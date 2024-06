Colombia: Maestros levantan huelga después de hundirse la reforma a la educación

El principal sindicato de maestros de Colombia, Fecode, anunció este jueves 20 de junio de 2024 que levanta el paro, tras una semana de huelga, al conocer que la tramitación de la reforma a la educación a la que se oponían se hundió en el Congreso.

Colombia: Gobierno cambiará su política de sustitución de cultivos ilícitos Leer más

Así lo anunció a todos los maestros que protestaban en la Plaza Bolívar desde una tarima frente al Congreso el presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), Domingo Ayala, quien reclamó: "Nada de educación mixta, nada de educación híbrida, nada de educación terciaria porque ese es el propósito de la privatización de la educación".

Fecode llamó el jueves pasado a sus 300.000 maestros afiliados a movilizaciones contra el proyecto de Ley Estatutaria de la Educación y convocó una huelga que afecta a más de cinco millones de estudiantes de primaria y secundaria.

A pesar de ser uno de los principales sindicatos aliados del Gobierno de Gustavo Petro -incluso pusieron dinero para su campaña-, Fecode se oponía a la ley por las transformaciones que sufrió en los tres debates que tuvo en el Congreso, ya que la oposición, según ellos, introdujo cambios que impulsaban la privatización e iban en contra de una educación pública de calidad.

"Necesitamos estar alerta; como derrotamos este proyecto que deformó la oligarquía, de igual manera estaremos prestos a la lucha y a la resistencia en las calles, y este proyecto se hunde por la acción permanente de ustedes", anunció Ayala.

EL PROYECTO DE LEY QUE NO PA´SÓ

Al proyecto de Ley Estatutaria de la Educación solo le faltaba un debate para ser aprobado y durante su trámite legislativo el Gobierno logró consensos no solo con los partidos aliados, sino también con los de oposición.

Colombia: Maestros se toman Bogotá ante la "privatización de la educación" Leer más

Sin embargo, el presidente del Congreso, Iván Name, confirmó que la iniciativa no será debatida este jueves en la última jornada de sesiones legislativas, por lo cual ya no hay tiempo hábil para seguir el trámite.

El proyecto de ley representaba un cambio importante en la legislación colombiana porque buscaba ampliar la educación pública de los cinco a los 15 años, que establece la Constitución, a tres grados de preescolar y la enseñanza universitaria, y así actualizar el sistema educativo del país a los estándares internacionales.

No obstante, el hecho de declarar la educación un derecho fundamental impediría las huelgas de los maestros, un medio usado frecuentemente por Fecode para presionar a los distintos Gobiernos.

Este sindicato también se opuso al proyecto de ley porque establece que en las evaluaciones de los profesores para ascender en el escalafón del magisterio se tendrá en cuenta el desempeño de los estudiantes como prueba de la capacidad de enseñanza de los maestros.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!