Madres buscadoras de México denuncian impunidad en la desaparición de sus hijos

Decenas de mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos marcharon en Acapulco, ciudad costera del sur de México, para denunciar la impunidad que persiste en torno a las desapariciones, lo que les impidió festejar el Día de la Madre.

Las mujeres y otros colectivos de familiares marcharon con pancartas, con imágenes de sus hijos desaparecidos en Guerrero, estado del sur del país que atraviesa una ola de violencia del crimen organizado.

Campesinos indígenas del sur mexicano crean su propio sistema para captar agua Leer más

La presidenta de Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, María Emma Mora, dijo que la manifestación también buscaba visibilizar que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha borrado a estos hijos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que el mandatario considera "manipulado".

"No tenemos nada que celebrar porque no están ellos, quienes te recibían en la mañana con 'Las mañanitas' (canción mexicana para festejar a alguien) y con un abrazo y un beso. ¿Qué celebramos? No los tenemos, para nosotros no hay festejos. Te dicen 'felicidades' y en lugar de que sientas bonito, sientes un dolor más", comentó Mora.

A la marcha también asistió Emperatriz Ramírez, una madre de Acapulco que perdió hace 8 años a su hijo, quien trabajaba como taxista y a su vez dejó 4 hijos e hijas. Con lágrimas relató que la menor solo tenía 8 meses cuando desapareció su padre, a quien encontraron en un entierro tiempo después.

"Son fechas en las que no tengo nada que celebrar y duele mucho, porque ese abrazo de ese hijo falta, esas palabras que le dicen a uno en este día, y hoy el mejor regalo sería él", indicó.

El sentimiento es similar en Concepción Leyva Comonfort, una madre con un hijo que desapareció en noviembre de 2016 en la carretera de Chilapa a Tixtla. Era un joven de 20 años, estudiante de quinto semestre de Ingeniería Topográfica, y hasta ahora no sabe nada de él.

Cancillería reporta 46 emigrantes ecuatorianos abandonados en autopista de México Leer más

"Necesito un abrazo, un beso, un regalo de mi hijo, porque él cuando vivía sí me celebraba. Ahorita que él no está, sí tengo otros hijos, pero no es lo mismo. Sí me celebran y todo, pero me hace falta uno", narró.

"Ese hijo me ha hecho mucha falta y mi vida cambió totalmente, ya no es lo mismo, ya parezco zombie", lamentó.

México atraviesa una crisis con más de 116.000 personas desaparecidas desde que hay registro, según el censo oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pero el presidente López Obrador ha dicho que este registro "está manipulado" para magnificar las críticas sobre su Gobierno y ha rechazado reunirse con las madres buscadoras.

Tras la marcha en Acapulco, las mujeres colocaron lonas, imágenes, ropa y algún recuerdo de sus hijos sobre la acera, frente a la bahía del puerto, para exigir al Gobierno que reconozca a todos los desaparecidos, que las cifran sean las reales y no las reduzca de forma artificial.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!