un par de décadas una transformación basada en el urbanismo, la educación y la inclusión social, que la llevó a ser catalogada en 2013 como la ciudad más innovadora del mundo, al ganar el concurso ‘City of the Year’ de The Wall Street Journal y Citigroup.

La secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, indicó que este es un proyecto de “largo aliento” para iniciar la transformación educativa más grande de la ciudad y atender un indicador que les inquieta: hoy en Medellín solo hay un computador por cada siete estudiantes. La primera entrega arrancó con 5.500 equipos para alumnos de la Comuna 1. Tienen estipulado repartir 20.000 más, pero la meta final está puesta en entregar más de 200.000. Se inició en este lugar por tener “mayores desigualdades”.